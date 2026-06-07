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शाळेच्या स्विमिंग पूलमध्ये बुडून ६वीतील विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सांगलीतील धक्कादायक घटना!

सांगलीतील नामवंत शाळेच्या स्विमिंग पूलमध्ये बुडून आदित्य ओलेकर या सहावीतील विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. नातेवाईकांनी शाळा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा आरोप केला असून पोलीस तपास सुरू आहे.

STUDENT DROWNS IN SWIMMING POOL
स्विमिंग पूल (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 7, 2026 at 8:32 AM IST

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सांगली : शहरातील एका नामवंत खासगी शाळेमध्ये असणाऱ्या स्विमिंग पूलमध्ये बुडून सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. आदित्य विकास ओलेकर (वय 12) असं या बुडून मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्याचं नाव आहे. शाळा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळं हा मृत्यू झाल्याचा आरोप आदित्यच्या नातेवाईकांकडून करण्यात आला आहे. शाळा प्रशासनानं आरोपाचं खंडन केलं आहे. या प्रकरणी संजयनगर पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

उपचारापूर्वीच आदित्यचा मृत्यू : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील आदित्य हा नुकतीच पाचवीची परीक्षा पास झाला होता. आदित्यला पुढचं शिक्षण उच्च दर्जाचं मिळावं म्हणून त्याचे वडील विकास ओलेकर यांनी आदित्यला 31 मेला सांगली शहरातल्या आप्पासाहेब बिरनाळे इंग्लिश मीडियम हायस्कूलच्या निवासी शाळेत दाखल केलं होतं. पाच दिवसांपूर्वीच आप्पासाहेब बिरनाळे हायस्कूल इथं आदित्य राहण्यासाठी आला होता. दरम्यान शनिवारी दुपारच्या सुमारास आदित्य इतर मुलांसोबत शाळेच्या स्विमिंग पूलमध्ये पोहायला गेला होता. मात्र, त्याला पोहता येत नसल्यानं त्याचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. यानंतर त्याला स्विमिंग पूलमधून बाहेर काढून शाळा प्रशासनानं शासकीय रुग्णालयामध्ये दाखल केलं. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.

नातेवाईकांचे शाळा प्रशासनावर आरोप : "विकास ओलेकर हा माझा धाकटा भाऊ आहे. माझ्या व इतर भावांच्या कुटुंबातील सर्व मुलं उच्चशिक्षित आहेत. विकास हा बारावी पास असल्यामुळं त्याला आपला मुलगा उच्च शिक्षण घेऊन मोठा अधिकारी व्हावा, असं वाटत होतं. त्यामुळं त्यानं आदित्यला सांगलीतील आप्पासाहेब बिरनाळे निवासी शाळेत दाखल केलं होतं. शाळेमध्ये दाखल करताना आदित्यला पोहता येत नसल्याचं शाळा प्रशासनाला सांगितलं होतं. पण, शनिवारी दुपारी स्विमिंग पूलमध्ये बुडून आदित्यचा मृत्यू झाल्याची बातमी आम्हाला समजली. शाळा प्रशासनानं दुर्लक्ष केल्यामुळं हा प्रकार घडला असून शाळा प्रशासनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून आदित्यला न्याय द्यावा," अशी मागणी आदित्यचे काका प्रमोद ओलेकर यांनी दिली.

शाळा प्रशासनानं केलं आरोपांचं खंडन : "स्विमिंग पूलमध्ये पोहण्यासाठी जात असताना आदित्यला पोहता येतं का? असं विचारलं होतं. यावेळी त्यानं हो असं उत्तर दिल्यावर त्याला स्विमिंग पूलमध्ये सोडलं होतं. दुपारच्या सुमारास स्विमिंग पूलमध्ये आदित्य आणि शाळेतील इतर मुलं दंगामस्ती करत होती. पोहून झाल्यानंतर सर्व मुलं पूलमधून बाहेर आली. परंतु आदित्य कुठं दिसला नाही. त्यामुळं त्याचा शोध घेतला. यावेळी तो पूलमध्ये बुडाल्याचं लक्षात आलं. यानंतर त्याला रुग्णालयामध्ये दाखल केलं," अशी माहिती आप्पासाहेब बिरनाळे निवासी शाळेचे व्यवस्थापक जिनेन्द्र पाटील यांनी दिली

पोलिसांचा तपास सुरू : "आप्पासाहेब बिरनाळे शाळेमध्ये दुपारच्या सुमारास सहावीत शिकणाऱ्या आदित्य ओलेकरचा बुडून मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून या घटनेची नोंद झाली आहे. इतर जबाब घेण्याचं काम सुरू आहे. पुढील तपास सुरू असून योग्य ती कारवाई केली जाईल," असं पोलीस निरीक्षक कदम यांनी सांगितलं आहे.

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TAGGED:

SANGLI SANJAYNAGAR POLICE STATION
STUDENT DROWNING IN SWIMMING POOL
बुडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू
ADITYA VIKAS OLEKAR SANGLI
STUDENT DROWNS IN SWIMMING POOL

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