'71 वा सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव'; दिग्गजांसोबत तरुण कलाकार करणार सादरीकरण
आर्य संगीत प्रसारक मंडळातर्फे यंदा ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव’ 10 ते 14 डिसेंबर दरम्यान मुकुंदनगर येथील महाराष्ट्र मंडळ, क्रीडा संकुल इथं होणार आहे.
Published : November 25, 2025 at 7:39 PM IST
पुणे : आर्य संगीत प्रसारक मंडळातर्फे दरवर्षी आयोजित करण्यात येणारा 'सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव' यंदा 10 ते 14 डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. हा कार्यक्रम मुकुंदनगर येथील महाराष्ट्र मंडळ, क्रीडा संकुल इथं होणार आहे. महोत्सवात यावर्षी सादरीकरण करणाऱ्या कलाकारांच्या नावांची घोषणा सोमवारी करण्यात आली. तसंच यंदा निम्म्याहून अधिक कलाकार प्रथमच महोत्सवात सादरीकरण करणार आहेत, अशी घोषणा आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी यांनी दिली.
दिग्गजांसोबत तरुण कलाकार करणार सादरीकरण : आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी यांची सोमवारी पत्रकार परिषद होती. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली. "यंदा महोत्सवाचं 71 वं वर्ष असून महोत्सवाला एकूण 73 वर्ष झालीत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्ष महोत्सव आयोजित करण्यात आला नव्हता. माझे वडील भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी यांनी आपले गुरू सवाई गंधर्व यांच्या नावानं सुरू केलेल्या या महोत्सवात आजवर अनेक दिग्गज कलाकारांनी आपली कला सादर केली आहे. यंदा नवोदित तरीही आश्वासक, दमदार कलाकारांना या महोत्सवासारखं व्यासपीठ मिळावं, या हेतूनं दिग्गज कलाकारांसोबत नव्या दमाच्या कलाकारांचं सादरीकरण होणार आहे. या प्रयत्नाद्वारे युवा कलाकारांना एक सक्षम व्यासपीठ देण्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करत आहोत," असं श्रीनिवास जोशी यांनी सांगितलं.
महोत्सवात पहिल्यांदाच कला सादर करणारे कलाकार : लोकेश आनंद. डॉ. चेतना पाठक, शुभेंद्र राव, सास्कीया राव - दे-हास, ऋषिकेश बडवे, बेलमण्णू, अनुराधा कुबेर, पं. रूपक कुलकर्णी, डॉ. भरत बलवल्ली, मेघरंजनी मेधी, इंद्रायुध मजुमदार, जॉर्ज ब्रूक्स, पं. कृष्णमोहन भट, सत्येंद्र सोलंकी, सिद्धार्थ श्रुती मराठे, अनिरुद्ध ऐताळ, डॉ. एल शंकर हे कलाकार यंदा पहिल्यांदाच आपली कला सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवात सादर करणार आहेत.
