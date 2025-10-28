40 लाख पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 8 हजार कोटी जमा; 15 दिवसांत 11 हजार कोटी दिले जाणार - मुख्यमंत्री
आतापर्यंत 40 लाख पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 8 हजार कोटी रुपयांची मदत जमा करण्यात आली आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
Published : October 28, 2025 at 2:44 PM IST
मुंबई : राज्यात यंदा झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळं प्रभावित झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (28 ऑक्टोबर) मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "आतापर्यंत 40 लाख पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 8 हजार कोटी रुपयांची मदत जमा करण्यात आली आहे. याशिवाय, आणखी 11 हजार कोटी रुपयांच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, हे पैसे पुढील 15 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचवले जाणार आहेत. हे रिलिफ पॅकेज अर्थसंकल्पीय तरतुदीबाहेरील असल्यानं विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
ई-केवायसी होणार नाही : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढं म्हणाले, "जशा याद्या येतील, तशी निधी वितरणाला मान्यता द्यायची आणि संपूर्ण याद्या येईपर्यंत थांबायचं नाही, असा निर्णय आम्ही सुरुवातीपासून घेतला होता. त्यामुळं कुणालाही मनात शंका बाळगण्याचं कारण नाही. ज्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या नुकसानीसाठी पैसे मिळाले आहेत, त्यांच्या खात्यात तिसऱ्या हेक्टरच्या नुकसानीसाठीही पैसे जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढील 15 ते 20 दिवसांत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पूर्ण मदत पोहोचेल. आम्ही 90 टक्के शेतकऱ्यांना तातडीनं ही मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. उर्वरित 10 टक्क्यांपैकी काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तांत्रिक अडचणी आहेत. काहींच्या रेकॉर्ड्समध्ये समस्या आहेत किंवा काही ठिकाणी मल्टिपल होल्डिंग आहे. या समस्या सोडवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. आता निधीची कोणतीही कमतरता राहिलेली नाही. फक्त एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी की, या प्रक्रियेत दोनवेळा याद्यांची पडताळणी करावी लागते. कारण, पात्र व्यक्ती सुटू नये आणि अपात्र व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जाऊ नयेत, यासाठी पुनर्पडताळणी आवश्यक आहे. सुदैवाने आमच्याकडे अॅग्रिस्टॅगचा डेटा उपलब्ध आहे. त्यामुळं नोंद असलेल्या खातेधारकांची ई-केवायसी करावी लागत नाही. अन्यथा या प्रक्रियेलाच एक महिना लागला असता. फक्त ज्या केसेसमध्ये अॅग्रिस्टॅगमध्ये नाव नाही आणि ते मदतीसाठी पात्र आहेत, अशांचेच ई-केवायसी केलं जात आहे."
21 हजार कोटींचं वितरण होणार : या रिलिफ पॅकेजबाबत अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "हे 21 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार आहे. त्यापैकी 8 हजार कोटी वितरित झाले आहेत. 11 हजार कोटी वितरित करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली आहे आणि 1 हजार 500 कोटी रुपये स्वतंत्रपणे वितरित करण्यात येत आहेत. अशाप्रकारे संपूर्ण पॅकेज रिलीज करण्यात येत आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
धार्मिक पर्यटनाला वाव मिळणार : दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेटमधील इतर महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत माहिती दिली. "सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या रेल्वेमार्गाच्या सुधारित आराखड्याला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. हा आराखडा सुमारे 3 हजार 295 कोटी रुपयांचा असून, त्यातील 50 टक्के निधी राज्य सरकार आणि 50 टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे. या प्रकल्पामुळे धार्मिक पर्यटनाला मोठा वाव मिळेल आणि या भागातील विकासाला चालना मिळेल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. याशिवाय, 'व्हिजन 2047' या महत्वाकांक्षी योजनेच्या डॉक्युमेंटला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आम्ही 'व्हिजन 2047' हाती घेतलं आहे. यासाठी सगळ्या विभागांनी 7 लाख स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा करून आणि सर्वेक्षण करून आराखडा तयार केला आहे. यात 2030 पर्यंतची उद्दिष्टे, 2035 साली महाराष्ट्र 75 वर्षांचा होईल, तेव्हाची उद्दिष्टे आणि 2047 साली विकसित भारत तयार करण्यासाठीची उद्दिष्टे आणि रोडमॅप समाविष्ट आहे. हा डॉक्युमेंट आज मंत्रिमंडळानं मंजूर केला आहे. या योजनेद्वारे महाराष्ट्राला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न आहे", असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगितलं.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटची चौकशी नाही : वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटच्या चौकशीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "काही लोक जाणीवपूर्वक आमच्यावर अन्याय होत आहे, आम्हाला मारलं जात आहे, असं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही लोक विनाकारण शहीद होत असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी त्यांना सांगू इच्छितो की, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटची कोणतीही चौकशी राज्य सरकारनं सुरू केलेली नाही. गाळप हंगामाच्या बैठकीत, वेगवेगळ्या पैशांचा विनियोग कसा होतो, याची माहिती घेण्याचं ठरले होते. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटसाठी वर्षानुवर्षे एक रुपया कापून घेतला जातो, त्यामुळं इतरांकडून पैशाचे काय केले, याची माहिती मागितली जाते. तशीच माहिती साखर आयुक्तांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटकडून मागितली आहे. या बैठकीत इन्स्टिट्युटचे पदाधिकारी, साखर कारखानदार सर्व उपस्थित होते. सर्वांसमक्ष ठरले तेवढीच माहिती मागितली आहे. विनाकारण चर्चा घडवण्याचे कारण नाही. आमच्याकडे तक्रार आली आणि प्रकरण गंभीर असेल तर चौकशी करू, पण अशी कोणतीही तक्रार आलेली नाही."
सुप्रिया सुळेंनी दाखवलेले पॅनकार्ड खोटे : सहकार क्षेत्र संपवण्याचे काम भाजपाकडून सुरू असल्याच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "काही लोकांना रोज खोटी कागदपत्रं दाखवण्याची सवय जडली आहे. आजच त्यांनी दाखवलेले पॅनकार्ड खोटं निघालं. याविषयी त्या माफी मागणार आहेत का? हे पॅनकार्ड कोणी काढलं, त्याच्यावर आता एफआयआर दाखल होत आहे. रोज खोटे डॉक्युमेंट्स घरी तयार करायचे आणि पत्रकार परिषद घ्यायची, असं सुरू आहे. माध्यमांनी त्यांच्याकडून माफी मागवून घेतली पाहिजे."
बच्चू कडूंसोबतची बैठक रद्द का झाली? : बच्चू कडू यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी बोलावलेली बैठक रद्द करण्यात आली आहे. याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "बच्चू कडू यांनी मला मेसेज पाठवला की, आम्ही बैठकीला येणार असल्याचं तुम्हाला सांगितलं होतं, पण आमचे सगळे शेतकरी नागपूरला जमा होत आहेत आणि आम्हीच तिथं नसलो तर कन्फ्युजन होईल. त्यामुळं आमचे मागणीपत्र तुमच्याकडे पाठवतो आहोत. त्यावर तुम्ही निर्णय घ्या. आम्ही बैठकीला येणार नाही. बच्चू कडूंच्या निरोपानंतर आम्ही बैठक रद्द केली. त्यांच्या मागणीपत्रातील ज्या बाबींवर सकारात्मक निर्णय घेता येतील, ते घेऊ."
आदित्य ठाकरे महाराष्ट्राचे पप्पू : शिवसेनेचे (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांवर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "माझी अपेक्षा होती की आदित्य ठाकरेंनी मी महाराष्ट्राचा पप्पू आहे, असं प्रदर्शन करू नये. पण ज्याप्रकारे राहुल गांधींनी मोठी स्क्रीन लावून 'खोदा पहाड, निकला चुहा' करून दाखवलं, तेच आदित्य ठाकरेंनी केलं. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगानं आधीच दिलेली आहेत. माझी एवढीच अपेक्षा आहे की, किमान तुम्ही राहुल गांधी बनू नका," असा टोला देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय...
- नियोजन विभाग : विकसित महाराष्ट्र-2047 च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता. विकसित महाराष्ट्र-2047 च्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) गठीत करणार. राज्यातील नागरिकांकडून मतं व प्रतिसाद मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून डॉक्युमेंट तयार. राज्य व जिल्हा पातळीवरील 16 संकल्पना निश्चित. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या अंतर्गत 100 उपक्रम निश्चित.
- गृह विभाग : सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्य शासनाच्या 50 टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मान्यता.
- सामान्य प्रशासन विभाग : सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार. सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) / Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) अशा पदनाम विस्तारास मान्यता. याशिवाय परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) अशा तीन नवीन कार्यासनांच्या निर्मितीस आणि या कार्यासनांसाठी आवश्यक पदांना मंजुरी.
- नगरविकास विभाग : महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.
- ग्रामविकास विभाग : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश 2025 काढण्यास मान्यता.
- विधि न्याय विभाग : धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार. या दोन्हींसाठी आवश्यक पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.
- महसूल विभाग : वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा ( ता. रिसोड) येथील 29.85 हे. आर जमीन. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील 30 वर्षाकरिता नुतनीकरणास मान्यता.
