प्रसूतीच्या कळा सुरू होण्याआधीच सिझेरियनचा निर्णय; महाराष्ट्रात आता प्रत्येक शस्त्रक्रियेचा हिशेब द्यावा लागणार
महाराष्ट्रात खासगी रुग्णालयांतील 59 टक्के प्रसूती सिझेरियनने होत असल्याचं उघड झालं आहे.जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : November 18, 2026 at 8:00 PM IST
मुंबई : बाळाच्या जन्माची वेळ जवळ आली की गर्भवती महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांमध्ये उत्सुकतेसोबतच थोडी भीतीही असते. प्रसूती नैसर्गिक होईल की सिझेरियन करावं लागेल, याची चिंता अनेकांना सतावत असते. काही वेळा प्रसूतीदरम्यान अचानक गुंतागुंत निर्माण झाल्यानं डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये प्रसूतीची तारीख आधीच निश्चित करून सिझेरियनचा पर्याय स्वीकारला जात असल्याचंही चित्र आहे. त्यामुळं नैसर्गिक प्रसूती शक्य असतानाही शस्त्रक्रियेचा पर्याय का निवडला जातो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्रातील प्रसूतींच्या आकडेवारीत सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये मोठी तफावत दिसून आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता सरकारी रुग्णालयांमधील प्रत्येक सिझेरियन शस्त्रक्रियेचे परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रसूतीच्या पद्धतीचा निर्णय कोण घेतो? : सामान्यतः गर्भधारणेदरम्यान महिलेची प्रकृती, बाळाची वाढ, गर्भातील बाळाची स्थिती आणि प्रसूतीदरम्यान उद्भवणाऱ्या संभाव्य गुंतागुंतींचा विचार करून प्रसूतीची पद्धत ठरवली जाते. नैसर्गिक प्रसूती ही बहुतांश वेळा पहिली पसंती असते. मात्र, बाळाला गर्भात त्रास होणं, आईला अतिरक्तस्राव होणं, बाळाची स्थिती उलटी असणं किंवा अन्य गंभीर वैद्यकीय अडचणी असल्यास सिझेरियन करावं लागू शकतं.
प्रसूतीच्या नियोजनात कोणाचा सहभाग: मात्र, प्रत्यक्षात अनेकदा प्रसूतीच्या नियोजनात डॉक्टरांसोबत कुटुंबीयांचाही सहभाग असतो. प्रसूतीच्या कळांची भीती, वेदना सहन करण्याची चिंता, पूर्वी झालेली शस्त्रक्रिया, ठरावीक दिवशी बाळाचा जन्म व्हावा अशी इच्छा किंवा प्रसूतीसाठी वेळेचे नियोजन अशा बाबींचाही निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो. अर्थात, या प्रत्येक कारणामुळं सिझेरियन केलं जातं असं नाही. अंतिम निर्णय वैद्यकीय परिस्थितीवर आधारित असणं आवश्यक आहे.
आकडेवारी समजून घ्या! : राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या (एचएमआयएस) सप्टेंबर 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या 3 लाख 23 हजार 245 प्रसूतींपैकी 1 लाख 18 हजार 36 प्रसूती सिझेरियनने झाल्या. म्हणजेच प्रत्येक 100 प्रसूतींपैकी 37 प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे झाल्या. खासगी रुग्णालयांमध्ये 3 लाख 18 हजार 683 प्रसूतींपैकी 1 लाख 89 हजार 152 प्रसूती सिझेरियनने झाल्या. येथे हे प्रमाण 59 टक्क्यांवर आहे. म्हणजेच खासगी रुग्णालयांत प्रत्येक 10 प्रसूतींपैकी जवळपास सहा प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे होत आहेत. मुंबईतील परिस्थितीही लक्षवेधी आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये 25 हजार 2 प्रसूतींपैकी 12 हजार 654 प्रसूती सिझेरियनने झाल्या. तर खासगी रुग्णालयांमध्ये 24 हजार 740 प्रसूतींपैकी 14 हजार 606 प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे झाल्या. मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण 51 टक्के, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये 59 टक्के आहे.
काही जिल्ह्यांमध्ये प्रमाण 80 टक्क्यांच्याही पुढे : जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिली असता काही ठिकाणी सिझेरियनचे प्रमाण आणखी जास्त असल्याचं दिसतं. भंडारा जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या 2 हजार 812 प्रसूतींपैकी 2 हजार 420 प्रसूती सिझेरियनने झाल्या. म्हणजेच हे प्रमाण 83 टक्के आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्येही भंडाऱ्यातील 3 हजार 385 प्रसूतींपैकी 2 हजार 174 प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे झाल्या. हे प्रमाण 64 टक्के आहे.
तातडीने शस्त्रक्रिया का करावी लागली तपासणी आवश्यक : गोंदिया जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्येही सिझेरियनचे प्रमाण 84 टक्के नोंदवण्यात आले आहे. मात्र, अशा आकडेवारीचा अर्थ त्या जिल्ह्यांमध्ये अनावश्यक शस्त्रक्रिया झाल्या, असा थेट होत नाही. संबंधित रुग्णालयांमध्ये किती जोखमीच्या गर्भवती दाखल झाल्या, किती महिलांना इतर रुग्णालयांतून शेवटच्या क्षणी हलवण्यात आले आणि किती प्रकरणांमध्ये तातडीने शस्त्रक्रिया करावी लागली, याचीही तपासणी आवश्यक आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये आता डॉक्टरांना द्यावं लागणार स्पष्टीकरण : सिझेरियनच्या वाढत्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कुटुंब कल्याण कार्यालयाने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवीन निर्देश दिले आहेत. यानुसार सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक सिझेरियन शस्त्रक्रियेचे परीक्षण केलं जाणार आहे. विशेष म्हणजे, केवळ पहिल्यांदा होणाऱ्या सिझेरियनचाच नव्हे, तर यापूर्वी सिझेरियन झालेल्या महिलेच्या पुन्हा होणाऱ्या शस्त्रक्रियेचाही आढावा घेतला जाणार आहे. शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांना त्याच दिवशी ऑडिट फॉर्म भरून सिझेरियन करण्यामागील वैद्यकीय कारणे नमूद करावी लागणार आहेत.
सिझेरियनचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार : रुग्णालयांना दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत अहवाल जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे पाठवावा लागेल. जिल्हास्तरावर एकत्रित केलेला अहवाल 10 तारखेपर्यंत राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल. या प्रक्रियेवर जिल्हा शल्यचिकित्सक, महापालिकांचे आरोग्य अधिकारी आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता लक्ष ठेवणार आहेत. हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या 'लक्ष्य' कार्यक्रमांतर्गत राबवला जाणार आहे. या माध्यमातून प्रसूती कक्ष आणि शस्त्रक्रिया विभागातील सेवांचा दर्जा सुधारण्याबरोबरच वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या शस्त्रक्रियांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. खासगी रुग्णालयांनीही अशाच प्रकारे सिझेरियनचे परीक्षण करावे, असे आवाहन करण्याच्या सूचना आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
सिझेरियन म्हणजे चुकीची प्रसूती नाही! : सिझेरियनच्या वाढत्या आकडेवारीवर चर्चा करताना एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणं गरजेचं आहे. प्रत्येक सिझेरियन अनावश्यक असतं, असं नाही. काही वेळा नैसर्गिक प्रसूतीचा आग्रह आई आणि बाळाच्या जीवावर बेतू शकतो. अशा वेळी सिझेरियन हाच सुरक्षित पर्याय ठरतो. मात्र, सिझेरियन ही मोठी शस्त्रक्रिया असल्यानं त्यानंतर आईला बरे होण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो. संसर्ग, रक्तस्राव, शस्त्रक्रियेच्या जखमेचा त्रास आणि पुढील गर्भधारणेतील काही गुंतागुंतींचा धोका असतो. त्यामुळं वैद्यकीय गरज नसताना शस्त्रक्रिया टाळणं महत्त्वाचं आहे.
सिझेरियनचे प्रमाण किती? : जागतिक आरोग्य संघटनेनेही सिझेरियनचे प्रमाण वाढवण्यापेक्षा प्रत्येक महिलेला आवश्यक असलेली प्रसूतीसेवा मिळणं महत्त्वाचं असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. लोकसंख्येच्या पातळीवर सिझेरियनचे प्रमाण 10 ते 15 टक्के असताना माता आणि नवजात बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी होण्यास मदत होते, असं डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शनात नमूद आहे. मात्र, हा आकडा प्रत्येक रुग्णालयासाठी बंधनकारक निकष नाही.
सिझेरियन करण्यामागे कोणती वैद्यकीय कारणे : सरकारच्या ऑडिटमुळं आता केवळ किती सिझेरियन झाले, याचीच नव्हे तर ते करण्यामागे कोणती वैद्यकीय कारणे होती, याचीही माहिती समोर येणं अपेक्षित आहे. प्रसूतीच्या पद्धतीचा निर्णय हा आई आणि बाळाच्या सुरक्षिततेला केंद्रस्थानी ठेवूनच घेतला जातो का, यावर या प्रक्रियेतून अधिक स्पष्टता येऊ शकते.
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