मंत्रिमंडळाचे 8 मोठे निर्णय! पुण्यात अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालय; मुंबई रेल्वे विकासाला मिळणार बळ
अमली पदार्थांची तस्करी, विक्री आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांचे खटले लवकर निकाली निघावेत, यासाठी पुण्यात स्वतंत्र विशेष न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे.
Published : July 28, 2026 at 4:49 PM IST
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, गंभीर गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी नवीन न्यायालये सुरू करणे, मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पांना अधिक आर्थिक ताकद देणे आणि बेकायदा वाळू उत्खननावर कठोर कारवाई करणे अशा निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
पुण्यात अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालय : अमली पदार्थांची तस्करी, विक्री आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांचे खटले लवकर निकाली निघावेत, यासाठी पुण्यात स्वतंत्र विशेष न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची संख्या वाढत असल्याने आणि खटल्यांचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांवरील सुनावणी अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे. अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींवर कारवाई झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी अनेकदा वेळ लागतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास तपास यंत्रणा आणि न्यायालयीन कामकाजाला अधिक गती मिळेल अशी आशा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
शेतीत एआयचा वापर वाढवण्यासाठी स्वतंत्र पद : राज्यात शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने महाअॅग्री एआय धोरण तयार केलंय. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अॅग्रिटेक नावीन्यता केंद्रात व्यवस्थापकीय संचालक हे पद निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आलीय. हवामानाचा अंदाज, पिकांवरील रोगांचा शोध, उत्पादन वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन माहिती पोहोचवण्यासाठी या केंद्राची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
कर्जत, कुर्डुवाडीत नवीन न्यायालये : न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकांना दूरच्या ठिकाणी जावे लागू नये, यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांसाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
पाच जिल्ह्यांत अत्याचाराच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र न्यायालये : अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची प्रकरणे लवकर निकाली निघावीत, यासाठी राज्यातील पाच जिल्ह्यांत स्वतंत्र न्यायालये सुरू करण्यात येणार आहेत. अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे ही विशेष न्यायालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी जलद होण्यास मदत होणार आहे.
राखीव जागांवरील लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अधिक वेळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. जात पडताळणीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्याने अडचणीत येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना याचा फायदा होणार आहे.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या भांडवलात वाढ : मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या अधिकृत समभाग भांडवलात 25 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कंपनीचे भरलेले समभाग भांडवलही 25 कोटी रुपयांवरून 225 कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. मुंबईतील वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता नवीन प्रकल्प, रेल्वे सुविधांचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.
बेकायदा वाळू उत्खनन करणाऱ्यांना दहापट दंड : राज्यातील बेकायदा वाळू उत्खनन आणि इतर गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुकीवर लगाम घालण्यासाठी सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 48 (7) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून, यापुढे बेकायदा उत्खनन किंवा वाहतूक करताना पकडल्यास स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड भरावा लागणार आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशामुळे पर्यावरण आणि महसुलाचे नुकसान होत असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातोय.
हेही वाचाः
गुगल, मेटा, एक्स आणि युट्यूबसह इतरांविरोधात नितीन गडकरींचा 11 कोटींचा दावा, काय आहे प्रकरण?