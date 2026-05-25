ETV Bharat / state

मुंबई आग्रा महामार्गावरील लळींग घाटामध्ये तिहेरी अपघात : 6 प्रवाशांचा मृत्यू तर 26 जखमी

रेतीनं भरलेला डंपर आणि ट्रकच्या झालेल्या अपघातात टोल कर्मचारी बचावकार्य करत होते. यावेळी भरधाव आलेल्या ट्रॅव्हल बसनं मदतकार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चिरडल्यानं भीषण अपघात घडला.

Triple Vehicle Crash In Dhule
अपघातात चक्काचूर झालेली बस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 25, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

धुळे : लळींग घाट परिसरात पहाटेच्या सुमारास भीषण तिहेरी अपघात घडला. या दुर्घटनेत 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून तब्बल 26 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला रेतीनं भरलेला डंपर आणि ट्रक यांच्यात जोरदार धडक झाली. अपघातानंतर टोल कर्मचारी व पेट्रोलिंग पथक घटनास्थळी पोहोचून जखमींना बाहेर काढण्याचं काम करत होते. दरम्यान, भरधाव वेगानं येणाऱ्या ट्रॅव्हल्स बसनं अपघातग्रस्त ट्रक आणि डंपरला जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत ट्रॅव्हल्सच्या केबिनमध्ये बसलेल्या काही जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

Triple Vehicle Crash In Dhule
अपघातात चक्काचूर झालेली बस (ETV Bharat Reporter)

अपघातात 6 प्रवासी ठार तर अनेक जण जखमी : अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या 20 ते 22 जणांना तातडीनं धुळे जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. घटनास्थळी पोलीस व प्रशासनाकडून मदतकार्य सुरू असून अपघातामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या 20 ते 22 जणांना तातडीनं धुळे जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे.

Triple Vehicle Crash In Dhule
अपघातात चक्काचूर झालेली वाहनं (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. आंबेनळी घाटात मृत्यूचा थरार : स्कॉर्पिओ 1000 फूट खोल दरीत कोसळून 8 तरुण ठार; दापोली फिरुन येत होते परत
  2. वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची धडक; 13 जणांचा मृत्यू; मृतांच्या वारसांना 5 लाख रुपयांची मदत जाहीर
  3. NH 31 वर ट्रक आणि रिक्षाची भीषण धडक; नवजात बालकासह 7 जणांचा मृत्यू

TAGGED:

TRIPLE VEHICLE CRASH ACCIDENT
MUMBAI AGRA HIGHWAY
मुंबई आग्रा महामार्ग
6 प्रवाशांचा मृत्यू तर 26 जखमी
TRIPLE VEHICLE CRASH IN DHULE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.