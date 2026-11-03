भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्यासाठी आता 60 दिवसांची डेडलाईन - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्यासाठी आता 60 दिवसांची डेडलाईन देण्यात आलीय. अपिलाचा निर्णय घेण्यात दिरंगाई केल्यास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
Published : November 3, 2026 at 4:33 PM IST
मुंबई - सार्वजनिक प्रकल्प, सिंचन योजना आणि पायाभूत सुविधांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींच्या वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणात होणारी प्रशासकीय दिरंगाई रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं कठोर पावलं उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयानं जमीनमालकांच्या बाजूनं वाढीव मोबदल्याचा आदेश दिल्यानंतर त्याविरोधात अपील करायचं की नाही, याचा निर्णय आता जास्तीत जास्त 60 दिवसात घ्यावा लागणार आहे. विनाकारण विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशाराही महसूल विभागाने दिला आहे. या संदर्भात शासन निर्णय मंगळवारी जारी केला.
नव्या निर्देशांनुसार, न्यायालयाच्या निकालाची प्रत ऑनलाइन उपलब्ध असल्यास प्रमाणित प्रतीची वाट न पाहता तातडीनं कार्यवाही सुरू करावी लागणार आहे. केवळ प्रमाणित प्रत मिळाली नाही, या कारणास्तव प्रकरण प्रलंबित ठेवता येणार नाही. जिल्हाधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सात दिवसात अपीलाचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे सादर करावा लागेल. वाढीव मोबदल्याची गणना, कायदेशीर अभिप्राय आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तताही निर्धारित मुदतीत करावी लागणार आहे. अपील करायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालयीन विभाग किंवा भूसंपादन संस्थेवर असेल. अपील करण्याचा निर्णय झाल्यास त्यासाठी आवश्यक मंजुरी, कागदपत्रे आणि न्यायालयात अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी लागेल. विशेष म्हणजे, अपील न करण्याचा निर्णय झाल्यास संबंधित जमीनमालकाला नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया 15 दिवसात सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आलेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने आज शासन परिपत्रक जारी केले. भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणांत न्यायालयीन निकालानंतर कोणत्या टप्प्यावर काय कार्यवाही करायची, त्यासाठी किती वेळ द्यायचा आणि त्याची जबाबदारी कोणाची असेल, हे देखील या परिपत्रकातून स्पष्ट केले आहे.
भूसंपादनासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकरी आणि जमीनमालकांना त्यांच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. न्यायालयाने वाढीव मोबदल्याचा निर्णय दिल्यानंतर अपील करायचे की नाही, याबाबत अनावश्यक विलंब होता कामा नये. त्यासाठीच 60 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. ऑनलाइन निकाल उपलब्ध असतानाही प्रमाणित प्रतीच्या प्रतीक्षेत प्रकरणे प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. अपील न करण्याचा निर्णय झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रियाही तातडीने सुरू करावी लागेल. या प्रक्रियेत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल. शेतकरी आणि जमीनमालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
विलंब केल्यास कारवाईचा इशारा - प्रत्येक भूसंपादन प्रकरणाची स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यात न्यायालयीन निकालाची तारीख, वाढीव मोबदल्याची रक्कम, अपील प्रस्ताव, जबाबदार अधिकारी आणि प्रत्यक्ष अपील दाखल केल्याची तारीख नोंदवावी लागणार आहे. निर्धारित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला विलंबाची कारणे लेखी स्वरुपात द्यावी लागतील. 60 दिवसांची अंतिम मुदत ओलांडणाऱ्या प्रकरणांचा जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त स्वतंत्र आढावा घेतील. सबळ कारणांशिवाय विलंब झाल्यास महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 च्या कलम 10 नुसार कारवाई केली जाईल, असं महसूल विभागाचे अधिकारी मिथुन सीताराम मेटकरी यांनी आदेशात नमूद केलं आहे. या निर्णयामुळे वाढीव मोबदल्याच्या न्यायालयीन प्रकरणात वर्षानुवर्षे चालणारी प्रशासकीय दिरंगाई कमी होण्यास मदत होणार असून, जमीनमालकांना न्यायालयीन निकालानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, असा शासनाचा दावा आहे.
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