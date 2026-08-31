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फोनवर बोलत भरधाव कारनं चिरडला चिमुकला: आरोपी फिटनेस कोचला वांद्रे पोलिसांकडून अटक, आज न्यायालयात करणार हजर

८ वर्षीय चिमुकल्याला भरधाव कारनं चिरडल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी फिटनेस कोच असलेल्या महिलेला अटक करण्यात आली आहे.

Mumbai Boy Killed In Car Accident
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2026 at 7:30 AM IST

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मुंबई : भरधाव इनोव्हा क्रिस्टाच्या धडकेत ८ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी चालकाच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करत त्याला मुंबई पोलिसांनी अटक केली. ही घटना वांद्रे पश्चिम येथील जिजामाता गार्डनसमोर रविवारी घडली. अंश गुप्ता असं या अपघातात ठार झालेल्या चिमुकल्याचं नाव आहे. रस्ता ओलांडताना भरधाव इनोव्हा क्रिस्टानं अंश गुप्ता याला उडवलं. मेघा रावल ( वय 45 ) असं या घटनेतील आरोपी कारचालक महिलेचं नाव आहे. यावेळी कारचालक मेघना रावल ही फोनवर बोलत निष्काळजीपणानं भरधाव गाडी चालवत असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.

फोनवर बोलत भरधाव इनोव्हानं चिरडला चिमुकला : या घटनेतील कारचालक मेघा रावल हिनं वांद्र्यातील जॉन बॅप्टिस्ट रोडवरील जिजामाता उद्यानासमोर भरधाव कार चालवून अंश याला धडक दिली. या अपघातात अंश गुप्ता हा चिमुकला गंभीर जखमी झाला. त्याला गंभीर अवस्थेत हॉली फॅमिली हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. चिमुकल्या अंशचा अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर घटनास्थळावर जमलेले त्याचे नातेवाईक आक्रमक झाले. त्यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला.

'एकुलता एक मुलगा हिरावला, मला न्याय द्या', वडिलांचा आक्रोश : भरधाव कारनं मुलाला चिरडल्यामुळे अंश याच्या कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. यावेळी त्याच्या नातेवाईकांनी घटनास्थळावर आक्रोश केला. याबाबत बोलताना त्याचे वडील रवींद्र गुप्ता यांनी, "माझा एकुलता एक मुलगा या अपघातानं हिरावला आहे. त्याच्यासोबत घडलेल्या घटनेमुळे मला मला न्याय हवा आहे. त्याला माझ्यापासून हिरावून घेण्यात आलं आहे. मी आता काय करू? मला फक्त न्याय हवा आहे, मला दुसरं काहीही नको. तिथं माझी मुलगीही रडत आहे... माझ्या मुलाचा अपघात झाला, म्हणून बोलावण्यात आलं. मला काहीच कल्पना नव्हती, मला निरोप मिळाला तसा मी आलो, मात्र इथं आल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली," असं सांगत टोहो फोडला.

कारचालक महिला फिटनेस कोच : या घटनेतील कारचालक महिला मेघा रावल हिने फोनवर बोलत भरधाव कारनं अंशला चिरडल्याचा आरोप त्याच्या नातेवाईकांनी केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या नातेवाईकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यामुळे वांद्रे पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळावर धाव घेत आरोपी कारचालक मेघा रावल हिला ताब्यात घेऊन अटक केली. मेघा रावल हिच्यावर BNS कलम 105, 281, 125 तसेच मोटार वाहन कायद्यातील कलम 184 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी मेघा रावल ही फिटनेस कोच तथा न्यूट्रिशनिस्ट आहे. मेघा रावल हिनं चिमुकल्या अंशला भारधावनं चिरडल्यामुळे तिच्याविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

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TAGGED:

CHILD KILLED IN CAR ACCIDENT
POLICE ARRESTED MUMBAI WOMAN
भरधाव कारनं चिरडला चिमुकला
फिटनेस कोचला पोलिसांकडून अटक
MUMBAI BOY KILLED IN CAR ACCIDENT

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