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मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; राज्यातील 48 हजार कोटी रुपयांची जुनी वीज बिलं केली माफ

शेतकऱ्यांची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि नव्याने त्याच्या पाटीवर इतिहास रचला गेला पाहिजे. या दृष्टीने आम्ही काम करत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस
देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 3:37 PM IST

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मुंबई - राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या शेतीमधील विविध जोडण्याची जुनी वीज बिलं माफ करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. शेतीला पाणी देण्यासाठी साडेसात हॉर्स पॉवरचे जे मोटार पंप वापरले जातात ज्यांना सध्या वीज बिल येत नाही. मात्र दोन्ही बिलं अजूनही प्रत्येकाच्या नावाने आहेत, अशी सर्व वीज बिलं माफ करण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईमध्ये केली.



यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, जुन्या वीज बिलांची वसुली कधीही होऊ शकते. याचबरोबर जोपर्यंत ही बिलं भरली जात नाहीत, तोपर्यंत नवीन कनेक्शनही मिळणार नाही. त्यामुळे आमच्या सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, आम्ही 48 हजार कोटी रुपयांची जुनी वीज बिलं माफ करणार आहोत. शेतकऱ्यांची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि नव्याने त्याच्या पाटीवर इतिहास रचला गेला पाहिजे. या दृष्टीने आम्ही काम करत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.



राज्य सरकारने 40 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आहे. राज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची निवडणूक नाही अशावेळी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे 2019 च्या जानेवारी महिन्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असता. मात्र हा निर्णय राजकीय नसून हा शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला निर्णय आहे. शेतकऱ्यांच्या देवाभाऊचं सरकार आता महाराष्ट्रात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.



दुसरीकडे कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नसल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं. कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नसून राज्यात शेतकऱ्यांना गेल्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी द्यावी लागत आहे. शेती समोरची आव्हानं मोठी आहेत. अशावेळी वेगवेगळ्या उपयोजना करणं गरजेचं आहे. शेतीत नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती आवश्यक आहे. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अशावेळी उत्पादनाचा खर्च कसा कमी करावा लागेल यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांचा खर्च कमी व्हावा यासाठी सरकारने वीज बिल माफ केलं. याचबरोबर हे वर्ष संपेपर्यंत 100% शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देणार, लवकरच दिवसातले 12 तास वीज देणार हे आमचं उद्दिष्ट असल्याचं यावेळेस देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

पुन्हा एकदा नैसर्गिक शेतीकडे जाण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचंही यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मी स्वतःही शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. वयाच्या 25व्या वर्षापर्यंत मी वर्षातले तीन महिने शेतीवर असायचो. शेतकऱ्यांचा व्यथा मला माहीत आहेत असंही यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

यावेळी बोलताना राज्याची कृषिमंत्री दत्ता भरणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मोठे व्हिजन असणारे नेते आहेत. महाराष्ट्राचे नेतृत्व ते खंबीरपणे करत आहेत. अशावेळी योग्यवेळी त्यांनी दिल्लीचंही नेतृत्व करावं अशी आम्हा सगळ्यांची इच्छा आहे.

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TAGGED:

ELECTRICITY BILL WAIVER
मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
देवेंद्र फडणवीस
वीज बिलं माफ
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