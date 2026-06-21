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अनैतिक संबंधाच्या संशयातून इंदापुरात हत्येचा थरार: मारेकऱ्यांनी लोखंडी रॉडनं केले वार

इंदापूर तालुक्यातील तरंगवाडीमधील व्यक्तीची अनैतिक संबंधाच्या संशयातून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयित आरोपीवर गुन्हा दाखल केला आहे.

Man Murder In Indapur
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 1:10 PM IST

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बारामती : अनैतिक संबंधाच्या संशयातून एका 54 वर्षीय व्यक्तीची निर्घृण हत्या झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही धक्कादायक घटना शनिवारी तरंगवाडी इथल्या वाघजाई चौक परिसरात घडली. छगन पांडुरंग भिसे (वय 54) असं खून झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. धुळदेव उर्फ देवा तुकाराम माने आणि अशोक भानुदास टकले असं संशयित आरोपीचं नाव आहे. या हत्येप्रकरणी इंदापूर पोलिसांनी धुळदेव माने आणि अशोक टकले यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छगन भिसे यांचे एका महिलेबरोबर अनैतिक संबंध असल्याचा संशय आरोपींना होता. याच कारणावरून संबंधितांमध्ये काही दिवसांपासून वाद सुरू होता.

अनैतिक संबंध असल्याचा आरोपींना संशय : शनिवारी झालेल्या वादाचं पर्यावसान थेट हत्येत झालं. आरोपी धुळदेव उर्फ देवा तुकाराम माने आणि अशोक भानुदास टकले या दोघांनी छगन भिसे यांच्यावर लोखंडी रॉडनं हल्ला केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी आहे. आरोपींनी डोक्यावर आणि शरीराच्या इतर भागांवर वार केल्यानं छगन भिसे गंभीर जखमी झाले. हल्ला इतका जबरदस्त होता की त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच इंदापूर पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे.

इंदापूर पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा : या प्रकरणी धुळदेव उर्फ देवा तुकाराम माने आणि अशोक भानुदास टकले यांच्याविरुद्ध इंदापूर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून आरोपींचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे. घटनेमागील नेमकं कारण आणि इतर बाबींचा तपास केला जात आहे. या घटनेमुळे तरंगवाडी परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. संतप्त नागरिकांकडून आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.

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TAGGED:

SUSPECT OVER EXTRAMARITAL AFFAIR
54 YEAR MAN MURDER IN INDAPUR
इंदापुरात हत्येचा थरार
अनैतिक संबंधांच्या संशयातून हत्या
MAN MURDER IN INDAPUR

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