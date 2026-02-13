ETV Bharat / state

नागपूरमध्ये धावणार 50 'पीएम ई-बसेस', उद्या नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार लोकार्पण!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या म्हणजेच शनिवारी (14 फेब्रुवारी) 'पीएम ई-बस' सेवा कोराडी आगारात व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बसेसचं लोकार्पण केलं जाणार आहे.

50 'PM e-buses' to run in Nagpur, to be inaugurated by PM Narendra Modi tomorrow
नागपूरमध्ये धावणार 50 'पीएम ई-बसेस', उद्या नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार लोकार्पण! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 13, 2026 at 12:51 PM IST

नागपूर : केंद्र सरकारच्या 'पीएम ई-बस' (PM e-Bus) सेवा अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेला एकूण 50 बसेस मिळालेल्या आहेत. महानगरपालिका संचालित आपली बसच्या ताफ्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने पूर्णपणे वातानुकूलित 50 इलेक्ट्रिक बसेस दाखल होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या म्हणजेच शनिवारी (14 फेब्रुवारी) 'पीएम ई-बस' सेवा कोराडी आगारात व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बसेसचं लोकार्पण केलं जाणार आहे. या कार्यक्रमासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित राहणार आहेत.


ग्रीन आणि सस्टेनेबल मोबिलिटी : 'पीएम ई-बस' सेवा ही नागपूरच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेनं अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल आहे. या बसेसमुळं प्रवाशांचा अनुभव सुधारणारचं नाही तर 'ग्रीन आणि सस्टेनेबल मोबिलिटी'च्या स्वप्नाला ही गती मिळणार आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 50 इलेक्ट्रिक बसेस नागपुरात दाखल झाल्या असून, त्या सध्या डेपोमध्ये सज्ज आहे. केंद्र सरकारच्या टप्प्याटप्प्यानं 150 बसेस नागपूर शहराच्या सेवेसाठी रुजू होणार आहेत. या बसेसमुळं शहराच्या कार्बन उत्सर्जनात घट होऊन स्वच्छ आणि हरित नागपूरच्या मोहिमेला मोठं बळ मिळणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.


अशा आहेत अत्याधुनिक बसेस : 'पीएम ई-बस' सेवा अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या बसेस या 9 मीटर लांब असून, त्यामध्ये '25+1' अशी प्रवाशांच्या बसण्याची उत्तम सोय आहे. यात सर्वसमावेशक प्रवासाचा विचार करून, या बसेसमध्ये दिव्यांगांसाठी हायड्रोलिक ई-रॅम्प' (Hydraulic e-ramp) बसवण्यात आले आहेत. ज्यामुळं त्यांना बसमध्ये चढणं आणि उतरणं सोपं व सुरक्षित होईल. याशिवाय, केवळ 30 मिनिटांच्या 'रॅपिड चार्जिंग'वर ही बस 225 किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास करू शकते. यामुळं विनाअडथळा आणि कार्यक्षम सेवा देणं शक्य होणार आहे. या बसेस शहरातील एकूण 11 महत्त्वाच्या मार्गांवर चालवण्यात येणार आहेत.

