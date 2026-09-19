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55 फूट लांबीचा शयनमुद्रेतील गणपती बाप्पा, 600 किलो कागदातून साकारली नागपुरात इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती

नागपूरच्या दाभा परिसरात तब्बल 55 फूट उंच गणरायाची मूर्ती स्थापन करण्यात आली आहे, याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी धनंजय टिपले यांनी.

Eco friendly Ganesh idol created from 600 kg of paper in Nagpur
600 किलो कागदातून साकारली नागपुरात इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 1:41 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 2:11 PM IST

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नागपूर- गणेशोत्सव म्हटलं की, डोळ्यांसमोर उभी राहते ती बाप्पाची भव्य मूर्ती, आकर्षक सजावट अन् विद्युत रोषणाई. मात्र, नागपूरच्या एका गणेश मंडळाने यंदा या भव्यतेला पर्यावरणपूरकतेची जोड देत तब्बल 55 फूट लांबीची गणेशमूर्ती साकारली आहे. 600 किलो कागदाचा वापर करून तयार करण्यात आलेली ही मूर्ती केवळ आकारमानामुळे नव्हे, तर आगळ्यावेगळ्या शयनमुद्रेमुळेदेखील लक्षवेधी ठरलेली आहे. रामेश्वरम येथे भगवान विष्णू शयनमुद्रेत (विश्रांती मुद्रेत) विराजमान असल्याचे दर्शन घडते, त्या धर्तीवर इको फ्रेंडली गणेशमूर्तीची संकल्पना साकारण्यात आलीय. त्यामुळे नेहमीच्या आसनस्थ किंवा उभ्या गणेशमूर्तींपेक्षा ही मूर्ती पूर्णपणे वेगळी दिसत आहे. विश्रांतीच्या मुद्रेत असलेल्या बाप्पांच्या या रूपाला कोणताही मुकूट किंवा दागिन्यांची सजावट करण्यात आलेली नाही, ही या मूर्तीची आणखी एक खासियत आहे. नागपूरच्या दाभा परिसरात तब्बल 55 फूट उंच गणरायाची मूर्ती स्थापन करण्यात आली आहे.

Eco friendly Ganesh idol created from 600 kg of paper in Nagpur
600 किलो कागदातून साकारली नागपुरात इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती (Source- ETV Bharat)

मुंबई आणि गुजरातमधून मागवला विशेष कागद - बाप्पाची ही मूर्ती तयार करण्यासाठी नेहमीच्या साहित्याच्या ऐवजी विशेष प्रकारच्या कागदाचा वापर करण्यात आलाय. मूर्तीच्या निर्मितीसाठी लागणारा कागद हा मुंबई तसेच राजकोट येथून मागविण्यात आला. हा विशेष कागद पाण्याच्या संपर्कात आल्यानंतर लवकर विरघळणारा आहे, त्यामुळे विसर्जनाच्या नंतर पर्यावरणावर होणारा परिणाम फार कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मोठ्या आकाराची मूर्ती, तीदेखील पर्यावरणपूरक पद्धतीने तयार करण्याचे मोठे आव्हान मंडळासमोर होते. त्यासाठी मूर्तीच्या रचनेपासून ते अंतिम आकार देण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर विशेष नियोजन करण्यात आले.

600 किलो कागदातून साकारली नागपुरात इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती (Source- ETV Bharat)

20 दिवसांची मेहनत; 12 जणांनी घडवला बाप्पा - तब्बल 20 दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर ही 55 फूट लांबीची मूर्ती साकारण्यात आलीय. मूर्तीचे काम, वेल्डिंग, कागदाची बांधणी, आकार देणे आणि अंतिम रूप देणे अशा विविध टप्प्यांतून बाप्पांचे हे मनोहारी रूप आकाराला आले. मूर्तीच्या निर्मितीच्या कामात एकूण 12 जणांचा सहभाग होता. त्यापैकी पाच कामगारांनी वेल्डिंगचे काम सांभाळले, तर उर्वरित सात जणांनी कागदाच्या माध्यमातून मूर्तीला आकार देण्याचे काम केले. प्रत्येक भागाची रचना आणि त्याचे प्रमाण यावर विशेष लक्ष देत ही भव्य मूर्ती उभी करण्यात आली.

Eco friendly Ganesh idol created from 600 kg of paper in Nagpur
600 किलो कागदातून साकारली नागपुरात इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती (Source- ETV Bharat)

शयनमुद्रेतील बाप्पांना दागिने-मुकुटही नाही - गणेशमूर्ती म्हटलं की, मुकुट, दागिने आणि विविध अलंकार ही नेहमीची वैशिष्ट्ये आहेत. मात्र या मूर्तीमध्ये संकल्पनेनुसार या सर्व गोष्टींना फाटा देण्यात आला आहे. बाप्पा शयन म्हणजेच विश्रांतीच्या मुद्रेत असल्याने त्यांच्या डोक्यावर मुकुट किंवा अंगावर दागिने घालण्यात आलेले नाहीत. यामुळे मूर्तीचे स्वरूप अधिक साधे, प्रसन्न आणि वेगळे भासत आहे. भव्य आकार असूनही अनावश्यक अलंकार टाळून मूर्तीच्या मूळ संकल्पनेलाच केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.

Eco friendly Ganesh idol created from 600 kg of paper in Nagpur
600 किलो कागदातून साकारली नागपुरात इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती (Source- ETV Bharat)

शिक्षकाच्या नेतृत्वात साकारली संकल्पना - या आगळ्यावेगळ्या गणेशमूर्तीच्या निर्मितीमागे शाळेचे शिक्षक शशांक यांचे नेतृत्व असल्याची माहिती आहे. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश देतानाच गणेशमूर्तीच्या पारंपरिक रूपाला वेगळ्या संकल्पनेतून सादर करण्याचा प्रयत्न यामागे करण्यात आला. 55 फूट लांबीच्या या बाप्पांचे दर्शन घेण्यासाठी गणेशभक्तांची उत्सुकता वाढली असून, भव्यता आणि पर्यावरणपूरकता यांचा संगम साधणारी ही मूर्ती यंदाच्या गणेशोत्सवातील आकर्षण ठरणार आहे. 600 किलो कागद, 20 दिवसांची मेहनत आणि 12 जणांचे कौशल्य पणाला लागले आहे. या सगळ्यातून साकारलेला शयनमुद्रेतील 55 फूट लांबीचा बाप्पा नागपुरातील गणेशोत्सवाला यंदा एक वेगळेच रूप देत आहे.

Eco friendly Ganesh idol created from 600 kg of paper in Nagpur
600 किलो कागदातून साकारली नागपुरात इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती (Source- ETV Bharat)

गणेशमूर्तीची जागतिक विक्रमाची नोंद - श्रीगणेश महोत्सव मंडळाने साकारलेल्या 55 फूट लांब, पूर्णपणे पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तीची जागतिक विक्रम म्हणून नोंद करण्यात आलेली आहे. विष्णूच्या शयनमुद्रेतील ही गणेशमूर्ती पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करून साकारण्यात आली आहे. भगवान विष्णूंच्या शयन मुद्रेतील गणेशाचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप या मूर्तीला लाभले असून, भक्ती, कलात्मकता, सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संगम यातून साधण्यात आला आहे. World Records Book of Indiaने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी या मूर्तीची नोंद नवीन जागतिक विक्रम म्हणून केल्याचे प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

Eco friendly Ganesh idol created from 600 kg of paper in Nagpur
600 किलो कागदातून साकारली नागपुरात इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती (Source- ETV Bharat)

गेल्या वर्षी साकारले होते 51 फूट उंच बाप्पा - गेल्या वर्षी देखील मंडळाने 51 फूट उंच अशी गणरायाची मूर्ती स्थापन करण्यात केली होती. त्यावेळी त्यांनी राज्यातील सर्वात उंच गणपती असल्याचा दावा केलेला होता. 7 मूर्तिकारांनी सुमारे 45 दिवसांत बाप्पाची विशाल मूर्ती साकारली होती. मूर्तीचा आकार खूप मोठा असल्याने जागेवरच ही मूर्ती साकारण्यात आली होती, तर विसर्जन ही जागेवरच करण्यात आले होते. त्यासाठी मूर्तीच्या आत विशेषत्वाने पाईपलाईन टाकण्यात आली होती. त्यामुळे या आगळ्यावेगळ्या बाप्पाची चर्चा नागपूरच नाही तर संपूर्ण विदर्भात झाली.

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Last Updated : September 19, 2026 at 2:11 PM IST

TAGGED:

600 KG OF PAPER WORK
55 FOOT LONG IDOL OF LORD GANESHA
शयनमुद्रेतील गणपती बाप्पा
ECO FRIENDLY GANESHA IDOL

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