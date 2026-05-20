दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान 6 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू; डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचा आरोप
डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळं आमच्या मुलीचा जीव गेल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला असून याबाबत मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
Published : May 20, 2026 at 10:30 PM IST
पुणे : पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात धक्कादायक प्रकार घडला आहे. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात 18 मे रोजी एका सहा वर्षीय चिमुकलीचा डोळ्यांची शस्त्रक्रिया करताना मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळं आमच्या मुलीचा जीव गेल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला असून याबाबत मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. प्रियांशा बागडे, असं या मृत मुलीचं नाव असून तिचे वडील जितेंद्र पुवरलाल बागडे यांनी याबाबत अलंकार पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे.
तिरळेपणा आणि मोतीबिंदूचा त्रास होता : याबाबत अधिक माहिती अशी की, अहिल्यानगर येथील प्रियांशी हिला जन्मापासूनच डोळ्यांचा तिरळेपणा आणि मोतीबिंदूचा त्रास होता. ती लहान असतानाचा तिच्यावर मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. यानंतर पुढं हळूहळू मुलीच्या डोळ्यांचा तिरळेपणा आणि चष्म्याचा नंबर कमी होत नसल्याने कुटुंबीयांनी शिरूर येथील एका डॉक्टरांकडे उपचार घेतले आणि तिथं उपचार सुरू असताना मुलीच्या दृष्टीत सुधारणा झाली होती आणि ती शाळेतही जात होती. यानंतर तेथील डॉक्टरांनी काचबिंदूची शक्यता असल्याचे सांगत पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात डोळ्यांच्या मागील पडद्याची तपासणी करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार मुलीला दीनानाथ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.
डोळ्यांची शस्त्रक्रिया करताना मृत्यू : प्रियांशी हिची 14 मे रोजी भूलतज्ज्ञांकडून तपासणी करून रक्तचाचणी करण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी डॉक्टरांनी सर्व रिपोर्ट सामान्य असल्याचं सांगून 18 मे रोजी शस्त्रक्रियेसाठी बोलावलं आणि त्या दिवशी प्रियांशीला सकाळी शस्त्रक्रियेसाठी ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेण्यात आलं. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी मुलगी पूर्णपणे व्यवस्थित होती. मात्र, काही वेळानंतर डॉक्टरांनी मुलीच्या तोंडातून रक्त आल्याचं आणि हृदयाचे ठोके बंद पडल्याचं सांगत तिला तातडीनं अतिदक्षता विभागात हलवलं. यानंतर उपचार सुरू असतानाच मुलीचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी कुटुंबीयांना सांगितलं.
पोलिसांकडून तपास सुरू : दरम्यान, या घटनेनंतर प्रियांशी हिच्या वडिलांनी डॉक्टरांनी निष्काजीपणा केल्यामुळं माझ्या मुलीचा मृत्यू झाल्याचं सांगत पुण्यातील अलंकार पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली असून या संदर्भात पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे. याबाबत अलंकार पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक उल्हास कदम म्हणाले की, "यासंदर्भात आमच्याकडे तक्रार आल्यानंतर संबंधित डॉक्टरांचा जबाब नोंदविण्यात आला असून सर्व कागदपत्रे व डॉक्टरांचे जबाब मेडिकल बोर्डाकडे पाठवले जातील. बोर्डाच्या अभिप्रायानंतरच पुढील कारवाई किंवा गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया केली जाईल."
रुग्णालयानं काय सांगितलं? : दुसरीकडे, याबाबत दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनानं देखील आपली बाजू मांडली आहे. "झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. याची रुग्णालय सखोल चौकशी करत आहे. या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे आणि माहिती आमच्याकडून पोलीस तसंच ससून रुग्णालय प्रशासनाला उपलब्ध करून देण्यात येत आहे," असं दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. तसंच याबाबत माहिती देताना आम्ही पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व जपत आहोत, असंही दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनानं म्हटलं आहे.
