कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंड परिसरात बफर झोन तयार करण्याकरिता 5 हजार झाडांचं वृक्षारोपण, बीएमसी आणखीन 10 हजार झाडं लावणार
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडवरील प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिका, एमपीसीबी सक्रिय, मॉन्सून दरम्यान दुर्गंधीचा त्रास कमी होईल, अशी हायकोर्टाला अपेक्षा आहे.
Published : June 24, 2026 at 10:13 PM IST
मुंबई : कांजूरमार्ग कचरा डेपोमधून येणारी दुर्गंधी आणि धोकादायक वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) यंत्रणा पूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करतंय. मात्र, दुर्गंधीची समस्या अद्यापही कायम असून, प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांची अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणं गरजेचं असल्याचं बुधवारी हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण? - कांजूरमार्ग येथील डंपिंग ग्राऊंडमुळे परिसरात पसरलेली दुर्गंधी तसेच वाढत्या प्रदूषणप्रकरणी वनशक्ती तसेच कन्नमवारमधील स्थानिक रहिवाशांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी मुंबई महापालिका, एमपीसीबी आणि कांजूरमार्ग कचरा डेपोचे संचालक यांनी परिसरातील दुर्गंधी व प्रदूषणासंदर्भातील तक्रारींमध्ये घट झाल्याचा दावा कोर्टात केला. मात्र, नियमांचं काटेकोरपणे पालन केलं आणि विशेष उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली तर यंदाच्या मान्सूनमध्ये नागरिकांना अधिक दिलासा मिळेल, असं यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
समस्या अद्यापही जैस थे असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा - याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील अभिजित राणे यांनी महापालिकेच्या दाव्यांवर आक्षेप घेत कोर्टाला सांगितलं की, सध्या पावसामुळे परिसरातील दुर्गंधी काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी अनेकदा तीव्र स्वरूपाचा त्रास अद्यापही उफाळून येतो. तसेच डेपोवर 24 तास देखरेखीचा अभाव असून, हायड्रोजन सल्फाईड, पीएम-10 आणि पीएम-2 अशा प्रदूषणाच्या घटकांचं पुरेस निरीक्षण होत नसल्याची तक्रारही करण्यात आली.
पालिकेची भूमिका काय? - यावर मुंबई महापालिकेनं बाजू मांडताना सांगितलं की, डेपोवर सीसीटीव्हीद्वारे 24 तास निरीक्षण सुरू असतं. त्यानंतर हायकोर्टानं पालिका, एमपीसीबी आणि कांजूर कचरा डेपो संचालकांना दिलेल्या आदेशांचं पालन केल्याचं प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. हायकोर्टानं एमपीसीबीनं घालून दिलेल्या निकषांचं तसेच न्यायालय नियुक्त देखरेख समितीच्या शिफारशींचं पालन केल्याबाबत येत्या दोन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टानं पालिका, एमपीसीबी आणि डेपो संचालकांना देत पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी निश्चित केली. पालिकेच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी कोर्टाला सांगितलं की, कांजूर डंपिंग ग्राऊंडबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी विशेष यंत्रणा उपलब्ध करून दिलेली आहे. तसेच परिसरात या बफर झोन तयार करण्यासाठी 5029 झाडं लावण्यात आली असून, लवकरच आणखी 10,000 झाडं लावण्याची योजना असल्याची माहिती त्यांनी हायकोर्टाला दिली.
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