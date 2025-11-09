ETV Bharat / state

एका सहा वर्षीय चिमुकलीवर 22 वर्षीय नराधमाचा अत्याचार: आरोपीला फाशी देण्याची संतप्त नागरिकांची मागणी

शिकवणी वर्गावरुन घरी परतणाऱ्या सहा वर्षीय चिमुकलीवर 22 वर्षीय नराधमानं अत्याचार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या नराधमाला फाशी देण्याची मागणी संतप्त नागरिकांनी केली आहे.

6 Years Girl Raped In Nanded
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 1:50 PM IST

1 Min Read
नांदेड : शिकवणी वर्गावरुन घरी परतणाऱ्या 6 वर्षीय चिमुकलीवर 22 वर्षीय नराधमानं लैंगिक अत्याचार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना शुक्रवारी दुपारी घडली असून नराधमावर मुखेड पोलीस ठाण्यात पोक्सोच्या विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेनंतर पोलीस ठाण्यावर मोठा जमाव धाऊन गेल्यानं परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला. मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत जमावाला शांत केलं. जमावानं हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवून नराधमाला फाशी देण्याची मागणी केली. यावर हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्यात येईल, अशी माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत गोस्वामी यांनी दिली.

नराधमाचा 6 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार : मुखेड परिसरातील सहा वर्षीय चिमुकली शिकवणी वर्गावरुन घरी परत येत असताना नराधमानं तिच्यावर अत्याचार केला. या प्रकरणी पोलिसांनी एका संशयित तरुणाच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील जमावानं मुखे़ड पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. यावेळी जमावानं नराधमाला फाशी देण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी जमावाला शांत करत तत्काळ गुन्हा दाखल केला. जमावानं हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याची मागणी केली. नराधमाला तत्काळ फाशीवर लटकवण्यात यावं, अशी मागणीही जमावानं केली. त्यामुळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत गोस्वामी यांनी हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. एक सहा वर्षीय चिमुकलीवर नराधमानं अत्याचार केल्याची घटना समोर आल्यानंतर नागरिकांनी घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. "सध्या त्या चिमुकलीवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असून चिमुकलीचा प्रकृती स्थिर आहे," अशी माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत गोस्वामी यांनी दिली आहे.

TAGGED:

GIRL RAPED IN NANDED
22 YEARS MAN RAPE ON GIRL
सहा वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार
नांदेडमध्ये चिमुकलीवर बलात्कार
6 YEARS GIRL RAPED IN NANDED

ETV Bharat Logo

