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स्वातंत्र्य दिन आणि रविवारच्या सलग सुट्ट्यांमुळं शिर्डीत साईभक्तांची मोठी गर्दी, पाहा व्हिडिओ

साईबाबांवर देश-विदेशातील लाखो भाविकांची श्रद्धा आहे. आज स्वातंत्र्यदिन आणि रविवारच्या सलग सुट्ट्यांमुळं शिर्डीत साई भक्तांनी मोठी गर्दी केलीय.

शिर्डीत साईभक्तांची मोठी गर्दी
शिर्डीत साईभक्तांची मोठी गर्दी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 3:27 PM IST

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शिर्डी : आज स्वातंत्र्य दिन आणि उद्या रविवार अशा सलग सुट्ट्यांचा योग आल्यानं शिर्डीतील साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झालीय. सकाळी मंदिर उघडल्यापासून आतापर्यंत तब्बल 25 हजारांहून अधिक भाविकांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. आज दिवसभरात एक लाखांहून अधिक भाविक साईंचं दर्शन घेणार असल्याचा अंदाज साईबाबा संस्थानच्या वतीनं वर्तविण्यात आला आहे.

शिर्डीत साईभक्तांची मोठी गर्दी (ETV Bharat Reporter)



साई दर्शनासाठी भाविकांची शिर्डीत गर्दी : आज स्वातंत्र्य दिन आणि उद्या रविवारची सुट्टी अशा सलग सुट्ट्या आल्यानं साईंच्या दर्शनासाठी भाविकांनी शिर्डीत गर्दी केल्याचं चित्र दिसत आहे. आज सकाळी मंदिर उघडल्यापासून सकाळी 10 वाजेपर्यंत तब्बल 25 हजार भाविकांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. पहाटे मंदिर उघडल्यापासून रात्री मंदिर बंद होईपर्यंत एक लाखांहून अधिक भाविक साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतील, असा अंदाज साईबाबा संस्थानच्या वतीनं व्यक्त करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्य दिन आणि रविवारची सुट्टी आल्यानं पुढील दोन दिवस शिर्डीत भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळणार आहे.

350 भक्तांनी घेतलं ऑनलाइन दर्शन : साईबाबांच्या काकड आरतीसाठी ऑनलाइन पास बुक केलेल्या 350 भक्तांनी दर्शनाचा लाभ घेतला आहे. तसंच, संस्थेच्या जनसंपर्क विभागानं दिलेल्या व्हीआयपी प्रोटोकॉलद्वारे 120 भाविकांनी काकड आरतीला हजेरी लावली. पहाटेपासून सकाळी दहा वाजेपर्यंत सर्वसामान्य दर्शन रांगेतून तब्बल 18 हजार भाविकांनी दर्शन घेतलं. तसंच 120 भक्तांनी सशुल्क व्हीआयपी पासद्वारे साईबाबांच्या दर्शनाचा लाभ घेतला आहे. तसंच ज्येष्ठ नागरिक आणि 25 हजार भाविकांनी आतापर्यंत विविध मार्गानं साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं आहे. साईबाबांच्या दर्शनासाठी भक्तांना 3 ते 4 तास लागत असले, तरी प्रत्येक भाविकाला साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेता यावं, यासाठी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसंच वेटिंग हॉलमध्ये साईबाबांच्या दर्शनासाठी थांबलेल्या भाविकांना साईबाबा संस्थानच्या वतीनं मोफत चहा आणि बिस्किटे दिली जात आहेत.

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TAGGED:

साई समाधीचं दर्शन
SHIRDI SAI BABA DARSHAN
INDEPENDENCE DAY
साईबाबा
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