मेळघाटात गेल्या सहा महिन्यांत कुपोषणामुळे 65 बालकांचा मृत्यू, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर हायकोर्टाची तीव्र नाराजी

कुपोषणाच्या प्रकरणात हायकोर्टानं आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना 24 नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीला कोर्टापुढे हजर राहण्याचे आदेश जारी केलेत.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 7:32 AM IST

2 Min Read
मुंबई : एकट्या मेळघाटात कुपोषणामुळे गेल्या सहा महिन्यांत 65 बालकांचा मृत्यू होणं ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचं मत व्यक्त करीत हायकोर्टानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात होणाऱ्या बालमृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

गेल्या सहा महिन्यांत दरमहा 11 बालकांचा नाहक बळी : संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना कोर्टापुढे हजर राहण्याचे आदेश जारी - कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू हे अत्यंत भयंकर असून, सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे एकाच भागात गेल्या सहा महिन्यांत दरमहा 11 बालकांचा नाहक बळी गेलाय. यावरून या गंभीर समस्येकडे पाहण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचं स्पष्ट होतंय. अशा शब्दांत फटकारत हायकोर्टानं याप्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण तसेच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना 24 नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीला कोर्टापुढे हजर राहण्याचे आदेश जारी केलेत.

काय आहे याचिका? - मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा आजही कुपोषणामुळे मृत्यू होतोय. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही गंभीर समस्या भेडसावतायत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा राज्य सरकारच्या वैद्यकीय विभागाकडून तज्ज्ञांच्या एका समितीनं मेळघाट चिखलदरा, धारणी परिसरात भेट दिली होती. याबाबत धारणी, चिखलदरा इथं काही बैठकाही पार पडल्या. त्या बैठकीत मेळघाटमधील विविध समस्या, औषधं, वैद्यकीय सुविधा, डॉक्टरांची संख्या, त्यांची उपस्थिती, स्थानिक पातळीवरील उपाययोजना यांवर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती देताना त्याबाबत फोटोही राज्याच्या वतीनं कोर्टासमोर सादर केले गेले होते. मात्र, मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्क साधला जात नाही. तसं केलं तरच समस्यांवर तोडगा काढणं शक्य होईल, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे तक्रार केली. वर्ष 2006 पासून हायकोर्ट या मुद्द्यावर नियमितपणे आदेश देत आलंय, परंतु सरकार कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करत राहत आहे. मात्र मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.

राज्य सरकारनं परिस्थितीकडे गांभीर्यानं पाहावं - राज्य सरकारनं हा विषय हलक्यात घेऊ नये. या मुद्द्याकडे गांभीर्यानं पाहावं, असं बजावत या प्रकरणी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण तसेच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना 24 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयापुढे हजर राहण्याचे आदेश बजावत प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिलेत. ही अत्यंत दुर्दैवी स्थिती आहे, सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा सरकारकडून हलक्यात घेतला जात असल्याचं कोर्टानं यावेळी नमूद केलं. आदिवासी भागात तैनात असलेल्या डॉक्टरांना अधिक वेतन द्या, जेणेकरून तेथील परिस्थिती लक्षात घेता डॉक्टरांना काही प्रोत्साहन मिळेल, असं स्पष्ट करत याबाबत राज्य सरकारची काही जबाबदारी असायला हवी, त्यांची याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी, अशी सूचनाही हायकोर्टानं केली.

