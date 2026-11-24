कलिना कॅम्पसमध्ये 600 पुस्तक दालने, 200 साहित्यिक सत्र; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन
या महोत्सवात 600 हून अधिक पुस्तकांची दालने, 200 पेक्षा जास्त साहित्यिक सत्रे आणि 95 हून अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे.
Published : November 24, 2026 at 10:31 PM IST
मुंबई : डिजिटल माध्यमांचा वाढता प्रभाव आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विस्तारामुळं वाचनाच्या सवयी बदलत असताना पुस्तकांशी नाते अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न मुंबईतून केला जात आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये 24 ते 29 नोव्हेंबरदरम्यान मुंबई पुस्तक महोत्सव 2026 आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवात 600 हून अधिक पुस्तकांची दालने, 200 पेक्षा जास्त साहित्यिक सत्रे आणि 95 हून अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे. या महोत्सवाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज उद्घाटन झालं.
सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग : पुस्तकं ही केवळ ज्ञान मिळवण्याचं साधन नसून समाजाची विचारप्रक्रिया आणि व्यक्तिमत्त्व घडवणारी शक्ती आहेत. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी मानवी संवेदना आणि मूल्यांची जागा ते घेऊ शकत नाही. त्यामुळं मुंबई पुस्तक महोत्सव हा केवळ पुस्तकांचा सोहळा न राहता संवेदनांचा आणि मानवतेचा उत्सव ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुंबईत हा महोत्सव दरवर्षी आयोजित केला जाईल आणि तो शहराच्या सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सात पुस्तकांचे प्रकाशन : मुंबईनं मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीचा वारसा जपला आहे. बाळशास्त्री जांभेकर यांचे 'दर्पण', डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियतकालिके आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे साहित्य यांचा उल्लेख करत मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईच्या वैचारिक परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित केले. यावेळी त्यांच्या हस्ते सात पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. बालकांसाठी उभारण्यात आलेल्या विशेष दालनाचीही त्यांनी पाहणी केली. महोत्सवात मराठी पुस्तकप्रेमींसाठी स्वतंत्र लेखक मंच उभारण्यात आला असून त्यावर ५० सत्रे होणार आहेत.
विविध सर्जनशील स्पर्धांचे आयोजन : मराठी साहित्य, भाषा, इतिहास, नाटक आणि समकालीन सामाजिक प्रश्नांवर लेखक व विचारवंतांशी संवाद साधता येणार आहे. मुलांसाठी कथाकथन, चित्रकला, लेखन, प्रश्नमंजुषा आणि विविध सर्जनशील स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. याशिवाय 'वंदे मातरम्'च्या १५० व्या वर्षानिमित्त, महात्मा जोतीराव फुले यांच्या २०० व्या जयंती वर्षानिमित्त आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त विशेष प्रदर्शने भरवण्यात आली आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, नॅशनल बुक ट्रस्ट, महाराष्ट्र शासन, मुंबई विद्यापीठ आणि मुंबई महापालिका यांच्या सहकार्याने हा महोत्सव होत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील गेट क्रमांक दोन येथे पुस्तकप्रेमींना या उपक्रमाचा लाभ घेता येणार आहे.
हेही वाचा :