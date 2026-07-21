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44 सोमाली चाच्यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा, आरोपी दयेस पात्र नसल्याचा कोर्टाचा निर्वाळा

आयएनएस कोलकाता आणि इतर युद्धनौकांनी केलेल्या कामगिरीत साल 2024 मध्ये केलेल्या दोन स्वतंत्र ऑपरेशनमध्ये या सर्वांना चाचेगिरी विरोधी कायदा, यूएपीए आणि बीएनएअंतर्गत अटक झाली होती.

Mumbai sessions court
मुंबई सत्र न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 1:01 PM IST

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मुंबई : अरबी समुद्रात जहाजांचे अपहरण केल्याप्रकरणी मार्च 2024 मध्ये पकडलेल्या 44 सोमाली चाच्यांना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं सोमवारी मोठा दणका दिलाय. अतिरिक्त न्यायाधीश संजय दिघे यांनी या सर्व आरोपींना समुद्र चाचेगिरीविरोधी कायदा, बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा, तसेच खुनाचा प्रयत्न आणि अपहरण प्रकरणी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलीय.

काय आहे प्रकरण? - सोमाली चाच्यांनी ताब्यात घेतलेल्या इराणी मासेमारी नौकेची सुटका करताना भारतीय नौदलानं 9 चाच्यांना रंगेहात अटक केली होती. त्यावेळी या नौकेवर काही पाकिस्तानी नागरिकही उपस्थित होते. त्याच महिन्यात अन्य एका व्यापारी जहाजाचं अपहरण केल्याप्रकरणी आणखी 35 चाच्यांना भारतीय नौदलानं पकडलं होतं. त्यानंतर या सर्व आरोपींना मुंबईत आणून यलो गेट पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं होतं. भारतीय कायद्यानुसार पार पडलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान या सर्व 44 आरोपींनी आपला गुन्हा कबूल केला होता.

आयएनएस कोलकाताची कामगिरी - भारतीय नौदलाने साल 2024 मध्ये 'एमव्ही रुएन' आणि 'एएफ अल कंबर' या जहाजांवर कारवाई करत या चाच्यांना अटक केली होती. या चाच्यांवर सागरी चाचेगिरी विरोधी कायदा (Maritime Anti-Piracy Act), कठोर यूएपीए (UAPA) आणि भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) अंतर्गत गुन्हे सिद्ध झालेत. तब्बल 40 तासांची कारवाई करत भारतीय नौदलाच्या आयएनएस कोलकाता आणि इतर युद्धनौकांनी अतिशय धाडसी मोहीम राबवून अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून 17 खलाशांची सुखरूप सुटका केली होती. दोन स्वतंत्र प्रकरणांत अटक करण्यात आलेल्या चाच्यांमध्ये 35 जण 'एमव्ही रुएन' (MV Ruen) आणि 9 जण 'एएफ अल कंबर' (FV Al Kambar) प्रकरणातील आरोपी आहेत.

कोर्टानं सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा - ही शिक्षा सुनावण्यापूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या अर्जात या चाच्यांनी गेली आपण दोन वर्षे न्यायालयीन कोठडीत असल्याचं नमूद केलं होतं. आपण भारताशी मैत्रीपूर्ण राजनैतिक संबंध असलेल्या देशाचे एक गरीब नागरिक असल्याचाही त्यांनी या अर्जात उल्लेख केला होता. इथली भाषा, संस्कृती, आहार आणि राहणीमानातील फरकामुळे भारतीय तुरुंगात त्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. इथं आपल्याला कुटुंबीय किंवा मित्रांचा कोणताही आधार नसल्यानं आपल्याबाबतीत कोर्टानं दयाळूपणे विचार करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती.

कसा चालला खटला? - या खटल्यात राज्य सरकारच्या वतीनं विशेष सरकारी वकील रणजित सांगळे यांनी आरोपींच्या सर्व दाव्यांना जोरदार विरोध करत आरोपींना त्यांच्या गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार कठोर शिक्षा देण्याची मागणी कोर्टाकडे केली होती. सुरुवातीला सोमालियाच्या दूतावासामार्फत या आरोपींचं प्रतिनिधित्व सत्र न्यायालयात करण्यात आलं होतं. मात्र, नंतर वकील उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर न्यायालयानं स्वत:हू त्यांना लीगल एड डिफेन्स कौन्सेल सिस्टीममार्फत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली. वकील सम्यक गिमेकर आणि वकील सुमित कोकाटे यांनी या खटल्यात आरोपींची बाजू मांडली. मात्र न्यायालयानं पुराव्यांच्या आधारावर या चाच्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची मागणी फेटाळून लावत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

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TAGGED:

MUMBAI SESSIONS COURT
GRANT LIFE SENTENCE
मुंबई सत्र न्यायालय
44 SOMALI PIRATES

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