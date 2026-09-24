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आरटीआयचा 'लेटमार्क' संपता संपेना; महाराष्ट्रात ६३ हजार प्रकरणं प्रलंबित, ८० टक्के पदं रिक्त

माहितीचा अधिकार कायदाच सध्या विलंबाच्या विळख्यात सापडला आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडं एप्रिल २०२६ पर्यंत तब्बल ६३,०१७ तक्रारी द्वितीय अपिलं प्रलंबित आहेत.

RTI Appeals Pending In Maharashtra
माहितीचा अधिकार कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 8:18 PM IST

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मुंबई : सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रशासनाला उत्तरदायी ठरवण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला माहितीचा अधिकार कायदाच सध्या विलंबाच्या विळख्यात सापडला आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडं एप्रिल २०२६ पर्यंत तब्बल ६३,०१७ तक्रारी आणि द्वितीय अपिलं प्रलंबित आहेत. यामध्ये ४८,५८३ द्वितीय अपिलं आणि १४,४३४ तक्रारींचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकारी माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना आता अर्ज, अपील आणि त्यानंतर आयोगाच्या निर्णयासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

RTI Appeals Pending In Maharashtra
माहितीचा अधिकार कार्यालय (ETV Bharat)

मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणं प्रलंबित : विविध माहिती मिळवण्यासाठी नागरिक माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करतात. मागितलेली माहिती वेळेत मिळाली नाही किंवा अपूर्ण माहिती मिळाली, तर प्रथम अपील केलं जाते. तिथंही समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडं द्वितीय अपील किंवा तक्रार दाखल केली जाते. मात्र आयोगाकडं पोहोचल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणं प्रलंबित असल्यानं माहिती मिळण्याची प्रक्रिया आणखी लांबत आहे. सध्या आयोगाकडं प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये द्वितीय अपिलांची संख्या सर्वाधिक आहे. तब्बल ४८,५८३ द्वितीय अपिलं निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागितलेली माहिती न मिळणं किंवा मिळालेल्या माहितीबाबत समाधान न होणं, यामुळे ही प्रकरणं आयोगापर्यंत पोहोचली आहेत. नाशिक, अमरावती, पुणे आणि कोकण यांसह राज्यातील विविध खंडपीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणं प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आयोगावरील कामाचा वाढता ताणही स्पष्ट होत आहे.

१४ हजारांहून अधिक तक्रारीही प्रलंबित : द्वितीय अपिलांबरोबरच १४,४३४ तक्रारींचाही निपटारा बाकी आहे. त्यामुळे माहिती मिळवण्यासाठी सुरू झालेली नागरिकांची धावपळ आयोगाच्या दारात पोहोचल्यानंतरही संपत नसल्याचं चित्र आहे.

आयोगात मनुष्यबळाची कमतरता : आयोगाकडं अपिलांचा ओघ सातत्यानं मोठा आहे. सामान्य नागरिकांशी संबंधित महत्त्वाच्या अपिलांची स्वतंत्र छाननी करून ती प्राधान्यानं घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र अपिलांची मोठी संख्या आणि अपुरं मनुष्यबळ यामुळे सर्व प्रकरणांचा तातडीनं निपटारा करणं शक्य होत नाही. आयोगातील सुमारे निम्मी पदं रिक्त असून, विशेषतः मुंबईतील माहिती आयुक्त कार्यालयातील जवळपास ८० टक्के पदं रिक्त आहेत, अशी माहिती राज्य माहिती आयोगाचे सचिव रविराज फल्ले यांनी दिली.

पारदर्शकतेच्या कायद्यालाच प्रतीक्षेची ‘फाईल’ : माहितीचा अधिकार हा नागरिकांना प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी मिळालेला महत्त्वाचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र माहिती मिळवण्यासाठी आधी अर्ज, त्यानंतर प्रथम अपील, द्वितीय अपील आणि अखेरीस आयोगाच्या निर्णयासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर आरटीआयच्या प्रभावी अंमलबजावणीसमोर मोठं आव्हान उभं राहते.

अपिलं प्रलंबित असणं ही चिंतेची बाब : महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगामध्ये सध्या तब्बल ६०,००० हून अधिक अपिलं प्रलंबित असणं ही चिंतेची बाब आहे. नागरिकांना वेळेत माहिती मिळणं हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. जनतेला पारदर्शक व वेळेत माहिती उपलब्ध करून देणं, अर्जांवर त्वरित सुनावणी घेऊन योग्य कारवाई करणं, याच मूळ उद्देशानं माहिती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. वाढता अनुशेष कमी करण्यासाठी आणि प्रलंबित अपिलांना प्राधान्य देऊन त्यांचा टप्प्याटप्प्यानं आणि वेळेत निपटारा करावा. मुख्य माहिती आयुक्त, सर्व माहिती आयुक्त आणि राज्य शासनाला नम्र विनंती आहे की, या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीनं योग्य ती पावलं उचलावीत, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना लवकरात लवकर दिलासा मिळेल, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी केली.

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TAGGED:

80 PERCENT POSTS VACANT IN RTI
63000 RTI APPEALS PENDING
आरटीआयचा लेटमार्क संपता संपेना
६३ हजार प्रकरणं प्रलंबित
RTI APPEALS PENDING IN MAHARASHTRA

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