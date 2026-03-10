७५ व्या वर्षीही न थकणारी भटकंतीची जिद्द; आजोबा नॅनो कारनं करतात भारत भ्रमंती
वयाच्या ७५ व्या वर्षी अनेक जण विश्रांतीचा मार्ग निवडतात; मात्र गुगळे आजोबा यांनी भटकंतीची आवड कायम ठेवत स्वतः नॅनो कार चालवत भारतभर भ्रमंती करतात.
Published : March 10, 2026 at 3:09 PM IST
पिंपरी चिंचवड - भटकंती म्हणजे केवळ फिरणं नव्हे, तर आयुष्य समृद्ध करणारा अनुभव आहे. ही गोष्ट पिंपरी-चिंचवड शहरातील ७५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक सुभाष गुगळे यांच्या आयुष्याकडं पाहिल्यानंतर प्रकर्षानं जाणवते. वयाच्या या टप्प्यावर अनेक जण विश्रांतीचा मार्ग निवडतात; मात्र गुगळे यांनी भटकंतीची आवड कायम ठेवत आजही स्वतः नॅनो कार चालवत भारतभर भ्रमंती करण्याचा अनोखा छंद जोपासला आहे.
प्रवासाची साधनं बदलत गेली - सुभाष गुगळे सांगतात की, प्रवासाची आवड त्यांना लहानपणापासूनच लागली. त्यांचे वडील त्यांना लहानपणी घोड्यावर बसवून वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरायला घेऊन जात असत. त्या काळातील अनुभवांनी त्यांच्या मनात प्रवासाची गोडी निर्माण झाली. काही काळानंतर त्यांनी स्वतः घोडा चालवत आसपासच्या भागात फिरणं सुरू केलं. यानंतर प्रवासाची साधनं बदलत गेली, पण, भटकंतीची आवड मात्र कायम राहिली.
आत्मविश्वासात मोठी भर पडली - घोड्यानंतर त्यांनी सायकलवरून प्रवास सुरू केला. सायकलवरून त्यांनी पहिल्यांदा मोठा पल्ला गाठत अहमदनगर ते शिर्डी असा प्रवास केला. त्या काळात सायकलवरून एवढा मोठा प्रवास करणं हे मोठं धाडस मानलं जात असे. या प्रवासानं त्यांच्या आत्मविश्वासात मोठी भर पडली. पुढं काळानुसार त्यांनी दुचाकीवरून प्रवास सुरू केला आणि एक-दोन दिवसांच्या छोट्या-मोठ्या सहलींचा आनंद घेत राहिले.
प्रवासानं मानसिक समाधान मिळतं - प्रवास हा त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला. ते सांगतात की, जेव्हा जेव्हा ते प्रवास करतात तेव्हा त्यांना मानसिक समाधान मिळतं. “प्रवास म्हणजे माझ्यासाठी औषधच आहे,” असं ते हसत म्हणतात. कधी आजारी पडल्यास किंवा मन अस्वस्थ झाल्यास ते औषधाऐवजी प्रवासाला निघतात. त्यांच्या मते, प्रवासामुळं शरीर आणि मन दोन्ही ताजेतवानं होतं आणि आयुष्याकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक बनतो.
आजोबा कुठं कुठं फिरले? - आजपर्यंत त्यांनी भारतातील अनेक राज्यांचा प्रवास केला आहे. दक्षिणेकडील पुद्दुचेरी, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये त्यांनी भ्रमंती केली. तर उत्तरेकडं सिक्कीम आणि पंजाबपर्यंत त्यांनी नॅनो कारनं प्रवास केला. पश्चिमेकडं राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांचाही त्यांनी नॅनो कारनं दौरा केला. विशेष म्हणजे, हा सर्व प्रवास त्यांनी स्वतः नॅनो कार चालवत पूर्ण केला आहे.
स्वत: नॅनो चालवत करतात प्रवास - वयाच्या ७५ व्या वर्षीही ते दिवसातून सुमारे आठ तास गाडी चालवू शकतात, ही बाब अनेकांना आश्चर्यचकित करते. नुकताच त्यांनी पुद्दुचेरीपर्यंतचा दहा दिवसांचा प्रवास पूर्ण केला. या प्रवासात त्यांची पत्नी मंगला गुगळे देखील त्यांच्या सोबत होत्या. प्रवासात साधेपणा आणि नियोजन या दोन गोष्टींना ते विशेष महत्त्व देतात.
नियोजनबद्ध भ्रमंती करतात - प्रवासाला निघताना ते दहा दिवस पुरेल इतकं घरून तयार केलेले अन्नपदार्थ सोबत घेतात. बाहेर मिळणाऱ्या अन्नावर अवलंबून राहण्याऐवजी घरचं अन्न खाणं त्यांना अधिक पसंत असतं. निवासासाठी ते पंचतारांकित हॉटेलचा आग्रह धरत नाहीत. त्यांच्या मते, राहण्यासाठी हॉटेल साधं असलं तरी चालतं; मात्र ते नैसर्गिक वातावरणात आणि शांत परिसरात असावं, ही त्यांची प्राथमिकता असते.
तरुण पिढीला दिला सल्ला - भटकंतीबाबत बोलताना ते आजच्या तरुण पिढीला एक महत्त्वाचा संदेश देतात. सध्या अनेक तरुण परदेशात फिरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात. सोशल मीडियावर प्रवासाचे फोटो आणि अनुभव शेअर करण्याचीही मोठी क्रेझ आहे. मात्र, गुगळे आजोबांच्या मते, भारतातच इतकी सुंदर आणि विविधतेनं नटलेली ठिकाणं आहेत की, संपूर्ण आयुष्य जरी प्रवासात घालवलं तरी ती पाहून संपणार नाहीत.
भारतात पर्यटनाला मोठी संधी - ते सांगतात, “आपण परदेशात फिरण्यासाठी जो पैसा खर्च करतो, तोच पैसा भारतात फिरण्यासाठी वापरला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते. भारतात पर्यटनाला मोठी संधी आहे. जर भारतीयांनी भारतच फिरण्यासाठी निवडला, तर देशाची आर्थिक परिस्थिती अधिक मजबूत होऊ शकते.”
संस्कृती, परंपरा, लोकजीवन आणि समाजरचना कळते - भटकंतीमुळं केवळ निसर्गदृश्ये पाहायला मिळत नाहीत, तर विविध राज्यांतील संस्कृती, परंपरा, लोकजीवन आणि समाजरचना समजून घेण्याची संधीही मिळते, असे ते सांगतात. वेगवेगळ्या ठिकाणांतील लोकांचे संस्कार, प्रथा आणि जीवनशैली पाहणं हा प्रवासातील सर्वात मोठा आनंद असल्याचं ते सांगतात.
कुटुंबालाही प्रवासाची आवड - सुभाष गुगळे यांच्या या प्रवासाच्या आवडीचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबावरही दिसून येतो. त्यांच्या मुलांनीही ही परंपरा पुढं चालवली आहे. कामातून मिळणाऱ्या सुट्ट्यांचा आनंद ते वेगवेगळ्या ठिकाणी भ्रमंती करूनच घेतात. त्यामुळं कुटुंबात प्रवासाची आवड कायम राहिली आहे, याचा गुगळे यांना विशेष आनंद आहे.
पत्नीची भक्कम साथ - यावेळी पत्नी मंगला गुगळे यांनी माहिती देताना सांगितलं की, “सुभाषजींना भटकंतीची आवड खूप वर्षांपासून आहे. सुरुवातीला ते सायकल आणि नंतर दुचाकीवरून प्रवास करत असत. आता या वयातही ते स्वतः नॅनो कार चालवत देशभर फिरतात, याचा मला अभिमान वाटतो. प्रवासाला निघाले की थोडी काळजी नक्की वाटते, पण त्यांची जिद्द आणि आत्मविश्वास पाहून समाधानही वाटतं. अनेकदा मीही त्यांच्या सोबत प्रवासाला जाते. आम्ही साधेपणानं प्रवास करतो, घरून अन्नपदार्थ घेऊन जातो आणि मिळेल त्या ठिकाणी राहतो. प्रवासामुळं त्यांना खूप आनंद आणि ऊर्जा मिळते. त्यांच्या या आवडीमुळं आमच्या कुटुंबालाही देशातील वेगवेगळ्या संस्कृती आणि लोकजीवन जवळून पाहण्याची संधी मिळाली आहे.”
आजोबांची जिद्द व आत्मविश्वास तरुण पिढीला लाजवेल हे मात्र नक्की.
