अवकाळी पावसामुळं 60 टक्के द्राक्षबागा पाण्यात, द्राक्ष निर्यातीवरही होणार परिणाम
नाशिक जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळं 60 टक्के द्राक्ष बागांचं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई, कर्जमाफी आणि मदतीची मागणी केली आहे.
Published : November 6, 2025 at 4:04 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 4:11 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा सर्वधिक फटका द्राक्षबागांना बसला असून जवळपास 60 टक्के द्राक्ष बागांचं नुकसान झालं आहे. शासनाने त्वरित द्राक्ष बागांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी अशी मागणी महाराष्ट्र द्राक्ष उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.
द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान : नाशिक जिल्ह्याची द्राक्षाची पंढरी म्हणून ओळख आहे. मात्र, सततच्या अवकाळी पावसामुळं द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. सप्टेंबर, ऑक्टोबरपासून नाशिक जिल्ह्यात द्राक्ष बागांची गोडीबहार छाटणी सुरू झाली आहे. मात्र, अत्यंत कमी म्हणजेच 10 ते 15 टक्के घड आले आहेत. त्यातही सततच्या पावसामुळं आलेले घड सुद्धा जिरले आहेत. यामुळं 60 ते 65 टक्के द्राक्षबागा फेल गेल्या आहेत. बागेत सतत पाणी साचून राहिल्यानं द्राक्ष बागांच्या मुळ्या कुजून गेल्या आहेत. त्यामुळं अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी द्राक्ष बागांवर कुऱ्हाड फिरवली आहे. यंदा शेतकऱ्यांवर मोठं संकट आलं असून राज्य सरकारने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी असं निवेदन, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक शेतकरी संघटनेने विभागीय आयुक्तांना दिलं आहे.
'या' शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन : नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील उगाव येथील शेतकरी कैलास पानगव्हाणे यांच्या द्राक्ष बागेचं अतिवृष्टीमुळं मोठं नुकसान झालं होतं. कर्जाचा वाढलेला डोंगर आणि कर्जमाफीबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या उदासीन भूमिकेला कंटाळून त्यांनी स्वतःचं जीवन संपवलं. पानगव्हाणे रोज सकाळी द्राक्षबागेत जाऊन द्राक्षवेलींना फुलोरा आला की नाही ते बघत होते. मात्र, वेलींना फुलोरा न दिसल्यानं बँक आणि सावकाराचे कर्ज कसे फेडायचे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? यामुळं हतबल होऊन त्यांनी आत्महत्या केली. निफाड पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
यंदा द्राक्ष निर्यात घटणार : नाशिक जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात द्राक्षाची निर्यात होते. दरवर्षी जवळजवळ 80 ते 85 टक्के द्राक्षाची निर्यात होऊन त्यातून तीन हजार कोटी परकीय चलन मिळते. तसंच द्राक्ष निर्यातीमधून सरकारला जीएसटी आणि कराच्या माध्यमातून दोन हजार कोटी रुपये मिळतात. त्यामुळं सरकारने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी भरीव मदत करावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या
- द्राक्ष बागांचे जे पंचनामे झाले आहेत ते 35 टक्के झाले असून ते 100 टक्के करावे.
- द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करावे.
- पुढील वर्षासाठी बिनव्याजी पीककर्ज देण्यात यावे.
- 50 टक्के सबसिडीचे क्रॉप कव्हर द्यावे.
- केंद्र सरकारच्या ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी मार्फत पॉलिसीचे काम करण्यात यावे.
मदत, पंचनामे सुरू : 26 ते 29 ऑक्टोबर या काळात झालेल्या अवकाळी पावसात जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात 5 हजार 160 हेक्टरवरील द्राक्षाचं नुकसान झालं असून याचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 22 हजार 500 रुपयांची मदत त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. तसंच नोव्हेंबर महिन्यात दोन दिवस झालेल्या अवकाळी पावसामुळं 230 हेक्टरवरील द्राक्ष पिकांचं नुकसान झालं आहे. सर्वाधिक नुकसान हे दिंडोरी तालुक्यात झालं असून त्याचे प्राथमिक पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल शासनाला पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती, जिल्हा कृषी उपसंचालक महेश वेठेकर यांनी दिली आहे.
हेही वाचा -