मातब्बरांच्या गट, गणांमधील राजकीय गणिते चुकली; नंदुरबार जिल्हा परिषद आणि सहाही पंचायत समितींमध्ये 84 जागा महिलांसाठी राखीव
नंदुरबारमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत अनेकांची राजकीय गणिते चुकलीत. जिल्हा परिषद आणि सहाही पंचायत समितींमध्ये 84 जागा आरक्षणात महिलांसाठी राखीव ठरल्यात.
Published : October 14, 2025 at 7:57 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 9:02 PM IST
नंदुरबार - नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे 56 गट आणि सहा पंचायती समित्यांचे 112 गण आहेत. त्यात नंदुरबार जि.प.च्या 56 गटांपैकी 28 जागा महिलांकरता तर अक्कलकुवा, अक्राणी, शहादा, नंदुरबार, तळोदा तसंच नवापूर या सहा पंचायत समित्या मिळून एकूण 112 गणांच्या जागांपैकी 56 जागा महिलांसाठी निश्चित झाल्या आहेत. नंदुरबार जिल्हा परिषदेची आरक्षण सोडत प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर पंचायत समित्यांची आरक्षण सोडत संबंधित तहसिल कार्यालयांच्या ठिकाणी काढण्यात आली. या आरक्षणाच्या सोडतीनंतर अपेक्षित असलेल्या जागांवरही महिला आरक्षण निघाल्याने स्थानिक गट आणि गणात दिग्गजांनी निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छूक असणार्या पुरुष वर्गातील अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. त्यामुळे मातब्बरांच्या गट आणि गणांमध्ये महिला आरक्षण निघाल्याने राजकीय गणिते हुकली आहेत.
28 गटांमध्ये महिलाराज - नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या 56 गटांच्या जागांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. नंदुरबार येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बिरसा मुंडा सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया पार पडली. यात जिल्हा परिषदेच्या 56 जागांकरता आरक्षणाच्या सोडतीत 28 जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहे. या 56 जागांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी एक जागा, अनुसूचित जमातीसाठी 44 जागा असून त्यातील 22 जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 11 जागा असल्याने त्यातील 6 जागा महिलांसाठी निश्चित झाल्या आहेत. स्वत: उमेदवारीसाठी इच्छुक असणार्या अनेकांच्या स्थानिक गटात महिला आरक्षण निघाल्याने त्या इच्छुक पुरुष उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे. विशेष म्हणजे नंदुरबार तालुक्यातील मांडळ, खोंडामळी, कोळदा, रनाळा या सर्वाचे लक्ष असणार्या गटांमध्ये महिला आरक्षण निघाल्याने मातब्बर पुरुषांचा हिरमोड झाला असून आता त्यांना पत्नींना उमेदवारीसाठी उभे करावे लागणार आहे.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या 56 जागांकरत 28 जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या गटांची आरक्षण सोडतीनुसार अ़क्कलकुवा तालुक्यातील गमण गटासाठी अनुसूचित जमाती, भगदरी गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, पिंपळखुंटा गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, डाब गटासाठी अनुसूचित जमाती, मोरखी गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, मोरंबा गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, देवमोगरा गटासाठी अनुसूचित जमाती, खापर गटासाठी अनुसूचित जमाती, अ़क्कलकुवा गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, वाण्याविहीर बुद्रुक गटासाठी अनुसूचित जमाती, अक्राणी तालुक्यातील सावर्यादिगर गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, त्रिशूल गटासाठी अनुसूचित जमाती, तेलखेडी गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, कात्री रे. गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, असली गटासाठी अनुसूचित जमाती, मांडवी बुद्रुक गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, घाटली गटासाठी अनुसूचित जमाती, तळोदा तालुक्यातील धवळीविहीर गटासाठी अनुसूचित जमाती, प्रतापपूर गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, बोरद गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, आमलाड गटासाठी अनुसूचित जमाती, नर्मदानगर गटासाठी अनुसूचित जमाती, शहादा तालुक्यातील कन्साई गटासाठी अनुसूचित जमाती, म्हसावद गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, सुलतानपूर गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, खेडदिगर गटासाठी अनुसूचित जमाती, मंदाणे गटासाठी अनुसूचित जमाती, चांदसैली (फॉ) गटासाठी अनुसूचित जमाती, लोणखेडा गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, कुढावद गटासाठी अनुसूचित जमाती, पाडळदे बु. गटासाठी अनुसूचित जमाती, मोहीदे त.श.गटासाठी अनुसूचित जाती, प्रकाशा गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, सारंगखेडा गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, कहाटूळ गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, वडाळी गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नंदुरबार तालुक्यातील पातोंडा गटासाठी अनुसुचित जमाती महिला, कोळदे गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, खोंडामळी गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, कोपर्ली गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, रनाळा गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, मांडळ गटासाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, नांदर्खे गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, धानोरा गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, कोठली खुर्द गटासाठी अनुसूचित जमाती, वाघाळे गटासाठी अनुसूचित जमाती, नवापूर तालुक्यातील नवागाव गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, भरडू गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, श्रावणी गटासाठी अनुसूचित जमाती, खांडबारा गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, मोग्राणी गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, हळदाणी गटासाठी अनुसूचित जमाती, चिंचपाडा गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, कोळदा गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, गडद गटासाठी अनुसूचित जमाती महिला, नागझरी गटासाठी अनुसूचित जमाती असे 56 जागांचे आरक्षण निश्चित झाले आहे.
जिल्ह्यातील पंचायत समितींंच्या सभापतींचे आरक्षण
अ़क्कलकुवा पं.स.- अनुसूचित जमाती महिला
अक्राणी पं.स.- अनुसूचित जमाती महिला
तळोदा पं.स.- अनुसूचित जमाती
नवापूर पं.स.- अनुसूचित जमाती
शहादा पं.स. - अनुसूचित जमाती महिला
नंदुरबार पं.स. - अनुसूचित जमाती
बड्या नेत्यांमध्ये नाराजी - गेल्या अनेक दिवसांपासून दावेदारी निश्चित करून असलेल्या गटांमध्ये महिला आरक्षण निघाल्याने अनेक दिग्गजांचा दावा फोल ठरला आहे. यात अनेक माजी जिल्हा परिषद सदस्य तसंच पंचायत समिती सदस्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
अक्कलकुवा पं.स.च्या 20 पैकी 10 जागा महिलांसाठी आरक्षित - अ़क्कलकुवा पंचायत समितीच्या 20 गणांच्या जागांसाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया घेण्यात आली. या 20 जागांपैकी 10 जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. अनुसूचित जमातीच्या 17 पैकी 9 जगा महिलांसाठी तर सर्वसाधारणच्या तीनपैकी एक जागा महिलांकरता निश्चित झाली. यामध्ये अक्कलकुवा तालुक्यातील गमन गणासाठी अनुसूचित जमाती महिला, भांग्रापाणी गणासाठी अनुसूचित जमाती, मोलगीण गणासाठी अनुसूचित जमाती, भगदरी गणासाठी अनुसूचित जमाती, पिंपळखुटा गणासाठी अनुसूचित जमाती महिला, मोकस गणासाठी अनुसूचित जमाती, वेली गणासाठी अनुसूचित जमाती महिला, डाब गणासाठी अनुसूचित जमाती महिला, दहेल गणासाठी अनुसूचित जमाती, मोरखी गणासाठी अनुसूचित जमाती, मोरंबा गणासाठी अनुसूचित जमाती, नवापाडा गणासाठी अनुसूचित जमाती महिला, आंबाबारी गणासाठी अनुसूचित जमाती महिला, देवमोगरा गणासाठी अनुसूचित जमाती महिला, खापर गणासाठी सर्वसाधारण, कोराई गणासाठी अनुसूचित जमाती महिला, अक्कलकुवा 1 गणासाठी सर्वसाधारण, अक्कलकुवा 2 गणासाठी सर्वसाधारण महिला, वाण्याविहीर बुद्रुक गणासाठी अनुसूचित जमाती, नाला गणासाठी अनुसूचित जमाती महिला, याप्रमाणे आरक्षण निश्चित झाले आहे.
अक्राणी पंचायत समितीच्या 14 पैकी सात जागा महिलांसाठी राखीव - अक्राणी पंचायत समितीच्या एकुण 14 जागांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली. या आरक्षणाच्या सोडतीत 14 जागा अनुसुचित जमातीसाठी असल्याने त्यातील सात जागांवर महिला आरक्षण निश्चित झाले आहे. अक्राणी तालुक्यातील सावर्यादिगर गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, बिलगाव गणासाठी अनुसुचित जमाती, तोरणमाळ जुने गणासाठी अनुसुचित जमाती, त्रिशूल गणासाठी अनुसुचित जमाती, तेलखेडी गणासाठी अनुसुचित जमाती, धनाजे बु. गणासाठी अनुसुचित जमाती, मुंदलवड गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, कात्री रे.गणासाठी अनुसुचित जमाती, असली गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, सीसा गणासाठी अनुसुचित जमाती, बिजरी गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, मांडवी बु. गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, गोरंबा गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, घाटली गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, याप्रमाणे आरक्षण निघाले आहे.
तळोदा पंचायत समितीत 5 जागांवर महिला - तळोदा पंचायत समितीच्या 10 गणांच्या जागांकरीता आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या आरक्षणाच्या सोडतीत अनुसुचित जमातीसाठी 9 जागा असल्याने त्यातील 5 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. सर्वसाधारणसाठी एक जागा राहिली आहे. तळोदा तालुक्यातील धवळीविहीर गणासाठी अनुसुचित जमाती, इच्छागव्हाण गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, अलवान गणासाठी अनुसुचित जमाती, प्रतापपूर गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, बोरद गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, मोड गणासाठी अनुसुचित जमाती, आमलाड गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, छोटा धनपूर गणासाठी सर्वसाधारण, बुधावल गणासाठी अनुसुचित जमाती, नर्मदानगर गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला असे आरक्षण निघाले आहे.
शहादा पंचायत समितीत 28 पैकी 14 जागांवर महिलांना संधी - शहादा पंचायत समितीच्या 28 जागांकरीता आरक्षण सोडत झाली. या 28 गणापैकी 14 जागांवर महिलांना संधी मिळाली आहे. त्यात अनुसुचित जातीसाठी असलेली एक जागा ही महिला आरक्षीत राहिली आहे. अनुसुचित जमातीसाठी असलेल्या 17 पैकी 9 जागा महिलांसाठी आरक्षीत झाल्या आहेत. नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील 7 पैकी 4 जागा महिलांसाठी निश्चित झाल्या आहेत. तसेच सर्वसाधारणसाठी 3 जागा राहिल्या आहेत. शहादा तालुक्यातील कन्साई गणासाठी अनुसुचित जमाती, नागझिरी गणासाठी अनुसुचित जमाती, म्हसावद गणासाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, तलावडी गणासाठी अनुसुचित जमाती, सुलतानपूर गणासाठी अनुसुचित जमाती, अंबापूर गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, खेडदिगर गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, ब्राम्हणपूरी गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, मंदाणे गणासाठी नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, वडगाव गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, चांदसैली फॉ. गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, कोंढावळ गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, लोणखेडा गणासाठी सर्वसाधारण, डोंगरगाव गणासाठी अनुसुचित जमाती, मोहीदा तह.गणासाठी अनुसुचित जमाती, कुढावद गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, जावदे त.बो. गणासाठी अनुसुचित जमाती, पाडळदे बु.गणासाठी अनुसुचित जमाती, धुरखेडा गणासाठी अनुसुचित जमाती, मोहीदा त.श.गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, प्रकाशा गणासाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, शेल्टी गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, सारंगखेडा गणासाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, अनरद गणासाठी सर्वसाधारण, कहाटूळ गणासाठी नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, कळंबु गणासाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, वडाळी गणासाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, तोरखेडा गणासाठी सर्वसाधारण असे आरक्षण निश्चित झाले आहे.
नंदुरबार पंचायत समितीत 10 जागा महिलांसाठी निश्चित - नंदुरबार पंचायत समितीच्या 20 गणांच्या जागांकरीता आरक्षण सोडत होवून 10 जागा महिलांसाठी निश्चित झाल्या आहेत. अनुसुचित जातीसाठी एक जागा आरक्षीत झाली आहे. अनुसुचित जमातीसाठी 12 जागा असून त्यापैकी सहा जागा महिलांसाठी निश्चित झाल्या. नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 5 जागा असून त्यापैकी 3 जागा महिलांसाठी आरक्षीत झाल्या आहेत. सर्वसाधारणसाठी दोन जागा असल्याने त्यातील एक जागा महिलांसाठी आरक्षीत झाली. नंदुरबार तालुक्यातील गुजरभवाली गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, पातोंडा गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, कोळदे गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, होळतर्फे हवेली गणासाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, खोंडामळी गणासाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, कोरीट गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, कोपर्ली गणासाठी सर्वसाधारण, घोटाणे गणासाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, रनाळा गणासाठी सर्वसाधारण महिला, वैंदाणे गणासाठी अनुसुचित जाती, दुधाळे गणासाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, मांडळ गणासाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, नांदर्खे गणासाठी अनुसुचित जमाती, खामगाव गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, सुंदरर्दे गणासाठी अनुसुचित जमाती, धानोरा गणासाठी अनुसुचित जमाती, पावला गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, कोठली खु. गणासाठी अनुसुचित जमाती, वाघाळे गणासाठी अनुसुचित जमाती, आष्टे गणासाठी अनुसुचित जमाती असे आरक्षण निश्चित झाले आहे.
नवापूर पंचायत समितीच्या 10 गणांमध्ये महिलाराज - नवापूर पंचायत समितीच्या 20 गणांसाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली. या 20 गणांपैकी 19 गणांच्या जागा या अनुसुचित जमातीसाठी तर एक जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निश्चित झाली आहे. अनुसुचित जमातीतील 19 पैकी 10 जागा या महिलांकरीता आरक्षणीत झाल्या आहेत. नवापूर तालुक्यातील आमलाण गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, नवागाव गणासाठी अनुसुचित जमाती, भरडू गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, अंजने गणासाठी अनुसुचित जमाती, शेही गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, श्रावणी गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, करंजाळी गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, खांडबारा गणासाठी अनुसुचित जमाती, मोग्राणी गणासाठी अनुसुचित जमाती, ढोंग गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, खानापूर गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, हळदाणी गणासाठी अनुसुचित जमाती, चिंचपाडा गणासाठी अनुसुचित जमाती, विसरवाडी गणासाठी सर्वसाधारण, रायंगण गणासाठी अनुसुचित जमाती, कोळदा गणासाठी अनुसुचित जमाती, गडद गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, खेकडा गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, करंजी बु. गणासाठी अनुसुचित जमाती महिला, नागझरी गणासाठी अनुसुचित जमाती असे आरक्षण निश्चित झाले आहे.