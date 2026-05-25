मुंबई आग्रा महामार्गावरील लळींग घाटामध्ये तिहेरी अपघात : 6 प्रवाशांचा मृत्यू तर 26 जखमी
रेतीनं भरलेला डंपर आणि ट्रकच्या झालेल्या अपघातात टोल कर्मचारी बचावकार्य करत होते. यावेळी भरधाव आलेल्या ट्रॅव्हल बसनं मदतकार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चिरडल्यानं भीषण अपघात घडला.
Published : May 25, 2026 at 11:03 AM IST
धुळे : लळींग घाट परिसरात पहाटेच्या सुमारास भीषण तिहेरी अपघात घडला. या दुर्घटनेत 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून तब्बल 26 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला रेतीनं भरलेला डंपर आणि ट्रक यांच्यात जोरदार धडक झाली. अपघातानंतर टोल कर्मचारी व पेट्रोलिंग पथक घटनास्थळी पोहोचून जखमींना बाहेर काढण्याचं काम करत होते. दरम्यान, भरधाव वेगानं येणाऱ्या ट्रॅव्हल्स बसनं अपघातग्रस्त ट्रक आणि डंपरला जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत ट्रॅव्हल्सच्या केबिनमध्ये बसलेल्या काही जणांचा जागीच मृत्यू झाला.
अपघातात 6 प्रवासी ठार तर अनेक जण जखमी : अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या 20 ते 22 जणांना तातडीनं धुळे जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. घटनास्थळी पोलीस व प्रशासनाकडून मदतकार्य सुरू असून अपघातामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
