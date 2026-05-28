जेएनपीए बंदरात अडकले 62 हजार कंटेनर ; परराज्यातील टीटी वाहनचालक अद्यापही न परतल्यानं मोठ्ठा फटका
जेएनपीए बंदरात तब्बल 62 कंटेनर अडकून पडले आहेत. परराज्यातील चालक परत न आल्यामुळे जेएनपीए बंदरात हे कंटेनर अडकल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Published : May 28, 2026 at 9:02 AM IST
नवी मुंबई : मागील काही दिवसांपूर्वी पाच राज्यातील झालेल्या निवडणुका आणि उन्हाळ्याची सुट्टी यामुळे आपल्या राज्यात सुटीवर गेलेले सुमारे साडेचार हजार टीटी वाहनचालक अद्यापही परतलेच नाही. त्यामुळे जेएनपीए बंदरातील कंटेनर वाहतूक यंत्रणा कोलमडली आहे. बंदरात सुमारे 62 हजार कंटेनर अडकून पडले आहेत. त्यातच इंधन वाढीविरोधात वाहतूकदारांच्या संपामुळे या प्रक्रियेत आणखी भर पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
निधीची तरतूद झालेली नसल्याचं निदर्शनात : जेएनपीएनं कंटेनरची वेळेवर हाताळणी आणि वाहतूक करण्यासाठी परराज्यात निवडणुका आणि मे महिन्याच्या सुट्टीसाठी गेलेल्या टीटी वाहनचालकांना लवकरात- लवकर बंदरात आणण्यासाठी रेल्वे गाड्या बुकिंग करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. त्यासाठी 50 लाखाहून अधिक निधीच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मागील आठवड्यात जेएनपीए अधिकाऱ्यांनी दिली होती. मात्र आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या निधीची तरतूद झालेली नसल्याचं निदर्शनात येत आहे. त्यामुळे गेलेले वाहनचालक येणार कसे ? असा प्रश्न निर्माण निर्माण झाला आहे.
साडेचार हजार टीटी वाहनचालक सुट्टीवर : मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती निवळताच जेएनपीएचे कंटेनर हाताळनीचं काम पूर्व पदावर येण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र देशातील पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, केरळ, आसाम व पॉन्डीचेरी या पाच राज्यांच्या निवडणुकीसाठी जेएनपीए बंदर व बंदर परिसरातील विविध शेकडो कंटेनर यार्डमध्ये काम करणारे साडेचार हजार टीटी वाहनचालक सुट्टीवर गेले आहेत. तर हजारो टीटी वाहनचालक हे महिनाभराची सुट्टी कुटुंबीयांसोबत घालवण्यासाठी त्यांच्या राज्यातील गावाकडं गेले आहेत. मात्र दोन महिन्यांपासून परगावी गेलेले वाहनचालक परतलेच नाहीत. वाहनचालक तुटवड्यामुळे हजारो कंटेनर बंदराबाहेरील सीएफएस पर्यंत पोहोचवण्यासाठी व सीएफएसमधून बंदरात आणण्यासाठी मोठी समस्या निर्माण होत आहे.
आयात - निर्यातदार हैराण : संबंधित परिस्थितीमुळे आयात - निर्यातदार अक्षरशः हैराण झाले आहेत. याशिवाय 2 ते 3 दिवसात हाताळणी होणाऱ्या कामाला सुमारे 15 दिवस लागत असल्यानं त्याचा चार्ज आयातदारांवर पडत आहे. त्यांना वेळेत कंटेनरची हाताळणी करता येत नसल्यानं नाहक आर्थिक नुकसानीला सामोरं जावं लागत आहे. या सुमारे 62 हजार अडकलेल्या कंटेनरमध्ये देश विदेशातून वृतपत्र छपाईसाठी मागविण्यात येणाऱ्या विविध वृत्तपत्रांच्या कागदी रोलचे कंटेनरही मोठ्या प्रमाणात अडकून पडले आहेत. "जेएनपीए बंदरातील कंटेनर हाताळणी योग्य रितीनं आणि वेळेत व्हावी, यासाठी परराज्यातील टीटी वाहनचालकांना बंदरात आणण्यासाठी 50 लाखांच्या निधीची तरतूद केल्याची माहिती जेएनपीए अधिकाऱ्यांनी दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात ही फसवी योजना असून, कोणतीही आर्थिक तरतूद झालेली नसून, परराज्यातील वाहन चालक आजतगायत परतलेच नाहीत. त्यामुळे बंदरातील कंटेनर हाताळणी धिम्या गतीनं चालत आहे," असं आयातदार टायटॅनिक ओशियन सर्व्हिसेस लिचे ऑपरेशन मॅनेजर कैलास आवटे यांनी सांगितलं.
