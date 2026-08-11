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राज्यातील 50 टक्के आश्रमशाळांमध्ये पलंग नसल्यामुळं विद्यार्थी झोपतात जमिनीवर

गडचिरोलीच्या आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळं तीन आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. राज्यातील 50 टक्क्यांहून अधिक आश्रमशाळांमध्ये पलंग नसल्यामुळं विद्यार्थ्यांना जमिनीवर झोपावं लागत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

GADCHIROLI ASHRAM SCHOOL TRAGEDY
आश्रमातील विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 3:21 PM IST

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नाशिक : गडचिरोलीच्या जपतलाई आश्रमशाळेत 10 ऑगस्टला 'जागतिक आदिवासी दिन' साजरा केल्यानंतर गाढ झोपेत असलेल्या 6 विद्यार्थ्यांना सर्पदंश झाला. या अत्यंत दुर्दैवी घटनेत 3 निष्पाप विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून, अन्य 3 जण अजूनही मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या हृदयद्रावक दुर्घटनेमुळं राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि आश्रमशाळांमधील दुरवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीरपणे ऐरणीवर आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे 25 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या अनुदानित आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी साधे पलंगही नव्हते. ही केवळ एका शाळेची कहाणी नसून, आज घडीला महाराष्ट्रातील तब्बल 50 टक्के पेक्षा जास्त शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जमिनीवरच झोपावे लागत असल्याची भीषण आकडेवारी समोर आली आहे.

राज्यात किती आहेत आदिवासी आश्रम शाळा? :

  • नाशिक विभाग : 213 शासकीय आदिवासी आश्रम शाळा, 214 अनुदानित असिवासी आश्रम शाळा, 176 शासकीय हॉस्टेल.
  • अमरावती विभाग : 83 शासकीय आदिवासी आश्रम शाळा,126 अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा,104 शासकीय हॉस्टेल.
  • नागपूर विभाग : 76 शासकीय आदिवासी आश्रम शाळा,133 अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा, 121 शासकीय हॉस्टेल.
  • ठाणे विभाग : 128 शासकीय आदिवासी आश्रम शाळा, 74 अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा, 89 शासकीय हॉस्टेल.
  • शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेत - 2 लाख 11 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
  • 2 लाख 62 हजार 439 विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
  • शासकीय हॉस्टेल 58 हजार 834 विद्यार्थी.
प्रतिक्रिया देताना भगवान मधे (ETV Bharat Reporter)

शासन विद्यार्थ्यांवर किती खर्च करतं? : राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळा आणि हॉस्टेलमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, राहणं, आरोग्य आणि जेवण या सर्व सुविधा मोफत दिल्या जातात. तसंच अनुदानित आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुख सोयीसाठी आदिवासी विभाग संस्था चालकांना प्रति विद्यार्थी 2,200 रुपये प्रति महिना देतं.

सानुग्रह अनुदान : आदिवासी आश्रम शाळेत विविद्यार्थ्यांची दर महिन्याला आरोग्य तपासणी केली जाते. एखाद्या विद्यार्थ्याची प्रकृती बिघडल्यास त्याला शिक्षकांमार्फत जवळच्या प्राथमिक उपचार केंद्रात दाखल केलं जातं. एखाद्या घटनेत विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला सानुग्रह अनुदान म्हणून शासकीय आश्रमशाळेकडून दोन लाख रुपये तर अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेत घटना घडल्यास संस्थाचालकांकडून एक लाख आणि शासनाकडून एक लाख अशी दोन लाखाची मदत केली जाते.

संस्थाचालक करतात डोळेझाक : "राज्यातील 90 टक्के शासकीय आश्रम शाळा या आदिवासी विभागाच्या स्व:मालकीच्या आहेत. तिथं शाळा आणि वसतीगृह वेगवेगळे असून विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी पलंगाची व्यवस्था आहे. मात्र 50 टक्के अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेमध्ये विद्यार्थी ज्या ठिकाणी शिक्षण घेतात, त्याच ठिकाणी त्यांना जमिनीवर झोपणं भाग पडतं. शासन नियमात विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी स्वतंत्र पलंग, गादी, चादर, उशी असणं अनिवार्य आहे. मात्र याकडं संस्थाचालक डोळेझाक करतात," अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते भगवान मधे यांनी दिली आहे.

राज्यातील सर्व आश्रम शाळेची चौकशी करावी : "गडचिरोली येथील आदिवासी आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची घटना अतिशय धक्कादायक आहे. याला सर्वस्वी आदिवासी विभाग जबाबदार आहे. आतापर्यंत सरकारच्या आकडेवारीनुसार शासकीय आश्रम शाळेत वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दीड हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांना आश्रम शाळेमध्ये शिक्षण घेताना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यावर सरकार उपाययोजना का करत नाही? की आदिवासींना काही किंमत आहे की नाही? यावरून स्पष्ट होतं आहे की, आजही लोक जणू पारतंत्र्यात जीवन जगत आहेत. त्यामुळं आता तरी सरकारनं राज्यातील सर्व आदिवासी आश्रम शाळेची सखोल चौकशी करावी," अशी मागणी एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष भगवान मधे यांनी केली आहे.

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TAGGED:

3 STUDENTS DIE OF SNAKEBITE
GADCHIROLI ASHRAM SCHOOL
गडचिरोली आश्रम शाळा
सर्पदंश
GADCHIROLI ASHRAM SCHOOL TRAGEDY

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