संगमनेर तालुक्यात प्रजासत्ताक दिनाचा आगळावेगळा उपक्रम, 1200 विद्यार्थ्यांनी एकत्रित येत दिला पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश
संगमनेरच्या वडगाव पान इथं देशाचा 77 वा प्रजासत्ताक दिन आगळ्यावेगळ्या पद्धतीनं साजरा करण्यात आला. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमातून पर्यावरण संरक्षणाचा महत्त्वपूर्ण संदेश देण्यात आला.
Published : January 26, 2026 at 3:47 PM IST
अहिल्यानगर : संगमनेर तालुक्यातील वडगाव पान येथील डी. के. मोरे जनता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात आज सोमवारी (26 जानेवारी) देशाचा 77 वा प्रजासत्ताक दिन अत्यंत उत्साहात व आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशभक्तीबरोबरच पर्यावरण संरक्षणाचा महत्त्वपूर्ण संदेश देण्यात आला. पृथ्वी वाचवणं ही आपली सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, या संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवून विद्यालयातील तब्बल 1200 विद्यार्थ्यांनी शिस्तबद्धपणे उभं हून SAVE EARTH अशी भव्य अक्षररचना साकारली. आज आपण प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवलं, तरच उद्याची पृथ्वी सुरक्षित राहील, ही जाणीव विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजवणं हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. आता या अभिनव उपक्रमाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.
अभिनव उपक्रमाला शिक्षकांचं मार्गदर्शन : सध्याच्या काळात वाढतं प्रदूषण, निसर्गाचा होत असलेला ऱ्हास तसेच, पर्यावरणीय असंतुलन याबाबत शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होणं, अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी केवळ अभ्यासापुरते मर्यादित न राहता पर्यावरण संरक्षणासाठी स्वतःची जबाबदारी ओळखावी, हा महत्त्वपूर्ण संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला. प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय सणाच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी, देशप्रेम आणि पर्यावरण जपण्याची जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्याचा हा उपक्रम निश्चितच प्रेरणादायी ठरला.
हा अभिनव उपक्रम मा. प्राचार्य साहेबराव कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला. विद्यालयातील क्रीडाशिक्षक बाळासाहेब कांडेकर व कलाशिक्षक सत्यानंद कसाब यांनी या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करत विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन केलं. शिक्षकवृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच विद्यार्थ्यांच्या सहकार्यामुळे हा कार्यक्रम अत्यंत शिस्तबद्ध आणि यशस्वीरीत्या पार पडला. या उपक्रमामुळे परिसरात पर्यावरण संरक्षणाचा सकारात्मक संदेश पोहोचला असून, विद्यालयाच्या सामाजिक व शैक्षणिक जाणिवेचं प्रभावी दर्शन घडलं आहे.
