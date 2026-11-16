थेट आकाशातून शेतात पडला ७ किलोचा बर्फाचा गोळा, सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील घटना
मांगले येथे मोरणा नदीकाठी एका शेतात आकाशातून मोठा बर्फाचा गोळा येऊन पडल्याची घटना घडली आहे. मांगले येथील मोरणा नदीकाठावर समीर कुलकर्णी यांचे उसाचे शेत आहे.
Published : November 16, 2026 at 9:44 AM IST|
Updated : November 16, 2026 at 10:09 AM IST
सांगली - थेट आकाशामधून भला मोठा बर्फाचा गोळा पडल्याची घटना घडली आहे. शिराळा तालुक्यातील मांगले येथे एका शेतात 5 ते 7 किलो वजनाचा बर्फाचा गोळा पडला आहे. प्रचंड वेगाने आणि मोठ्या आवाजासह बर्फाचा गोळा जमिनीवर आदळला. यामुळे शेतात 1 फुटाचा मोठा खड्डा पडला. अचानक सकाळच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेने नेमका हा गोळा कोठून आला, याबाबत गूढ निर्माण झालं आहे.
रविवारी 16 नोव्हेंबर रोजी शिराळा तालुक्यातील मांगले येथे मोरणा नदीकाठी एका शेतात आकाशातून भला मोठा बर्फाचा गोळा येऊन पडल्याची घटना घडली आहे. मांगले येथील मोरणा नदीकाठावर समीर कुलकर्णी यांचे उसाचे शेत आहे. रविवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास गावडे हे शेतात ठिबक सिंचनाच्या पाईप पसरण्याचे काम करत होते. त्यावेळी त्यांना आकाशातून ड्रोनसारखी एखादी वस्तू खाली येताना दिसली. काही क्षणातच ही वस्तू प्रचंड वेगाने कुलकर्णी यांच्या उसाच्या शेतात येऊन पडली. ज्यामुळे त्याचा प्रचंड आवाज झाला.
आवाज इतका मोठा होता की परिसरातील शेतकरीही हादरले. नेमका काय पडले, हे जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आवाजाच्या दिशेने धाव घेतल्यानंतर शेतात मोठा खड्डा पडल्याचे आणि त्यामध्ये बर्फाचा मोठा गोळा फुटलेल्या अवस्थेत दिसून आला.
सुमारे 7 किलोच्या आसपास असणारी बर्फाची गार आकाशातून पडल्याने शेतात साधरणात 1 फूट खोल खड्डा पडला होता. शेतकऱ्यांनी बर्फाचे तुकडे हातात घेऊन पाहिले असता ते प्रंचड गार होते. तर घटनेनंतर सुमारे सहा तासानंतर हा बर्फ वितळला आहे. या घटनेची माहिती गावात पसरताचं कुलकर्णी यांच्या शेतात बर्फ पाहण्यासाठी ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती. या दुर्मीळ घटनेमुळे परिसरात आश्चर्य आणि कुतूहल व्यक्त होत आहे. तर हा बर्फ नेमका कोठून आणि कसा आला याचे गूढ निर्माण झाले आहे.