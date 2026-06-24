छत्रपती संभाजीनगर: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 49 कॅफेंवर मनपा-पोलिसांची कारवाई; अश्लील चाळे सुरू असल्याची माहिती
छत्रपती संभाजीनगरातील कॅनॉट, औरंगपुरा, पुंडलिकनगर आदी भागांमध्ये महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्त कारवाई करत नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या 49 कॅफेंवर कारवाई केली.
Published : June 24, 2026 at 11:27 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील नियमांचं उल्लंघन करून सुरू असलेल्या कॅफेंविरोधात महानगरपालिका आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत 49 कॅफेंवर हातोडा चालवला. कॅनॉट परिसरासह शहरातील विविध भागांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात आली. महानगरपालिका आणि पोलीस विभागाकडून मागील काही दिवसांपासून शहरातील कॅफे व तत्सम आस्थापनांची पाहणी करण्यात येत होती. त्यानुसार 6 पथकं तयार करून एकाच वेळी ही कारवाई करण्यात आली.
'जागा सील करून पुढील कारवाई करणार' : तपासणीत संबंधित कॅफेंकडून विविध नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं आढळून आलं. त्यामुळे संबंधित आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली असून सदर जागा सील करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महानगरपालिकेच्या वतीनं देण्यात आली. महाविद्यालयीन परिसरांमध्ये आणि शहरातील विविध भागांत युवकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता अशा आस्थापनांवर प्रशासनाकडून विशेष लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं.
49 कॅफेंवर मनपा-पोलिसांची संयुक्त कारवाई : शहरातील कॅनॉट, औरंगपुरा, पुंडलिकनगर आदी भागांमध्ये महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्त कारवाई करत नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या 49 कॅफेंवर कारवाई केली. अनधिकृत बांधकामं आणि इतर नियमभंगाच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही धडक मोहीम राबविण्यात आली.
प्राप्त तक्रारीनुसार काही कॅफेंमध्ये पार्टिशन करून मंद प्रकाशाची व्यवस्था करण्यात आली होती. तसेच तिथे आक्षेपार्ह आणि अश्लील कृत्यांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचं निदर्शनास आलं होतं. यानंतर मनपा आणि पोलिसांच्या पथकांनी संयुक्तपणे कारवाई करत संबंधित कॅफेंमधील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची मोहीम हाती घेतली. या कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त रत्नाकर नवले यांनी दिली.
4-5 महिन्यांच्या पाहणीनंतर कारवाई : महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे शहरातील विविध भागांतील कॅफेंवर गेल्या 4 ते 5 महिन्यांपासून लक्ष ठेवण्यात येत होते. त्यानंतर मनपा आणि पोलrस विभागाची सहा संयुक्त पथकं तयार करून शहरातील विविध ठिकाणी एकाच वेळी कारवाई करण्यात आली.
कारवाईदरम्यान काही कॅफेंमध्ये उत्तेजक पदार्थ, दारूच्या बाटल्या तसेच इतर आक्षेपार्ह वस्तू आढळून आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या कारवाईमुळे नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली असून, पुढील काळातही अशा प्रकारच्या कारवाया सुरू राहणार असल्याचे संकेत प्रशासनानं दिले आहेत. संबंधित कॅफे सील करून त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मनपा उपायुक्त संतोष वाहूळ यांनी दिली.