600 वर्षांचं महाकाय 'बेहडा' वृक्ष; परदेशी पाहुण्यांना देखील घालतंय भुरळ, संवर्धनासाठी गावकऱ्यांकडून प्रयत्न
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कुशीतील जैवविविधतेनं समृद्ध असणाऱ्या शाहुवाडी तालुक्यातील खेडे गावात हा 'बेहडा' महाकाय वृक्ष आहे.
Published : November 27, 2025 at 7:01 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 7:54 PM IST
कोल्हापूर : तब्बल 600 वर्षे प्राणीपक्ष्यांना निवारा देणारा 120 फूट उंच, 70 फुटांचा घेर आणि 8 हजार स्क्वेअर फूट जागेत पसरलेल्या 'बेहडा' या बहुगुणी वृक्षांची परदेशी पाहुण्यांना देखील भुरळ पडली आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कुशीतील जैवविविधतेनं समृद्ध असणाऱ्या शाहुवाडी तालुक्यातील खेडे गावात हा 'बेहडा' महाकाय वृक्ष आहे. या वृक्षाची गावकरी दररोज नित्यनियमानं पूजा करतात. गावाला नवी ओळख देणाऱ्या या महाकाय वृक्षाचा परिघ सुद्धा जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट ठरतोय.
वृक्षाचा 70 फूटांचा घेर : कोल्हापूरच्या शाहूवाडी तालुक्यातील खेडे गावात दिघे यांच्या शेतीच्या बांधावरील 'बेहडा' हा अतिविशाल वृक्ष गेली 600 वर्ष ऊन, वारा, पाऊस झेलत दिमाखात उभा आहे. सांगली, सातारा, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात हा 'बेहडा' वृक्ष 70 फूटांचा घेर असलेला आहे. आजवर आपण अनेक मोठमोठे वृक्ष पाहिलेत, जे आपल्या फांद्यांवर जीवसृष्टीला आसरा देतात. तसंच कोल्हापुरात काही ठिकाणी दुर्मीळ आणि जुने वृक्ष पाहायला मिळतात. अशातच कोल्हापुरच्या जैवविधतेत भर घालणारा आणि एक वेगळी ओळख देणारा हा वृक्ष आहे.
वृक्षाविषयी ग्रामस्थांमध्ये विशेष आस्था : 'बेहडा' या बहुगुणी वृक्षाची उंची 120 फूट आहे. तर हे दुर्मीळ झाड कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारसा वृक्ष ठरून आंतरराष्ट्रीय नकाशावर आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. या वृक्षावर 8 ते 10 मोठ्या मधमाशांची पोळी असून या वृक्षाच्या कवेत करंज, काटेसावर या झाडाची रोपं देखील आहेत. या वृक्षाविषयी खेडे ग्रामस्थांमध्ये विशेष आस्था आहे. हे वृक्ष ग्रामस्थांचे श्रद्धास्थान आहे. या वृक्षाचं कोणतंही पान, फांदी ते तोडत नाहीत. विशेष म्हणजे, दिघे कुटुंबीयांतर्फे या वृक्षाला नैवेद्य दाखवला जातो.
निसर्गप्रेमी आणि अभ्यासकांची गर्दी : दुर्मीळ वृक्ष जोपासण्यासाठी कोल्हापुरातील निसर्गप्रेमी गेल्या अनेक वर्षांपासून विशेष प्रयत्न करत आहेत. याचबरोबर, आता लंडन येथील आरबो कल्चरल सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन पारकर, फिलिप स्माईल या वृक्षाला भेट देणार आहेत. त्यामुळं कोल्हापुरातील तब्बल 600 वर्ष जुनं वृक्ष आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण करेल. याशिवाय, हे महाकाय वृक्ष पाहण्यासाठी आता खेडे गावात निसर्गप्रेमी आणि अभ्यासकांची गर्दी होत आहे.
वृक्षाच्या आंतरराष्ट्रीय नोंदीसाठी होणार प्रयत्न : "या वृक्षाची साल प्रामुख्यानं त्रिफळा चूर्णमध्ये वापरली जाते. हिरडा आणि आवळा यांच्यासोबत बेहडाची साल सुद्धा वापरली जाते. तसंच औषधी वनस्पतीचा खजिना ही या वृक्षाच्या परिघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतो. निसर्गप्रेमी ग्रुपचे डॉ. अमोल पाटील आणि युवा निसर्ग अभ्यासक विलास तोलसणकर यांच्या पुढाकारानं आझाद हिंद नेचर आर्मीचे डॉ. राहुल मगदूम यांनी लंडनच्या आरबो कल्चरल सोसायटीला याबाबतची माहिती देण्यात आली असून लंडनचे अधिकारी भारतात येऊन या वृक्षाची पाहणी करणार आहेत. यानंतर जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत या वृक्षाचा समावेश व्हावा, यासाठी देखील प्रयत्न केले जाणार आहेत," असं वनस्पती अभ्यासक सुहास वायंगनकर यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :