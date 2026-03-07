ETV Bharat / state

खासगी टार्गेट ट्युशन क्लासेस, माध्यमिक अन् उच्च माध्यमिक मंडळाच्या पेपरमध्ये 50टक्के साम्य कसं? एसआयटी तपास करणार

नागपूरमधील खासगी ट्युशन क्लासेसनं जानेवारीत घेतलेला सराव पेपर आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळानं घेतलेल्या परिक्षेतील मूळ प्रश्नपत्रिकेमध्ये साम्य आढळून आलंय.

NAGPUR PAPER SIMILARITY
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : बारावीच्या पेपरफुटी प्रकरणाचा सखोल आणि जलद तपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली आहे. उमरेड येथील एका खासगी ट्युशन क्लासेसनं जानेवारी महिन्यात घेतलेल्या सराव परीक्षेचा पेपर आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळानं घेतलेल्या परिक्षेतील मूळ प्रश्नपत्रिकेमध्ये बरेच साम्य आढळून आले होते. त्यामुळं या घटनेचे गांभीर्य वाढले होते. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी देखील पेपरफुटी प्रकरणात आतापर्यंत दोन जणांना अटक केली आहे.

नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी केली कारवाईला सुरुवात : याप्रकरणी पोलिसांनी उमरेड येथील खासगी कोचिंग क्लास संचालक आणि सेवानिवृत्त उपप्राचार्यांसह अतुल चौधरी यांना अटक केली आहे. तो 'टार्गेट अकॅडमी सायन्स ऑफ उमरेड' नावानं खासगी कोचिंग क्लासेस चालवतो. बारावीची परीक्षा सुरू होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी त्यांनी कोचिंग क्लासमध्ये रसायनशास्त्र या विषयाची सराव परीक्षा घेतली होती. या सराव पेपर आणि बोर्डानं घेतलेल्या पेपरच्या प्रश्नांमध्ये बरंच साम्य असल्याचं प्राथमिक चौकशीत समोर आलं होतं. त्यामुळे नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी कारवाईला सुरुवात केली आहे.

नागपूर ग्रामीण अपर पोलीस अधीक्षक अनिल मस्के (ETV Bharat Reporter)

अप्पर पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वात पोलिसांचा तपास : पेपरफुटीचा या प्रकरणाशी संबंध उमरेडपर्यंत पोहल्यामुळं सखोल तपासासाठी एसआयटीचं गठन करण्यात आलय. नागपूर ग्रामीणचे अपर पोलीस अधीक्षक अनिल मस्के यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्य असलेली एसआयटी पथक आता या बारावी पेपर फुटीचा तपास करणार आहे.

मोठं रॅकेट सक्रिय असण्याची शक्यता : बारावीच्या पेपरफुटी प्रकरणातील एका मोठ्या रॅकेटचा भांडाफोड होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कारण उमरेड येथील टार्गेट खासगी क्लासेसच्या संचालकांवर पेपर फूट प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. टार्गेट खासगी ट्युशन क्लासनं जानेवारी महिन्यात घेतलेल्या सराव परिक्षेतील प्रश्नपत्रिका आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळानं फेब्रुवारीत महिन्यात घेतलेल्या परिक्षेच्या मूळ प्रश्नपत्रिकेमध्ये एकूण 50 टक्के साधर्म्य आढळलं आहे.

बोर्डाच्या चौकशी समितीचा अहवाल : "बारावीचे तीन पेपर फुटल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नागपूर मंडळानं चौकशी समिती नेमली होती. त्याचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून त्यात उमरेड येथील ट्युशन क्लासेसनं जानेवारीत घेतलेल्या सराव परिक्षेचा पेपर हा मूळ पेपर सोबत 50टक्क्यांपेक्षा जास्त जुळत असल्याचं समोर आलं आहे. चौकशीचा अहवाल पोलीस विभागासह राज्य शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आलाय. सध्या हे संपूर्ण प्रकरण चौकशीच्या कक्षेत आहे. तपासात अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तीचं नाव समोर आल्यास कडक कारवाई केली जाईल," असा इशारा नागपूर मंडळाचे अध्यक्ष शिवलिंग पटले यांनी दिलाय.

हेही वाचा :

  1. राज्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नाही, खोट्या बातम्या पसरवू नका - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  2. 'शरणस्थान' जिथं मिळतो देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना मायेचा आधार; 23 वर्षांपासून केरळच्या 'लीला ईसो' करत आहेत मुलांचं संगोपन
  3. टाटा मोटर्सच्या प्लांटचं स्टेअरिंग महिलांच्या हाती; सफारी आणि हैरियर एसयूव्हीचं महिलांद्वारे उत्पादन

TAGGED:

माध्यमिक अन् उच्च माध्यमिक मंडळ
टार्गेट खासगी ट्युशन
BOARD PAPERS
पेपरमध्ये 50टक्के साम्य
NAGPUR PAPER SIMILARITY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.