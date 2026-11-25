शिवाजीनगर कोर्ट हल्ला प्रकरणी दीड तासात 6 आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या, दौंडमधून काही हल्लेखोर ताब्यात
आरोपी पळून जात असताना दौंडमधून त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. कोर्ट परिसराची सुरक्षा ऑडिट करण्यात येईल. तसंच या घटनेत समाविष्ट असलेल्या लोकांना देखील ताब्यात घेतलं आहे.
Published : November 25, 2026 at 7:53 PM IST
पुणे - शिवाजीनगर न्यायालयाच्या परिसरात आज भरदिवसा भावाच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी मंदार किवळे याच्यावर सहा जणांनी फायरिंग करत कोयत्याने हल्ला केल्याची घटना घडली होती आणि या घटेनंतर मोठ्या प्रमाणावर पुण्यातील सुरक्षेबाबत चर्चा सुरू झाली. या घटनेत पोलिसांनी तत्काळ तपास करत विविध पथके ठिकठिकाणी पाठवत सहा जणांना अटक केली आहे.
या प्रकरणी हल्ला झालेल्या मंदार किवळे याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मागच्या वर्षी आंबेगाव येथील शुभम चव्हाण याचा खून करण्यात आला होता आणि मंदार किवळे हा या प्रकरणात आरोपी होता. दोन दिवसांपूर्वी मंदार किवळे हा बेलवर बाहेर आलेला असताना शिवाजीनगर न्यायालयात काही कामानिमित्त आला होता. त्यावेळी शुभम चव्हाण याचा भाऊ अक्षय चव्हाण याने बदला घेण्यासाठी हा हल्ला केला आहे. या प्रकरणात अक्षय चव्हाण याच्यासोबत बाब्या पवार, यणप्पा, रोहन कानगुडे, गणेश चव्हाण, अमोल रामचंद्र चव्हाण आणि गणेश सुभाष चव्हाण अशी सात आरोपींची नावं समोर आली आहेत.
याबाबत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की, आज दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली असून यात एका व्यक्तीवर हल्ला करण्यात आला होता. यात तत्काळ उपस्थित पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्याला ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं. तसंच ही घटना घडल्यावर तत्काळ विविध पोलीस पथकं तपासासाठी पाठवण्यात आली आणि संशयित जे आरोपी आहेत त्यांना दिड तासाच्या आत ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
आरोपी पळून जात असताना दौंडमधून त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. कोर्ट परिसराची सुरक्षा ऑडिट करण्यात येईल. तसंच या घटनेत समाविष्ट असलेल्या लोकांना देखील ताब्यात घेतलं आहे. आत्तापर्यंत एकूण 6 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. मंदार हा एका घटनेत आरोपी होता. समोरच्या आरोपीचा यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग आहे का याचा तपास सुरू आहे. डॉक्टरांनी सांगितल्यानुसार गोळी लागलेली निशाणी दिसत नाही. या प्रकरणात काही जणांना डेक्कन परिसरातून ताब्यात घेतलं आहे, तर काही जणांना आंबेगाव पठार काही जणांना दौंडमधून ताब्यात घेतलं आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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