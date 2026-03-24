मेळघाटातील 'खटकाली' गावात शुकशुकाट; 70 टक्के ग्रामस्थांचे स्थलांतर, पाण्यासाठी होते पायपीट
सातपुडा पर्वतरांगांच्या सान्निध्यात वसलेला मेळघाट परिसर निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला आहे. मात्र सातपुड्यातील 'खटकाली' गाव रोजगाराअभावी ओस पडला असून, 70 ते 80 कुटुंबांनी स्थलांतर केलंय.
Published : March 24, 2026 at 4:14 PM IST
अमरावती : सातपुड्याच्या डोंगरांमध्ये वसलेलं 'खटकाली' गाव हे सध्या अक्षरशः ओस पडलंय. मातीची सारवलेली घरं, कौलं असलेली छप्परं, अंगणात उभी असलेली वृक्ष सगळं काही तसंच आहे. पण या सगळ्यात माणसांचा मात्र पूर्ण अभाव जाणवतो. घरांना कुलूप, रस्त्यांवर कोणीच नाही आणि परिसरात केवळ शांततेचं साम्राज्य. खटकाली गावात फिरताना एखाद्या निर्जनस्थळी आपण आहोत, असा जणू भासच होतो. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्याच्या सीमेवर असणाऱ्या चिखलदरा तालुक्यातील शेवटचं गाव असणाऱ्या खटकाली संदर्भात 'ई टीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
ग्रामस्थांनी रोजगारासाठी सोडलं गाव : सुमारे 450 लोकसंख्या असलेल्या खटकाली गावात सध्या 30 ते 40 टक्के लोकच वास्तव्याला आहेत. 100 ते 125 घरांपैकी तब्बल 60 ते 70 घरं बंद अवस्थेत आहेत. रोजगाराच्या अभावामुळं गावातील 70 ते 80 कुटुंबांनी अकोटजवळील वीट भट्ट्यांकडं स्थलांतर केलंय. वर्षभरात बाहेर मजुरी करून उदरनिर्वाह करणं हाच त्यांच्यासमोर एकमेव पर्याय आहे.
व्याघ्र प्रकल्पामुळं शेतीवर मर्यादा : पूर्वी गावातील आदिवासी कुटुंब जंगलात शेती करून जनावरे पाळून आपला उदरनिर्वाह करीत होती. मात्र हा परिसर आता व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट झाल्यामुळं जंगलातील शेती पूर्णतः बंद झालीय. फक्त ज्या काही कुटुंबाकडं अधिकृत सातबारा आहे, तीच थोडीफार शेती करतात, त्यामुळं स्थानिक रोजगाराचे पर्याय जवळपास संपुष्टात आले आहेत. अगदी पाच-सहा युवकांना व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत रोजंदारीवर काम उपलब्ध आहे. इतरांना मात्र गाव सोडल्याशिवाय रोजगाराचा काही एक पर्याय नाही.
होळीला गजबजल होतं गाव : मेळघाटातील आदिवासी बांधवांसाठी होळी हा सर्वात मोठा सण आहे. या सणाच्या निमित्तानं बाहेरगावी गेलेले सर्व ग्रामस्थ आठ-दहा दिवसांसाठी गावात परतले होते. होळीच्या पर्वावर गावात उत्साह आणि गजबज होती. मात्र सण झाल्यावर पुन्हा गाव शांत झालंय.
पाण्यासाठी करावी लागते पायपीट : खटकाली गावात वीज सुविधा उपलब्ध असली तरी पाण्याची समस्या गंभीर आहे. नळ योजना अस्तित्वात असली तरी त्यातून पाणी येत नाही. त्यामुळं ग्रामस्थांना गावापासून अर्धा ते एक किलोमीटर अंतरावरील विहिरीवरून पाणी आणावं लागतं. शासनानं नवीन विहीर बांधली असली तरी पाण्यासाठी होणारी दररोजची पायपीट कायम आहे, असं गावातील रहिवासी राधा बेलसरे यांनी सांगितलं. खटकाली गावात कामच नाही म्हणून आम्ही वीटभट्ट्यांवर जातो. मुलांच्या शिक्षणामुळं सध्या मी घरीच थांबते. शाळेला सुट्ट्या लागल्यावर माझ्यासह गावातील उरलेले अनेक जणसुद्धा वीटभट्ट्यांवर कामाला जातील, असंदेखील राधा बेलसरे यांनी सांगितलं.
शाळा सुटल्यावर वाढणार स्थलांतर : सध्या काही मुलं शिक्षणासाठी गावात थांबली असली तरी शाळांना सुट्टी लागल्यानंतर ही मुलंदेखील आई-वडिलांसोबत वीटभट्ट्यांकडे जातात. त्यामुळं उन्हाळ्यात गावात केवळ वृद्ध आणि थोडीफार शेती करणारे लोकच उरतील. गावची लोकसंख्या 450 आहे मात्र सध्या साडेतीनशे लोक बाहेर गेले आहेत. गावात आता बहुतेक घरांना कुलूप आहे, असं बजरंग गोते यांनी सांगितलं. हे आमचं मूळ गाव आहे म्हणून आम्ही इथे राहतो. रोजगार नसल्यामुळं बाहेर जावंच लागतं, असं मंगल जामुनकर यांनी सांगितलं.
'या' भागात काही गावांचं झालं पुनर्वसन : 2011 ते 2012 दरम्यान खटकालीपासून आतमध्ये घनदाट जंगलात चिखलदरा तालुक्यात येणारे आणि अकोला जिल्ह्यातील अकोट वन्यजीव विभागात असणारे केलपाणी, धारगड, अमोना, गुल्लरघाट, सोमठाणा अशा काही गावांचं मेळघाट बाहेर पुनर्वसन करण्यात आलंय. त्यामुळं त्या भागात आता जंगल तयार झालं असून वाघ, बिबट, अस्वल यासारख्या वन्यजीवांची संख्या वाढली आहे. खटकाली गाव अमरावती जिल्ह्यात असलं तरी ते अकोला जिल्ह्यातील अकोट वन्यजीव विभागात येतं.
कसे आहे खटकाली गाव?
- खटकाली गावातील 70 ते 75 टक्के लोक रोजगारासाठी बाहेरगावी.
- 100 पैकी 60 ते 70 घर बंद अवस्थेत.
- व्याघ्र प्रकल्पामुळं जंगलातील शेती बंद.
- पाण्यासाठी एक किलोमीटर पायपीट.
- मुलांचे शिक्षणही स्थलांतरामुळं प्रभावित.
खटकाली गावापासून चिखलदराचं अंतर किती? : खटकाली गावापासून चिखलदऱ्याचं अंतर हे 75 किलोमीटर आहे, तर खटकाली येथून धारणी 135 किलोमीटर अंतरावर आहे. खटकालीवरून अकोट शहराचं अंतर 40 किलोमीटर आहे. चिखलदरावरून खटकाली हे 75 किलोमीटर असलं तरी हा मार्ग खडतर आहे. जड वाहनांना या मार्गावरून जाण्यासाठी प्रचंड खटाटोप करावी लागते. यामुळं चिखलदरा येथून खटकालीला येण्याकरिता परतवाडा अकोट मार्गे खटकाली असा एकूण 123 किलोमीटरचा प्रवास सुकर वाटतो.
हेही वाचा -