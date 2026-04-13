कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रात भीषण अपघात: बॉयलरच्या पिप होलमधून वाफ बाहेर आल्यानं 8 कामगार जखमी
कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रात झालेल्या अपघातात 8 कामगार जखमी झाले आहेत. बॉयलरच्या पिप होलमधून वाफ बाहेर आल्यानं हा अपघात झाला आहे.
Published : April 13, 2026 at 8:23 PM IST
नागपूर : कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील 660 मेगावॉट संच असलेल्या ठिकाणी अपघात झालाय. यात 8 कामगार जखमी झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. अंगावर गरम वाफ आल्यानं कामगार भाजले असून एका कामगाराची प्रकृती चिंताजनक आहे. अपघात युनिट नंबर 10 मध्ये घडलेला आहे. यासंदर्भात महानिर्मितीकडून एक प्रेस नोट जारी करण्यात आली आहे. यात आठ जखमींची नावं देण्यात आली आहेत. ही घटना आज सकाळी १० वाजून २० मिनिटांनी घडली. कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रातील संच क्र. १० हा बंद असताना सुमारे १३ मीटर उंचीवरील मजल्यावर अचानक क्लिंकर पाडतच बॉयलरमधील पिप होलमधून वाफ बाहेर आली. त्यामुळे या 8 कामगारांना दुखापत झाली आहे.
अधिकारी, कर्मचारी व कामगार झाले जखमी : जखमींमध्ये सचिन भागेवार, विवेक पाटील, तेजस सोनवणे, ए. के. काझी, निखिल जायतगुडे, कमलेश बारमटे, गुलसिंग टिकाम, विलास बन्सोड यांचा समावेश आहे. अपघातात एकूण ८ जण जखमी झाले असून, त्यापैकी ४ जण हे महानिर्मितीचे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत, तर ४ जण कंत्राटी कामगार आहेत.
जखमींवर उपचार सुरू : जखमींना तत्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. प्राथमिक उपचारानंतर सचिन भागेवार, तेजस सोनवणे आणि विलास बन्सोड यांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली आहे. तसेच ए. के. काझी यांना आज सायंकाळपर्यंत रुग्णालयातून सुटी देण्यात येणार आहे. उर्वरित ४ जणांवर सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.
नियमांचं उल्लंघन नाही, चौकशी सुरू- महानिर्मिती : घटना घडताच महानिर्मितीमार्फत तत्काळ वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यात आली असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली आहे. सदर घटनेचे सुरक्षा विभागातर्फे सेफ्टी ऑडिट सुरू करण्यात आले. प्रथमदर्शनी सुरक्षा नियमांचं कोणतंही उल्लंघन झाल्याचं दिसून येत नसल्याचं महानिर्मितीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) तर्फे सर्व जखमींना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्यात येत असून अपघातग्रस्त कर्मचाऱ्यांचा वैद्यकीय उपचारांचा सर्व खर्च महानिर्मितीतर्फे करण्यात येणार आहे.
