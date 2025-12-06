ETV Bharat / state

उद्ध्वस्त गावात अखेरची यात्रा! आस्थेपायी प्रकल्पग्रस्त आलेत मच्छिंद्रनाथ आणि गोरखनाथांच्या दर्शनाला

मच्छिंद्रनाथ आणि गोरखनाथ या दोघांचं एकत्र मंदिर असणारं गाव म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या अळणगावातील 75 टक्के नागरिकांनी पुर्नवसानामुळं गावं सोडलं आहे.

Resettlement Alangaon Amravati
मच्छिंद्रनाथ आणि गोरखनाथ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 6, 2025 at 8:03 PM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : पेढी प्रकल्पासाठी गाव उद्ध्वस्त झालंय. 75 टक्के कुटुंब गाव सोडून गेलेत. 20 ते 25 टक्के कुटुंबाची घरं अखेरच्या घटका मोजताहेत. नाथ संप्रदायाची काशी अशी ओळख असणारं अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुक्यात येणारं हे गाव. अळणगाव या गावात अनेक पिढ्यांपासून दत्त जयंतीला भरणारी यात्रा यावर्षीची अखेरची ठरली. गावातील कुटुंबीयांचं ज्या भागात पुनर्वसन झालंय त्या भागातून सर्व भाविक नऊ दिवस चालणाऱ्या यात्रेत सहभागी झालेत. नाथ संप्रदायाचे आद्य प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ आणि त्यांचे शिष्य गोरखनाथ आणि श्री दत्ताचं दर्शन भाविकांनी घेतलं. यावेळी आपल्या गावच्या आठवणी आणि प्रकल्पग्रस्त म्हणून करावा लागलेल्या संघर्षामुळं अनेकांच्या आठवणी ताज्या झाल्या.

आनंदवनात पुन्हा आनंद : "अळणगाव या गावाचं नाव पूर्वी आनंदगाव होतं. नाथ साम्राजाच्या उदयाचं हे प्रमुख ठिकाण असून पूर्वी घनदाट जंगलात असणाऱ्या या परिसराची ओळख आनंदवन अशी होती. अनेक काळापासून याठिकाणी एक लहानशा गुहेत मच्छिंद्रनाथ आणि गोरखनाथ या गुरुशिष्यांच्या मूर्तीची पूजा केली जाते. हे दोघेही गुरू शिष्य एकाच ठिकाणी असणारं हे दुर्मिळ स्थान असल्यानं नाथ परंपरेत या ठिकाणाला फार महत्व आहे. मच्छिंद्रनाथ आणि गोरखनाथ या दोघांनीही या परिसरात बारा वर्ष तपश्चर्या केली. या ठिकाणी दत्त जयंतीला सर्वात मोठी यात्रा भरते. यासह चैत्र महिन्यातली यात्रा भरते. पूर्वी दत्त जयंतीनिमित्त महिनाभर यात्रा भरायची. पुढं ही नऊ दिवसांवर आली. आता दत्त जयंती निमित्त यावर्षीची ही अखेरची यात्रा असेल," अशी माहिती याठिकाणी वास्तव्य असणाऱ्या योगी पुंडलिकनाथ महाराज यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

उद्ध्वस्त गावात अखेरची यात्रा! (ETV Bharat Reporter)

यात्रेचं बदललं स्वरूप : "दत्त जयंतीच्या काळात भरणाऱ्या अळणगाव येथील यात्रेत पूर्वी पंचवीस ते तीस गावातील भाविकांची गर्दी उसळायची. त्यावेळी पेढी नदीच्या काठापर्यंत गर्दी व्हायची. एक महिन्याची यात्रा नऊ दिवसांवर आली. आता गावाचं पुनर्वसन झाल्यानंतर तीन ते चार दिवस यात्रा होते. अळणगाव इथून पुनर्वसन क्षेत्रात राहायला गेलेले ग्रामस्थ आपल्या गावातील यात्रेसाठी येतात. गाव उठल्यानं भागातील रस्ते व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. यात्रेला येण्यासाठी कच्चा रस्ता, मार्गात येणारे मोठे खड्डे असे सारे अडथळे पार करून यात्रेसाठी यावं लागतs," असं सतीश मानकर या पुनर्वसन क्षेत्रात राहायला गेलेल्या ग्रामस्थानं सांगितलं.

गावात कडू पाण्याची विहीर :

  • अळणगाव याठिकाणी कडू पाण्याची विहीर आहे.
  • या विहिरीच्या पाण्यामुळं चार्मरोग बरे होतात अशी श्रद्धा आहे.
Resettlement Alangaon Amravati
उध्वस्त झालेलं घर (ETV Bharat Reporter)

आता देव नव्या ठिकाणी हलवणार : "अळणगावचं पुनर्वसन कठोरा गावालगत पोटे इस्टेट परिसरात झालंय. या भागात गावातील 75 टक्के कुटुंब इतर ठिकाणी राहायला गेलेत. उर्वरित कुटुंब आता सहा महिन्यात जातील. सारं गाव पुनर्वसन क्षेत्रात आल्यानं गावातील मंदिर देखील नव्या परिसरात बांधलं जाणार आहे. नव्या ठिकाणी मंदिराला जागा मिळाली असून आता पुढं नवीन मंदिर झाल्यावर तिथं यात्रा भरणार," असं सतीश मानकर यांनी सांगितलं.

Resettlement Alangaon Amravati
पुजा करताना ग्रामस्थ (ETV Bharat Reporter)

असा आहे पेढी प्रकल्प : पेढी सिंचन प्रकल्प 2005 मध्ये जाहीर झाल्यावर या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या गावाच्या पुनर्वसनासाठी हालचाली सुरू झाल्या. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 2 हजार 532 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. 2008 मध्ये प्रकल्पाची किंमत 60.76 कोटी रुपये होती ती 2021 मध्ये 361.61 कोटी इतकी झाली.

प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणारी गावं :

  • अळणगाव
  • कुंड सर्जापूर
  • कुंड खुर्द
  • हातूर्णा
  • सातूर्णा
  • तारापूर
  • सावरखेड
Resettlement Alangaon Amravati
गावाची यात्रा (ETV Bharat Reporter)

मोबदला मिळावा म्हणून संघर्ष : या प्रकल्पासाठी 2005 पासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली. सुरुवातीला 2 हजार 532 हेक्टरपैकी 1,700 हेक्टर जमिनीची सरळ पद्धतींनी एक लाख रुपये एकर अशी खरेदी झाली. अशा सरळ पद्धतीनं खरेदी करून देण्यास अनेक शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यानं अनेक शेतकऱ्यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून लढा उभारला आणि 2013 चा भूसंपादन कायदा लागू करून घेतला. या कायद्यामुळं जमिनीचे भाव चारपट वाढलेत. असं असताना पूर्वी ज्यांनी आपली जमीन एक लाख रुपये एकर या दरानं दिली, त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात 2017 पासून पुन्हा लढा उभारण्यात आला. पुनर्वसनाबाबत उभारलेल्या लढ्याचा परिणाम म्हणजे शासनानं संपूर्ण विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी 832 कोटीचं पॅकेज जाहीर केलं. या रकमेचं वाटप अंतिम टप्प्यात आहे. 2013 चा पुनर्वसन कायदा पेढी प्रकल्पासाठी लागू त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र हवा तसा प्रतिसाद शासन आणि प्रशासनाकडून मिळत नाही. आमची ही मागणी मंजूर होताच या प्रकल्पाचं काम 2026 मध्ये सुरू होऊ शकतं. ही मार्गशीष महिन्यात भरणारी ही यात्रा या परिसरात शेवटची ठरू शकते, असं प्रकापग्रस्तांसाठी आंदोलन उभारण्यात महत्वाची भूमिका असणारे विजय दुर्गे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Resettlement Alangaon Amravati
मच्छिंद्रनाथ आणि त्यांचे शिष्य गोरक्षनाथ (ETV Bharat Reporter)

असं झालं पुनर्वसन :

  • मातीच्या घरांसाठी एक लाख आणि सिमेंटच्या घरासाठी तीन लाख रुपये मोबदला.
  • 2006 मध्ये शेत जमिनीला एकरी 60 हजार ते एक लाख रुपये भाव.
  • 2015 मध्ये 12 लाख रूपये एकर प्रमाणं शेत जमीन घेण्यात आली.
  • 256 घरांचं कठोरा गावालगत पुनर्वसन झालं.
  • ईश्वर चिट्ठीनं‌ नव्या ठिकाणी घरासाठी जागा मिळाली.
  • दोन लाख रुपये घराचा पाया बांधण्यासाठी मिळालेत.
  • एक लाख रूपये गावातून पुनर्वसन स्थळी सर्व समान आणण्यासाठी मिळालेत.
Resettlement Alangaon Amravati
उध्वस्त झालेलं गाव (ETV Bharat Reporter)

मंदिरासाठी मिळाली जागा : "गावात असणाऱ्या मच्छिंद्रनाथ आणि गोरखनाथ या देवांसह दत्ताची मूर्ती असणाऱ्या मंदिरासाठी पुनर्वसनासाठी जागा मिळाली आहे. मंदिराच्या बांधकामासाठी देखील पैसे आलेत. पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कमला सुरुवात होताच अळणगाव येथील देवाच्या मूर्ती हलविण्यात येतील अशी माहिती ग्रामस्थानी दिली. नव्या ठिकाणी नव्या मंदिरात या मूर्तींची स्थापना झाल्यावर मार्गशीष महिन्यात भरणारी ही मोठी यात्रा पुनर्वसनस्थळी भरणार," असं योगी पुंडलिकनाथ महाराज यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. "ते दलितांचे नेते, आमचा काय संबंध", असं वक्तव्य समोरून आलं अन् नामदेव व्हटकरांचा जागा झाला कोल्हापुरी स्वाभिमान!
  2. प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शानं पावन झालं तपोवन; आता साधूग्रामसाठी नाशिककरांच्या श्वासावरच चालणार कुऱ्हाड ?; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
  3. चवदार तळ्यावर बाबासाहेबांना अभिवादन; 'शिवसृष्टीप्रमाणं महाडमध्ये भिमसृष्टी उभारणार' : मंत्री भरत गोगावले
Last Updated : December 6, 2025 at 8:44 PM IST

TAGGED:

अळणगाव
मच्छिंद्रनाथ आणि गोरखनाथ
MACHHINDRANATH AND GORAKHNATH
RESETTLEMENT ALANGAON AMRAVATI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.