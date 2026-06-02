7 किलो 567 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स जप्त, एकाला अटक; नागपूर पोलिसांची मोठी कारवाई

ऑपरेशन थंडरअंतर्गत जरीपटका पोलिसांनी कारवाई करत 7 किलो 567 ग्रॅम एमडी ड्रग्सचा साठा जप्त केला असून, एका आरोपीला अटक करण्यात आलीय.

7 kg 567 g of Mephedrone (MD) seized
Published : June 2, 2026 at 10:17 AM IST

नागपूर : नागपूर शहरातील जरीपटका पोलिसांनी तब्बल 7 किलो 567 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स जप्त करून नागपूर शहरातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी अमली पदार्थविरोधी कारवाई केलीय. ऑपरेशन थंडरअंतर्गत जरीपटका पोलिसांनी कारवाई करत 7 किलो 567 ग्रॅम एमडी ड्रग्सचा साठा जप्त केला असून, एका आरोपीला अटक करण्यात आलीय. ही कारवाई कपिलनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील उप्पलवाडी भागात करण्यात आली आहे.

माहर अली अकबर अली नामक इसम ताब्यात- नागपूर पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे छापा टाकला. माहर अली अकबर अली नामक एका इसमास ताब्यात घेतले असून, आरोपीच्या फ्लॅटमध्ये हा एमडी ड्रग्सचा साठा जप्त केलेला आहे. 14 पिशव्यांमध्ये एमडी पावडर ठेवण्यात आली होती. याशिवाय पोलिसांनी दोन मोबाईल, इतर साहित्य असा एकूण 2 कोटी 37 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केलाय. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केलाय, अशी माहिती नागपूरचे पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांनी दिलीय.

तपासात धक्कादायक माहिती उघड- या प्रकरणाच्या तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे. उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली येथे कार्यरत असलेल्या आंतरराज्यीय ड्रग्ज रॅकेटकडून नागपुरात आणखी एक मोठा एमडीचा साठा येणार होता. मात्र, सणासुदीच्या काळात पुरवठा साखळीतील काही लहान वितरक निष्क्रिय झाल्याने ही खेप उशिराने पाठविण्यात येत असल्याची माहिती तपासात उघड झाली आहे. या प्रकरणातील आरोपीची चौकशी करताना त्याने पोलिसांना या नव्या खेपेची माहिती दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

ड्रग्स रॅकेटमागे उत्तर प्रदेश कनेक्शन- पोलिसांनी मिळालेल्या गोपनीय माहितीचे नंतर कपिल नगर हद्दीतील उप्पलवाडी येथील एसडीपीएल आश्रय इमारतीतील भाड्याच्या खोलीवर छापा टाकला होता. तेथून मोठ्या प्रमाणात एमडी जप्त करण्यात आले आणि मझहर अलीला अटक करण्यात आली. चौकशीत आरोपीने हे अमली पदार्थ उत्तर प्रदेशातील पुरवठादारांकडून दिल्लीमार्गे मागविले जात असल्याची कबुली दिली आहे. दिल्लीहून मध्य प्रदेशमार्गे रस्त्याने अमली पदार्थ नागपुरात आणले जात असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी उत्तर प्रदेश आणि नवी दिल्ली येथे स्वतंत्र तपास पथके रवाना केली असून, या रॅकेटमागील मुख्य सूत्रधारांचा शोध सुरू आहे.

आरोपीवर महिनाभर पाळत- गेल्याच महिन्यात जरीपटका पोलिसांच्या अँटी नार्कोटिक्स पथकाने वेगळ्या अमली पदार्थ प्रकरणात या चालकाला अटक केली होती. चौकशीदरम्यान त्याने आरोपीची माहिती दिली. दोघेही पूर्वी टॅक्सी चालक म्हणून काम करत असल्याने त्यांची ओळख होती. माहिती मिळताच पोलिसांनी मझहर अलीवर जवळपास महिनाभर गुप्त पाळत ठेवली. त्याच्या हालचालींचा मागोवा घेत असताना उप्पलवाडीतील भाड्याच्या खोलीचा सुगावा लागला. पुरावे निश्चित झाल्यानंतर रविवारी छापा टाकून त्याला रंगेहात पकडण्यात आले. या प्रकरणाच्या तपासातून आणखी मोठे ड्रग्ज जाळे उघड होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

