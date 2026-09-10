नांदेड भोकर महामार्गावर भीषण अपघात : ट्रक अन् मॅजिक ऑटोच्या धडकेत सात जण ठार, सात जण गंभीर
नांदेड भोकर मार्गावर भीषण अपघात झाला असून या अपघातात 7 प्रवासी ठार झाले आहेत. भरधाव ट्रकनं टाटा मॅजीक वाहनाला धडक दिल्यानंतर हा अपघात झाला.
नांदेड भोकर महामार्गावर भीषण अपघात (ETV Bharat)
Published : September 10, 2026 at 8:20 PM IST
नांदेड : ट्रक आणि मॅजिक ऑटोच्या धडकेत सात जणांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेत इतर सात जण गंभीर जखमी झाले. ही घटना नांदेड भोकर महामार्गावर वाकद गावाजवळ आज सांयकाळी घडली. यातील जखमींना भोकर आणि नांदेडच्या रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आलं. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आहेत. मृत व्यक्तींची ओळख पटवण्याचा पोलीस प्रयत्न करत आहेत.
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