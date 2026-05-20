पुण्यात दुर्दैवी घटना! लिफ्टमध्ये अडकल्याने 7 वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू

पुण्यातील सिंहगड रोड परिसरातून एक अतिशय वाईट घटना समोर आली आहे. लिफ्टमध्ये अडकल्यामुळे एका 7 वर्षीय मुलाचा दुर्देवी अंत झाला आहे.

Published : May 20, 2026 at 10:39 AM IST

पुणे : शहरातील सिंहगड रोड परिसरात एक दुर्दैवी घटना घडली असून, लिफ्टमध्ये अडकल्याने 7 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना निम्बजनगर येथील रिद्धी सिद्धी अपार्टमेंटमध्ये घडली. मृत मुलाचे नाव शिवांश शैलेश धूत (वय 7) असं आहे. ही घटना मंगळवारी (19 मे) रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी सिंहगड रस्ता पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे.

नेमकं काय घडलं? : याबाबत अधिक माहिती अशी की, सिंहगड रोड परिसरातील निम्बजनगर येथील रिद्धी सिद्धी अपार्टमेंटमध्ये मंगळवारी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास शिवांश धूत हा खेळत असताना लिफ्टमध्ये गेला. त्यानं लिफ्टमधील बटणं दाबल्यानंतर लिफ्ट सुरू झाली. मात्र दुसऱ्या मजल्यावर पोहोचण्यापूर्वीच लिफ्ट अचानक अडकली.

बराच वेळ लोटल्यानंतर सोसायटीतील रहिवाशांच्या ही बाब लक्षात आली. त्यानंतर तातडीनं पोलिसांना माहिती देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मुलाला बाहेर काढलं. मात्र, तोपर्यंत उशीर झाला होता.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : या प्रकरणी सिंहगड रस्ता पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनय पाटणकर यांनी सांगितलं की, प्राथमिक तपासात लिफ्टमध्ये कोणताही तांत्रिक बिघाड आढळून आलेला नाही. लिफ्टची देखभाल सोसायटीमार्फत केली जात असल्याची माहिती समोर आली असून, पुढील तपास सुरू आहे.

