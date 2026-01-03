जालन्यात भाजपानं दिले तब्बल 4 उमेदवार, वाचा नेमकं काय कारण?
जालना महानगरपालिका निवडणुकीसाठी 407 अर्ज मागे घेण्यात आले असून, 449 उमेदवार मैदानात उतरले आहेत. त्यात भाजपाचे 4 मुस्लिम उमेदवार आहेत.
Published : January 3, 2026 at 8:32 PM IST
जालना : जालना महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी 407 उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. आता 449 उमेदवार रिंगणात आहेत. जालन्यात महायुती न झाल्यानं शिवसेना भाजपा हे दोन्ही पक्ष आता विरोधात उभे ठाकले आहेत. याचबरोबर महाविकास आघाडी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) हे एकत्र असून वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम हे देखील रिंगणात आपले उमेदवार देऊन लढतीस तयार आहेत.
भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे पारडे जड : जालन्यात ही प्रथमच होणारी मनपा निवडणूक असून मित्रपक्षांनी एकत्र लढावे म्हणून शेवटपर्यंत प्रयत्न पक्षांकडून करण्यात आले. परंतु, शेवटच्या घटकेला महायुती तुटल्यामुळं उमेदवारांमध्ये चढाओढ सुरू झाली. यामुळं आता महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये रंगत दिसणार आहे. खरी लढाई ही प्रमुख पक्षातच असणार आहे. जालना नगरपालिका ही काँग्रेसच्या ताब्यात होती. या नगरपालिकेमध्ये काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचं वर्चस्व होतं. त्यांच्या पत्नी संगीता गोरंट्याल या नगराध्यक्ष म्हणून जनतेतून निवडून आल्या होत्या. नुकताच कैलास गोरंट्याल यांनी भाजपात प्रवेश केल्यानं पक्षाचं पारडं जड झालं आहे.
चार मुस्लिम उमेदवारांना दिली उमेदवारी : कैलास गोरंट्याल यांना मानणारा मोठा मुस्लिम वर्ग आहे. भाजपात प्रवेश करत असताना मुस्लिम नगरसेवक त्यांच्यासोबत पार्टीमध्ये आले, त्यांची वर्णी देखील यावेळी चार प्रभागात लागली आहे. प्रथमच भारतीय जनता पार्टीकडून चार मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी देण्यात आली. यामध्ये प्रभाग दोन मधून मझर समद सय्यद, 10 ड मधून शेख नईम मोहम्मद, 10 अ मधून शेख अजीज शेख जमील मणियार, यांना तर 11 क सय्यद तैनिमत फातिमा या मुस्लिम महिला उमेदवारास उमेदवारी देण्यात आली आहे.
शिवसेनेकडून 63 उमेदवार रिंगणात : यातच एमआयएम सारखे पक्ष मनपा जालन्यात आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपाची ताकद माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्या प्रवेशाने वाढली आहे. तर आमदार अर्जुनराव खोतकर हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लाडके आमदार असल्यामुळं आणि नगरविकास खातं हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडं असल्यामुळं आमदार खोतकर यांनी मोठा निधी जालना महानगरपालिकेस ओढून आणला. जालना महानगरपालिका ही आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या प्रयत्नामुळेच झालेली आहे. याच विकास निधीच्या जोरावर आमदार अर्जुन खोतकर हे रिंगणात उतरले आहेत. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 63 उमेदवार रिंगणात आहेत.
महाविकास आघाडीची मोट कायम : दुसरीकडं महायुतीत बिघाडी झाल्यानं राष्ट्रवादीकडून (अजित पवार) स्वतंत्र पॅनल उभं करण्यात आलं आहे. स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादी आणि मनसे यांची युती झाली असून 56 उमेदवार या दोन्ही पक्षांकडून देण्यात आले आहेत. यात 50 उमेदवार राष्ट्रवादीकडून (अजित पवार) तर सहा उमेदवार मनसेकडून देण्यात आले आहेत. दुसरीकडं महाविकास आघाडीची मोट कायम असून काँग्रेस, उद्धवसेना आणि राष्ट्रवादीचे एकत्रित 65 उमेदवार रिंगणात उभे आहेत. यात काँग्रेसचे 41, उबाठा 12, शरद पवार 12 अशी वाटणी झाली आहे.
मुस्लीम समाज भारतीय जनता पार्टीला मतदान करेल : "सबका साथ सबका विकास धोरण समोर ठेऊन आम्ही मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी दिली आहे. निवडून येणाऱ्या लोकांची मेरीट पाहून उमेदवारी दिली," असं भाजपा नेते आणि माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी म्हटलं आहे. विकासासाठी सर्व धर्मांना सोबत घेऊन चालण्याचा आमचा प्रयत्न असून मुस्लीम समाज भाजपाला मतदान करेल असा दावा, माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी केलाय.
हेही वाचा -
- 'भाजपाचा खरा चेहरा अजित पवार यांनी उघडकीस आणला'; नाना पटोले यांची टीका, बिनविरोध निवडीवरही केलं भाष्य
- विरोधकांचा बिन'विरोध'! योग्य पायंडा म्हणत सत्ताधाऱ्यांनी केलं स्वागत, जाणून घ्या बिनविरोध उमेदवारांची संपूर्ण यादी
- आत्मदहनाचा इशारा देणाऱ्या धनश्री तोडकर यांच्यासह 205 जणांची माघार, कोल्हापुरात आता 81 जागांसाठी 546 उमेदवार रिंगणात