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मुंबईला मुसळधार पावसाचा तडाखा; इमारतीची बाल्कनी कोसळून एक ठार : लोकल विस्कळीत, अंधेरी सबवे पाण्याखाली

मुंबईत कोसळणाऱ्या धुव्वादार पावसानं नागरिकांचे मोठे हाल झाले. बाबुलनाथ रोडवरील बाल्कनीचा भाग कोसळून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. मुंबईतील पावसामुळे लोकल उशिरानं धावत आहेत.

Heavy Rains lash Mumbai
मुंबईला मुसळधार पावसाचा तडाखा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 12:19 PM IST

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मुंबई : मुंबई आणि पश्चिम उपनगरांना बुधवारी पहाटेपासून मुसळधार पावसानं झोडपून काढलं. अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचल्यानं वाहतुकीवर परिणाम झाला, तर पश्चिम, मध्य आणि हार्बर मार्गावरील उपनगरी रेल्वे सेवा उशिरानं धावत आहेत. अंधेरी सबवेमध्ये सुमारे पाच फूट पाणी साचल्यानं तो वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. दरम्यान, हार्बर मार्गावर ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक वायरमध्ये बिघाड झाल्यानं अनेक लोकल गाड्या मार्गातच थांबल्या त्यामुळे हजारो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. दुसरीकडं बाबुलनाथ रोडवरील 'सूर्यप्रकाश' या म्हाडा सेस इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनीचा काही भाग मंगळवारी रात्री कोसळला. या दुर्घटनेत संतोष रामचंद्र भरासकर यांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीनं देण्यात आली आहे.

लोकल वाहतुकीचा झाला खोळंबा : सकाळच्या गर्दीच्या वेळी हार्बर मार्गावर ओएचई वायर तुटल्यामुळे लोकल रेल्वे वाहतुकीचा खोळंबा झाला. काही लोकल गाड्या मध्येच थांबल्या, तर अनेक गाड्या उशिरानं धावू लागल्या. रेल्वेच्या तांत्रिक पथकानं घटनास्थळी पोहोचून दुरुस्तीचं काम तातडीनं हाती घेतलं. दुरुस्ती सुरू असताना हार्बर मार्गावरील सेवा काही काळ विस्कळीत राहिली. या बिघाडाचा परिणाम पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या काही सेवांवरही झाला. मुसळधार पावसामुळे अंधेरी सबवे पूर्णपणे पाण्याखाली गेला. सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहतूक पोलिसांनी सबवे वाहतुकीसाठी बंद केला. अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचल्यानं वाहनांच्या रांगा लागल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

बाल्कनीचा काही भाग कोसळून एक ठार : दक्षिण मुंबईतील बाबुलनाथ रोडवरील 'सूर्यप्रकाश' या जी+३ मजली म्हाडा सेस इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनीचा काही भाग मंगळवारी रात्री कोसळला. या दुर्घटनेत संतोष रामचंद्र भरासकर (वय 51) हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीनं रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मात्र जे. जे. रुग्णालयात डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. घटनास्थळी अग्निशमन दल, पोलीस, बेस्ट, 108 रुग्णवाहिका आणि पालिकेचे कर्मचारी दाखल झाले. दुर्घटनेनंतर परिसरात सुरक्षेची उपाययोजना करण्यात आली.

मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट : भारतीय हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी पुढील काही तासांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे. काही ठिकाणी मध्यम ते अतिवृष्टीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेर पडू नये, सखल भाग टाळावेत आणि प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

कोकण किनारपट्टीवर मान्सून पुन्हा सक्रिय : हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, कोकण किनारपट्टीवर मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून मुंबईसह राज्यातील अनेक भागांत पुढील चार ते पाच दिवस जोरदार पावसाची शक्यता आहे. विजांच्या कडकडाटासह सोसाट्याच्या वाऱ्यांचाही इशारा देण्यात आला आहे. प्रशासनानं आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवली असून रेल्वे, महापालिका आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग परिस्थितीवर सातत्यानं लक्ष ठेवून आहेत.

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TAGGED:

51 YEARS OLD MAN DIES IN MUMBAI
BALCONY OF MHADA BUILDING COLLAPSES
मुंबईला मुसळधार पावसाचा तडाखा
इमारतीची बाल्कनी कोसळून एक ठार
HEAVY RAINS LASH MUMBAI

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