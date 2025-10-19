सरकारी नोकरीचं दाखवलं आमिष; 7 तरुणांची 'इतक्या' लाखांनी केली फसवणूक, दोघांना अटक
लातूरमध्ये सरकारी नोकरीचं आमिष दाखवून 7 तरुणांची फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी एका दाम्पत्याला अटक करण्यात आली आहे.
लातूर : सरकारी नोकरी लावून देतो असं आमिष दाखवत लातूरमधील 7 तरुणांकडून तब्बल 47 लाख 20 हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी लातूर शहरातील गांधी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तीन महिन्यांच्या तपासानंतर पोलिसांनी एका दाम्पत्याला अटक केली आहे. राधिका पन्हाळे आणि मुकुंद पन्हाळे असं अटक करण्यात आलेल्या दोन आरोपींची नावं आहेत. राधिका पन्हाळे ही कराड (जि. सातारा) येथील महिला उद्योजिका असून, मुकुंद पन्हाळे हा कराड येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक आहे.
काय आहे प्रकरण? : तक्रारीनुसार, जानेवारी ते फेब्रुवारी 2024 दरम्यान आरोपी राधिका पन्हाळे हिनं लातूरमधील संकेत दळवे, शितल जाधव, सारिका गायकवाड, संजय घोडके, ऋषिकेश बिरादार, धैर्यशील देशमुख, निखिल देशमुख यांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बँक ऑफ बडोदा, आयकर विभाग यासारख्या शासकीय संस्थांमध्ये नोकरी लावून देण्याचं आमिष दाखवलं. या दरम्यान तिनं बनावट शिक्के, लोगो, वॉटरमार्क आणि अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या असलेली बोगस नियुक्तीपत्रं देऊन संबंधितांची 47 लाख 20 हजार रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी राधिका पन्हाळे, मुकुंद पन्हाळे, अनिल कचरे आणि प्रमोद पाटील सोलापूरे या चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करताना तब्बल 3 महिन्यानंतर आरोपी राधिका पन्हाळे आणि मुकुंद पन्हाळे या दाम्पत्याला पकडण्यात गांधी चौक पोलिसांना यश आलं आहे.
21 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी : गांधी चौक पोलिसांनी केलेल्या तपासानंतर राधिका आणि मुकुंद पन्हाळे या दाम्पत्याला अटक करण्यात आली असून त्यांना लातूर न्यायालयानं 21 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, या गुन्ह्यातील आरोपी अनिल कचरे आणि प्रमोद पाटील सोलापूरे हे अद्याप फरार आहेत. तर राधिका पन्हाळे आणि अनिल कचरे या दोघांवर राज्याच्या विविध भागात अशाच प्रकारच्या फसवणुकीचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती, गांधी चौक पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तथा या गुन्ह्याचे तपास अधिकारी रवींद्र करे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी दूरध्वनीवरुन बोलताना दिली. या प्रकरणातील 47 लाख 20 हजार रुपयांची रक्कम हस्तगत करण्याचं आव्हान लातूर पोलिसांसमोर असून, या गुन्ह्याची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.
