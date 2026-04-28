दादरच्या ‘कटिंग चहावाल्या' बबन शेठ यांची पत्रकारांनी साजरी केली पंच्याहत्तरी; टपरीवर रंगायच्या चर्चा, आठवणींना दिला उजाळा
पत्रकारांना चहा देणारे बबन केमकर यांचा 75 वा वाढदिवस मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे साजरा करण्यात आला. यावेळी अनेकांनी आठवणींना उजाळा दिला.
Published : April 28, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 5:28 PM IST
मुंबई : पत्रकार आणि चहाचं नातं अगदी सख्ख्या मित्रासारखं! पत्रकाराने चहाच्या घोटाला नाही म्हणू नये, असं गमतीत म्हटलं जातं. चहा आला म्हणजे त्याबरोबर गप्पाही ओघाने आल्याच. मित्रांचा गोतावळा, वाफाळणारा चहा आणि 'चहासाठी बैठकीचं ठिकाण' बबन चहावाल्याची टपरी, हे गेल्या काही दशकांमधल्या पत्रकारांसाठी अनोखं स्मरणरंजन. यालाच नव्यानं उजाळा देण्यासाठी काही पत्रकार पुढे आले आणि त्यांच्या लाडक्या बबन चहावाल्याचा सत्कार घडवून आणला. आता बबन म्हणजे बबनशेठ. वय अवघे पाऊणशे. पत्रकारांना वर्षानुवर्ष जणू अमृताच्या चवीचा चहा पाजणाऱ्या बबनशेठ यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसाचा घाट मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात घालण्यात आला.
पत्रकारांना कटिंग चहा देणाऱ्या बबन शेठ यांची पंच्याहत्तरी : प्रत्येक शहरात पत्रकारांचे काही खास 'चहाचे अड्डे' असतात, जिथे दिवसभराच्या घडामोडींचं विश्लेषण, सुख-दु:खाच्याच चर्चा आणि अवांतर गप्पा रंगतात. थोडक्यात सांगायचं तर, पत्रकाराच्या आयुष्यात चहा हा केवळ एक ब्रेक नसून तो संवादाचा आणि माहितीचा एक जिवंत प्रवाह आहे. हा प्रवाह वाहता रहावा यासाठी बबन केमकर म्हणजेच बबनशेठ यांचं मोठं योगदान आहे. 1980-90 च्या दशकामध्ये मुंबईमध्ये संघर्ष करणाऱ्या पत्रकारांना दादर रेल्वे स्थानकाबाहेर कटिंग चहा देणाऱ्या बबन शेठ यांची पंच्याहत्तरी मुंबई मराठी पत्रकार संघात एका ह्रद्य सोहळ्यात साजरी करण्यात आली. एकेकाळी पत्रकारितेत उमेदवारी करणारे आणि भविष्यात राष्ट्रीय आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळवणारे पत्रकार बबन शेठ यांचे प्रेमाचे गिऱ्हाईक होते. पत्रकारितेत नाव गाजवणाऱ्या नामवंतांनी बबनशेठ यांच्याबरोबरच्या आठवणींचा पट उघडला.
दादरच्या रेल्वे स्थानकाबाहेर चहा विक्रीला केली सुरूवात : 1966-67 मध्ये मुंबईमध्ये शिवसेनेचे 'हटाव लुंगी, बजाव पुंगी' हे आंदोलन सुरू होतं. त्या काळात ऐन तारुण्यातल्या बबन केमकर यांनी दादरच्या रेल्वे स्थानकाबाहेर चहा विक्रीच्या व्यवसायाला सुरुवात केली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांची प्रेरणा घेत मुंबईमध्ये मराठी माणसानं व्यवसाय करायला हवा, असं त्यांना वाटलं. त्यांनी चहाचा व्यवसाय दादरमध्ये सुरू केला. 1966 पासून ते 2018 पर्यंत त्यांचा हा व्यवसाय सुरू होता. या काळात त्यांची चहाची टपरी ही मुंबईतील पत्रकारांसाठी हक्काचं 'व्यासपीठ' होतं. कोणतेही विषय असो की चर्चा त्या टपरीवर व्हायचीच. या सर्व काळात पत्रकाराच्या खिशात पैसे नसले तर त्या पत्रकाराकडून बबन शेठ पैसे घेत नसत, ही त्यांची खासियत अनेकांना आजही स्मरणात आहे.
यांची होती उपस्थिती : बबन केमकर यांच्या अमृतमहोत्सवी वाढदिवसानिमित्त आयोजित समारंभासाठी ज्येष्ठ पत्रकार, माजी खासदार कुमार केतकर, माजी आमदार कपिल पाटील, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण, गजानन दुधाळकर, राजेंद्र हुंजे, जगदीश भोवड, राही भिडे, अजय वैद्य आणि इतर नामवंत बबनशेठ यांच्यावरच्या प्रेमापोटी आवर्जून उपस्थित राहिले.
फुटपाथवर काम करणाऱ्या व्यक्तीची भाषा कष्टाची असते : यावेळी बोलताना माजी आमदार कपिल पाटील म्हणाले, "बबन शेठ यांची चहा बनवायची पद्धत वेगळी होती. त्यांच्या चहाची चव अजूनही आठवते. तो चहा चॉकलेटचा असायचा. माझी स्वतःचीही उधारी बबन शेठ यांच्याकडे अजूनही शिल्लक असेल. चहा घेताना बबन शेठ यांची दोस्ती वाढली. मला आजही वाटतं, मुंबईच्या फुटपाथला एक वेगळा इतिहास आहे. मुंबईच्या फुटपाथवरची टपरी शिल्लक राहिलीच पाहिजे. फुटपाथवर काम करणाऱ्या व्यक्तीची भाषा ही कष्टाची असते."
टपरीवर दिलखुलास चर्चा : माजी राज्यसभा खासदार कुमार केतकर यांनीदेखील आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी ते म्हणाले, "काम करताना माझी बबन शेठ यांच्याबरोबर भेट झाली. मी इंग्लिशमध्ये पत्रकारिता करत होतो. मात्र, मराठी पत्रकारांबरोबर पहिल्यांदा मी त्यांच्या टपरीवर आलो. या ठिकाणी विविध विषयांची दिलखुलास चर्चा व्हायची. पत्रकारितेच्या विविध थियरी यांच्या टपरीवर मांडल्या जायच्या. आज त्यांचा सत्कार होताना मला अत्यंत आनंद होत आहे."
"माझ्यासारख्या लहान माणसाचा इतक्या मोठ्या माणसांनी सत्कार केला, याचा मला आनंद आहे. मी आज जो काही आहे, त्या दादरच्या फुटपाथमुळं आहे. माझ्याकडं आज बोलायला खरंच शब्द नाहीत, मात्र सर्वांचे मी आभार मानतो." - बबन शेठ, चहावाले
...तर समाजाचे देखील तुकडे होतील : कार्यक्रमानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना बबन शेठ म्हणाले, "माझ्यासाठी आजचा दिवस फार मोठा आहे. माझ्यासारख्या लहान माणसाचा सत्कार झाला, याचा मला आनंद होत आहे. पत्रकारानं किंवा सर्वसामान्य माणसांनी कष्ट करत राहिलं पाहिजे. कष्टाशिवाय काहीच मिळत नाही. पत्रकारिता हा समाजाचा आरसा आहे. आजच्या पत्रकारांनीदेखील आरसा म्हणूनच काम केलं पाहिजे. तो तुटला कामा नये. कारण जर या आरशाचे तुकडे झाले तर समाजाचेदेखील तुकडे होतील."
टपरीशी पत्रकारांचे आणि पत्रकारांशी टपरीचे बंध जुळले : सुमारे चार दशकांत बबन त्यांच्या हातचा चहा न प्यायलेला पत्रकार शोधून सापडणं अवघड नाही. दादर रेल्वे स्टेशनच्या फलाटाला लागून असलेली चहाची टपरी अनेक पत्रकारांसाठी हक्काचं ठिकाण होतं. पहाटेपासून ते अगदी रात्री शेवटची ट्रेन सुटेपर्यंत (त्यानंतरही) पत्रकारांचे लाडके बबन सर्वांच्या सेवेसाठी तयार असे. बबन यांना प्रत्येक पत्रकाराची आवड ठाऊक होती. त्यांच्या आवडीप्रमाणं ते ग्रीन टी, ब्ल्यू टी आणि ब्लॅक कॉफी द्यायचे. अनेक पत्रकार हमखास त्या टपरीवर विसावा घेत. या टपरीशी पत्रकारांचे आणि पत्रकारांशी टपरीचे बंध जुळलेले राहिले.
हेही वाचा -
