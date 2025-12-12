800 स्टॉल, 50 लाख पुस्तकं; असं असेल यंदाचं पुणे बुक फेस्टिव्हल

ETV Bharat / state

50 लाख पुस्तकं मराठी, हिंदू, इंग्रजी, तमीळ, तेलुगूसारख्या विविध भाषांमधील पुस्तक प्रेमींना पाहायला मिळणार आहेत, अशी माहिती पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडेंनी दिलीय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 12, 2025 at 4:13 PM IST

पुणे : मागच्या वर्षी पुणेकरांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यानंतर यंदाच पुणे पुस्तक महोत्सवाचे येत्या शनिवारी 13 डिसेंबरला नामवंत व्यक्तींच्या उपस्थितीत जल्लोषात उद्घाटन होणार असून, यंदाच्या या पुस्तक महोत्सवात वाचक आणि पुस्तक प्रेमींना तब्बल 800 बुक स्टॉलला भेट देता येणार आहे. विशेष म्हणजे तब्बल 50 लाख पुस्तकं मराठी, हिंदू, इंग्रजी, तमीळ, तेलुगू यांसारख्या विविध भाषांमधील याठिकाणी पुस्तक प्रेमींना पाहायला मिळणार आहेत, अशी माहिती पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी दिलीय.

यंदाच्या महोत्सवात चिमुकल्यांसाठी स्वतंत्र चिल्ड्रन कॉर्नर : राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या (एनबीटी) वतीने पुणे पुस्तक महोत्सवाचे आयोजन फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर 13 ते 21 डिसेंबर या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. यंदाच्या पुस्तक महोत्सवात नागरिकांना पुढील आठ दिवस 800 पुस्तकांच्या दालनांमध्ये सर्व भारतीय भाषांच्या पुस्तकांसोबतच सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि साहित्यिक कार्यक्रमांची मेजवानी मिळणार आहे. यंदाच्या महोत्सवात चिमुकल्यांसाठी स्वतंत्र चिल्ड्रन कॉर्नर राहणार आहे, यामध्ये मुलांसाठी विविध स्पर्धा, उपक्रम आणि कार्यशाळा राहणार आहेत. 'पुण्याला पुस्तकांची राजधानीचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी वाचन संस्कृती जोपासण्यासाठी या महोत्सवात सर्व पुणेकरांनी सहभाग घ्यावा,' असे आवाहन यावेळी पांडे यांनी केलंय.

...तर 100 दालने खाद्यपदार्थांसाठी राहणार : पुस्तक महोत्सवात एकूण 900 दालने राहणार असून, त्यातील 800 दालने पुस्तकांची, तर 100 दालने खाद्यपदार्थांसाठी राहणार आहेत. महोत्सवातील 800 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकाशकांचा समावेश आहे. त्यामध्ये खवय्यांना विविध प्रांतातील खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेता येणार आहे. तसेच भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त पुणे पुस्तक महोत्सवात विशेष दालन साकारण्यात येणार आहे. या दालनात त्यांचा जीवनपट उलगडण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे एक लाखांपेक्षा अधिक आदिवासी शब्दांचे प्रदर्शन मांडण्यात येणार आहे.

केरळमधील प्रेक्षकप्रिय ‘थैक्कुडम ब्रिज’ची रंगतदार प्रस्तुती उत्साह वाढवणार : तसेच पुणे पुस्तक महोत्सव 2025 अंतर्गत 13 ते 21 डिसेंबरदरम्यान दररोज सायंकाळी सहा वाजल्यापासून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल राहणार असून, प्रेक्षकांना गुलाबी थंडीत राष्ट्रीय स्तरावरील ख्यातनाम कलाकारांचे सादरीकरणाचा विनामूल्य आस्वाद घेता येणार आहे. युवकांमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या दिल्लीच्या पराशरा बँडच्या सादरीकरणाने होणार असून, दुसऱ्या दिवशी केरळमधील प्रेक्षकप्रिय ‘थैक्कुडम ब्रिज’ची रंगतदार प्रस्तुती उत्साह वाढवेल. त्यानंतर 15 डिसेंबरला ‘निरंतरन’ आणि ‘फोक लोक’ हे दोन वेगळ्या धाटणीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम कलारसिकांचा उत्साह शिगेला पोहोचवणार आहेत. त्यानंतर 16 डिसेंबरला भक्तिसंगीताचा ‘कीर्तवाणी’ तसेच पारंपरिक कलाविष्कार ‘तालोत्सव’ प्रेक्षकांना भावणार आहेत.

संतकाव्याची अनुभूती देणारा ‘तुका म्हणे’ आणि त्यानंतर ‘पुण्यश्लोक’ कार्यक्रम होणार : या साखळीत 17 डिसेंबरला शाहीर योगेश यांचा 'राष्ट्रा आराधना’ हा देशभक्तिपर कार्यक्रम आणि 18 डिसेंबरला ‘ऋतुबरवा’चे सादरीकरण होणार आहे. 19 डिसेंबरला सायंकाळी संतकाव्याची अनुभूती देणारा ‘तुका म्हणे’ आणि त्यानंतर ‘पुण्यश्लोक’ कार्यक्रम होणार आहे. महोत्सवाचा सांस्कृतिक समारोप 20 डिसेंबरला जागतिक ख्यातीचे संगीतकार रिकी केज यांच्या विशेष कार्यक्रमाने होणार आहे, अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

PUNE BOOK FESTIVAL
50 LAKH BOOKS
800 STALLS BOOKS
पुणे बुक फेस्टिव्हल
800 STALLS 50 LAKH BOOKS

