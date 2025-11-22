ETV Bharat / state

विविध देशातील 44 भाविक साई चरणी नतमस्तक; 'या' देशातील भाविकांचा समावेश

जर्मनी, जपान, फ्रान्स, कॅनडा अशा विविध देशांतील 44 भाविकांनी शनिवारी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी साई संस्थाननं त्यांचा शाल, साईबाबांचा प्रसाद, उदी देऊन सत्कार केला.

FOREIGN SAI DEVOTEES
विविध देशातील 44 भाविक साई चरणी नतमस्तक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 22, 2025 at 6:28 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 8:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : श्रद्धा-सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून वर्षाकाठी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येत असतात. शनिवारी जर्मनीसह विविध देशांतील 44 भाविकांनी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं.

विदेशी भाविकांनी घेतलं साई समाधीचं दर्शन : शिर्डी साईबाबांच्या समाधीच्या दर्शनासाठी शनिवारी जर्मनी, जपान, फ्रान्स, कॅनडा अशा विविध देशातील 44 भाविक शिर्डीत दाखल झाले आहेत. तीन दिवसांच्या शिर्डी दौऱ्यावर हे विदेशी भाविक आले आहेत. शनिवारी सकाळी विदेशी भाविकांनी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यानंतर साईबाबांच्या मध्यान्ह आरतीलाही हे भाविक उपस्थित होते. शनिवारची सायंकाळची आरती आणि रविवारीची काकड आरतीही हे भाविक करणार आहेत. दरम्यान साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी या विदेशी भाविकांचा शाल, साईबाबांचा प्रसाद आणि उदी देऊन सत्कार केला.

विविध देशातील 44 भाविक साई चरणी नतमस्तक (ETV Bharat Reporter)

पारंपरिक वेशभूषेतील विदेशी भाविकांनी लक्ष वेधलं : साईबाबा मंदिर परिसरातील विश्वस्त कक्षात या विदेशी भाविकांनी 'ॐ साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः' अशा जयघोषात साईबाबांचे नामस्मरण केले. यावेळी संपूर्ण साई मंदिर परिसर साईबाबांच्या जयघोषाने दुमदुमून गेला होता. भारतीय पारंपरिक वेशभूषा, माथ्यावर चंदनाचा टिळा आणि मुख्यतः ओम साई राम असलेले वस्त्र परिधान केलेल्या विदेशी भाविकांनी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. यावेळी विदेशी भाविकांनी साई मंदिर परिसरातील देणगी कार्यालयात जाऊन देणगी अर्पण केली.

विदेशातून भाविक येतात दर्शनासाठी : जर्मनीतील साई नावाचे भक्त वर्षातून तीनदा साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येतात. ते आपल्या बरोबर विविध देशांतील भाविकांनाही साईबाबांच्या दर्शनासाठी घेऊन येतात. यावेळी विविध देशांतील 44 भाविकांना आपल्या बरोबर शिर्डीत घेऊन आले असून यात महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून आली. यातील अनेक भाविक वर्षातून एकदा शिर्डीला साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत असल्याचेही यावेळी साई यांनी सांगितले.

Foreign Sai devotees
विविध देशातील साई भक्त (ETV Bharat Reporter)

शिर्डीत वाढतेय भाविकांची गर्दी : साईबाबांचा श्रद्धा-सबुरीचा महामंत्र जसा जसा भाविकांपर्यंत पोहोचतो आहे, तशी विदेशी भाविकांची ओढ शिर्डीत वाढताना दिसते. आजपर्यंत 61 देशांतील भाविकांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं आहे. आज जगातील अनेक देशांमध्ये साईबाबांची मंदिरे भाविकांनी उभारली आहेत.

हेही वाचा :

  1. कचरावेचक मावशींचा प्रामाणिकपणा; रस्त्यावर पडलेली 'दहा लाख' रोख रकमेची बॅग केली परत, नेमकं काय घडलं?
  2. महायुतीतच 'अस्तित्वाची लढाई' : एकनाथ शिंदे Vs देवेंद्र फडणवीस यांचे उमेदवार थेट आमने-सामने ! बुलढाण्यात तिरंगी लढत
  3. नॉमिनी हा गृहनिर्माण सोसायटीचा कायमस्वरूपी सदस्य होऊ शकत नाही, तो हक्क वारसाचाच - हायकोर्ट
Last Updated : November 22, 2025 at 8:06 PM IST

TAGGED:

SHIRDI GERMAN DEVOTEES
साई चरणी नतमस्तक
साईबाबा
SAI BABA SAMADHI
FOREIGN SAI DEVOTEES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.