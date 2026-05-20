कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेपाच हजार केमिस्ट उतरले रस्त्यावर, 45 कोटींची उलाढाल ठप्प!
देशव्यापी बंद पुकारण्यात आल्यानंतर मागण्यांचा केंद्र आणि राज्य सरकारने विचार न केल्यास बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
Published : May 20, 2026 at 4:44 PM IST
कोल्हापूर : औषधांची ऑनलाईन विक्री बंद करा, या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यासाठी देशभरातील केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. आज (दि.20) या मागण्यांसाठी देशव्यापी बंदचे आवाहन करण्यात आलं. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेपाच हजार केमिस्ट या संपात सहभागी झाले. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी छत्रपती शिवाजी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गावर भव्य मोर्चा काढत मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना दिलं. दरम्यान, आजच्या बंदमुळं जिल्ह्यातील 45 कोटींची उलाढाल ठप्प झाली असून मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार न केल्यास बेमुदत बंद करण्यात येईल, असा इशारा कोल्हापूर जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष मदन पाटील यांनी दिला.
बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा : बेकायदेशीर ऑनलाईन फार्मसी विरोधात अखिल भारतीय केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट संघटनेकडून आज देशव्यापी बंद करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावरील वेगवेगळ्या ॲप्सच्या माध्यमातून अधिकृत डॉक्टरांच्याशिवाय कोणत्याही औषधाची चिट्टी नसतानाही औषधांचा पुरवठा केला जात आहे. यातून देशभरातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये बेकायदेशीर औषधांचा साठा आढळून आला. यामुळे औषधांची ऑनलाईन विक्री बंद व्हावी, यासाठी देशभरातील संघटनांनी आंदोलन पुकारलं आणि आज सर्व दुकाने बंद ठेवून कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाच हजार केमिस्ट या आंदोलनात सहभागी झाले. देशव्यापी बंद पुकारण्यात आल्यानंतर मागण्यांचा केंद्र आणि राज्य सरकारने विचार न केल्यास बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. बंद दरम्यान कोणत्याही रुग्णाला आरोग्य सेवेपासून वंचित राहायला लागू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि संघटनांच्या वतीने नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत.
एक दिवसीय नियंत्रण कक्ष सुरू : ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट यांनी पुकारलेल्या या एकदिवसीय बंदमध्ये जिल्ह्यातील औषध विक्रेते सहभागी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर बंदच्या कालावधीत रुग्णांच्या अत्यावश्यक व तातडीच्या उपचारासाठी औषधं उपलब्ध व्हावीत तसंच औषधाअभावी कोणत्याही रुग्णाच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन, कार्यालयात एक दिवसीय नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून नागरिकांनी औषधांबाबत सहायक आयुक्त (औषधे), अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
तालुकानिहाय संबंधितांचे संपर्क मोबाईल क्रमांक : सहायक आयुक्त (औषधे)- संपर्क क्रमांक 0231-2641091 व मोबाईल क्रमांक - 9028866959 तसंच बंदच्या कालावधीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पूर्णवेळ सुरू ठेवण्यात येणाऱ्या औषध दुकानांची यादी व संबंधितांचे संपर्क क्रमांक पुढीलप्रमाणे - ऑफिस- 0231-2650128, 9423570128, प्रल्हाद खवरे (हातकणंगले)- 9881011110, किरण जाधव (पन्हाळा, गगनबावडा, शाहुवाडी) – 9423282526, संदिप मिसाळ (आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज)- 9922230677, मोहन ढेरे (राधानगरी, भुदरगड, कागल)- 9545344399, सचिन पाटील (शिरोळ)- 9890151673, संतोष पाटील- (इचलकरंजी)- 8329525559, आदित्य चौगुले (कोल्हापूर शहर व करवीर तालुका)- 9923456559, सुरेश काटकर (कोल्हापूर शहर व करवीर तालुका)- 9545737474, दिपक वाडकर (कोल्हापूर शहर व करवीर तालुका)- 7709344343 या ठिकाणी गरजूंनी संपर्क साधण्याचं आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.