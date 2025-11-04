दिवाळीनिमित्त गावी आलेल्या 16 वर्षीय मुलीचा खाणीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू; चौघांना वाचवण्यात यश
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून एक गंभीर घटना समोर आली आहे. दिवाळीनिमित्त मुंबईहून गावी गेलेल्या एका मुलीचा खाणीच्या पाण्यात बुडून सोमवारी मृत्यू झाला आहे.
Published : November 4, 2025 at 7:32 AM IST
सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील मालवण कुंभारमाठ गोवेकरवाडी रस्त्यालगत असलेल्या एका बंद चिरे खाणीत साचलेल्या पाण्यात 5 जण बुडल्याची घटना सोमवारी सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास घडली. यामध्ये करिश्मा सुनील पाटील या 16 वर्षीय मुलीचा बुडून मृत्यू झाला आहे. तर अन्य 4 जणांना वाचविण्यात यश आलं आहे. हे पाचही जण अंघोळीसाठी या खाणीत उतरले होते.
नेमकं काय घडलं? : याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की, कुंभारमाठ गोवेकरवाडी येथील भानुदास लोंढे यांच्याकडे दिवाळीनिमित्त मुंबईहून अंजली प्रकाश गुरव (वय 30), गौरी प्रकाश गुरव (वय 18), गौरव प्रकाश गुरव (वय 21), करिश्मा सुनील पाटील (वय 16), दुर्वेश रवींद्र पाटील (वय 9) हे 5 जण आले होते. हे सर्वजण सोमवारी सायंकाळी गोवेकरवाडी रस्ता लगतच्या बंद चिरेखाणीत आंघोळ करण्यासाठी उतरले. मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्यानं हे सर्वजण पाण्यात बुडू लागले. यावेळी सर्वजण आरडाओरडा करू लागले. प्रसंगी तिथून जात असलेल्या राहुल भिसे या तरुणानं हा प्रकार पाहिला. क्षणाचाही विलंब न करता त्यानं पाण्यात उडी घेतली. त्याच्या प्रसंगावधानामुळे बुडणाऱ्या महिलेसह अन्य मुलांना वाचविण्यात यश आलं. मात्र, करिश्मा पाटील ही मुलगी पाण्यात बुडून बेपत्ता झाली. या दुर्घटनेत गंभीर अवस्थेत असलेल्या अंजली गुरव यांच्यावर तातडीने ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करून त्यांना पुढील उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अन्य तीन मुलं सुखरूप असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
स्कुबा डायव्हिंगच्या टीमनं मृतदेह बाहेर काढला : या घटनेची माहिती मिळताच भाजपाच्या शहराध्यक्ष अन्वेशा आचरेकर यांनी तत्काळ अजित स्कुबा डायव्हिंग आणि रेहान स्कुबा डायव्हिंगच्या टीमला मदतीसाठी पाठवलं. या टीमनं अथक प्रयत्नांनंतर पाण्यात बुडून मृत्यू झालेल्या करिश्मा पाटील हिचा मृतदेह बाहेर काढला. तसेच, कुंभारमाठ पोलीस पाटील विठ्ठल बावकर, आनंदव्हाळ पोलीस पाटील दशरथ गोवेकर यांच्यासह सरपंच पूनम वाटेगावकर, मधुकर चव्हाण, विकास गोवेकर, भाई टेंबुलकर, मनोज वाटेगांवकर यांसह अन्य ग्रामस्थांनीदेखील घटनास्थळी धाव घेतली.
