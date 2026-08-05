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CCMP निर्णयाविरोधात निवासी डॉक्टरांचा संप; आपत्कालीन सेवा बंद करण्याचा दिला इशारा

नागपुरातील निवासी डॉक्टर CCMP निर्णयाविरोधात संपावर गेले आहेत. शासनाने निर्णय मागे न घेतल्यास आपत्कालीन सेवाही बंद करण्याचा इशाराही त्यांनी दिलाय.

700 Resident Doctors Strike in Nagpur
निवासी डॉक्टरांचा संप (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 1:24 PM IST

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नागपूर : नागपुरातील सर्वात मोठ्या सरकारी रुग्णालयांपैकी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय तसंच इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मेयो येथे कार्यरत असलेल्या सुमारे 900 निवासी डॉक्टरांपैकी जवळपास 700 डॉक्टर संपावर गेले आहेत. उर्वरित निवासी डॉक्टर आणि वरिष्ठ डॉक्टर आपत्कालीन सेवा तसेच ओपीडी विभाग (OPD) सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी कार्यरत आहेत. आज रात्रीपर्यंत शासनाने होमिओपॅथी डॉक्टरांना एका वर्षाच्या CCMP अभ्यासक्रमानंतर ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर येत्या काही दिवसांत आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. तसेच आपत्कालीन रुग्णसेवाही बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा निवासी डॉक्टरांनी दिलाय.

प्रतिक्रिया देताना संपावर गेलेले निवासी डॉक्टर (ETV Bharat Reporter)

आंदोलनामागील भूमिका : "हे आंदोलन आमच्या हितासाठी नसून रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे," असा दावा निवासी डॉक्टरांनी केला आहे. डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की, साडेपाच वर्षांचे एमबीबीएस शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच रुग्णांवर उपचार करण्याचा अधिकार मिळतो. अशा परिस्थितीत केवळ एका वर्षाच्या सीसीएमपी (CCMP) कोर्सच्या आधारे होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथी औषध उपचारांची परवानगी देणं योग्य नाही. अशा निर्णयामुळं भविष्यात रुग्णांच्या जीवाशी खेळ होण्याची भीती आहे.

'या' आहेत प्रमुख मागण्या : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडं (MMC) सीसीएमपी प्रमाणपत्रधारक बीएचएमएस व्यावसायिकांच्या प्रस्तावित नोंदणीला स्थगिती देण्यात यावी. कोणत्याही वैद्यकीय शाखेच्या कायदेशीर कार्यकक्षेबाहेरील क्रॉस-प्रॅक्टिसला परवानगी देऊ नये. निवासी डॉक्टरांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित न्याय्य मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात. या राज्यव्यापी आंदोलनाला ASMI (Association of State Medical Interns), MSMTA (Maharashtra State Medical Teachers Association), MAGMO (Maharashtra Association of Gazetted Medical Officers) तसेच IMA (Indian Medical Association) यासह विविध वैद्यकीय संघटनांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. शासनाने या सर्व प्रश्नांवर तातडीनं सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी या संघटनांनी केली आहे.

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TAGGED:

RESIDENT DOCTORS
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निवासी डॉक्टरांचा संप
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RESIDENT DOCTORS STRIKE

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