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431 वर्षांची परंपरा : श्री रुक्मिणी मातेची कौंडण्यपूरहून विदर्भातील एकमेव मानाची पालखी पंढरपूरकडे रवाना

अमरावतीच्या कौंडण्यपूरहून श्री रुक्मिणी मातेची 431 वर्षांची परंपरा असलेली मानाची पालखी आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरकडं रवाना झाली असून, ही विदर्भातील एकमेव मानाची पालखी आहे.

Kaundanyapur Rukmini Mata Palakhi
श्री रुक्मिणी माता पालखी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 20, 2026 at 5:01 PM IST

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अमरावती : श्री रुक्मिणी मातेचं माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर इथून आषाढी एकादशीनिमित्त श्री रुक्मिणी मातेची मानाची पालखी पंढरपूरकडं प्रस्थान झाली. तब्बल 431 वर्षांची अखंड परंपरा लाभलेल्या या पालखीला पंढरपूर मधील मानाच्या नऊ पालख्यांमध्ये विशेष स्थान आहे. विदर्भातून निघणारी ही एकमेव मानाची पालखी असल्यानं तिचं धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व मोठं आहे.

टाळ-मृदुंगाच्या गजरात पालखीचं प्रस्थान : श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरात पहाटेपासूनच भक्तिमय वातावरण निर्माण झालं होतं. दुपारी टाळ मृदुंग भजन कीर्तन आणि 'रुक्मिणी माता की जय' अशा घोषात पालखीचं प्रस्थान झालं. गावकऱ्यांनी आणि भाविकांनी फुलांची उधळण करत पालखीचं स्वागत केलं. संपूर्ण गाव यावेळी भक्ती सागरात न्हावून निघालं होतं.

श्री रुक्मिणी माता पालखी (ETV Bharat Reporter)

उत्सव मूर्तीच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी : या पालखीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे श्री रुक्मिणी मातेची पालखीत विराजमान असणारी उत्सव मूर्ती आहे. मार्गातील प्रत्येक ठिकाणी या उत्सव मूर्तीच्या दर्शनासाठी आणि पूजनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी उसळते. महिलांसह ज्येष्ठ नागरिक, वारकरी, युवक भक्तीभावानं मातेचं दर्शन घेतात. अनेक ठिकाणी आरती कीर्तन आणि महाप्रसादाचं आयोजन करून पालखीचं स्वागत केलं जातं.

Kaundanyapur Rukmini Mata Palakhi
श्री रुक्मिणी माता पालखी (ETV Bharat Reporter)

चाळीस दिवसांची पदयात्रा : "कौंडण्यपूर ते पंढरपूर हा प्रवास वारकरी 40 दिवस पायी पूर्ण करतात. आषाढी एकादशीचा सोहळा संपल्यानंतर ही पालखी पुन्हा 40 दिवसांची पदयात्रा करून कौंडण्यपूरला परत येते. या संपूर्ण प्रवासात शेकडो वारकरी पालखीसोबत चालत विठ्ठल नामाचा अखंड गजर करतात. दरवर्षी सुमारे 200 ते 250 भाविक या पदयात्रेत सहभागी होतात," अशी माहिती श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातील पुजारी बाबाराव नागमोते यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

Kaundanyapur Rukmini Mata Palakhi
श्री रुक्मिणी माता पालखी (ETV Bharat Reporter)

1594 पासूनची अखंड परंपरा : संत सद्गुरू सदाराम महाराज यांनी 1594 मध्ये कौंडण्यपूर ते पंढरपूर पायी पालखी सोहळ्याची सुरुवात केली. त्यानंतर आजपर्यंत ही परंपरा अखंडपणे सुरू आहे. वारकरी संप्रदायातील श्रद्धा, भक्ती आणि समर्पणाचं प्रतीक म्हणून या पालखीकडं पाहिलं जातं. पंढरपूरमध्ये या पालखीला विशेष मोठा आदर आहे.

Kaundanyapur Rukmini Mata Palakhi
श्री रुक्मिणी माता पालखी (ETV Bharat Reporter)

पंढरपूरच्या भेटीची श्रद्धामय आख्यायिका : लोक श्रुतीनुसार वृद्धापकाळामुळं सदाराम महाराजांना वारी करण कठीण झालं. त्यावेळी स्वतः भगवान पांडुरंगांनी त्यांना दर्शन दिलं आणि कार्तिक पौर्णिमा, प्रतिपदेला कौंडण्यपूर इथं भेट देण्याचं वचन दिलं. या श्रद्धेमुळंच दरवर्षी कार्तिक महिन्यात कौंडण्यपूरला यात्रा भरते आणि कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेला दहीहंडीचा सोहळा उत्साहात साजरा केला जातो.

Kaundanyapur Rukmini Mata Palakhi
श्री रुक्मिणी माता पालखी (ETV Bharat Reporter)

रुक्मिणी मातेच्या माहेरघराचे धार्मिक वैभव : "वर्धा नदीच्या पवित्र तीरावर वसलेलं कौंडण्यपूर हे रुक्मिणी मातेचं माहेरघर म्हणून प्रसिद्ध आहे. विदर्भ राजा भीष्मक यांची राजधानी याच ठिकाणी होती, अशी पुरातन मान्यता आहे. भगवान श्रीकृष्णांनी रुक्मिणी मातेचं हरण याच क्षेत्रातून केल्याची आख्यायिका सांगितली जाते. रामायण आणि महाभारतकालीन संदर्भांमुळं तसंच सुमारे अडीच हजार वर्षांच्या इतिहासामुळं हे क्षेत्र धार्मिक आणि पुरातत्वीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं," असं या पालखीचे गावाच्या वेशीवर थाटात स्वागत करणारे भाजपा जिल्हाध्यक्ष रविराज देशमुख 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.

पालखीच्या स्वागतासाठी भाविकांचा उत्साह : पालखी कौंडण्यपूरमधून मार्गस्थ झाल्यानंतर अमरावतीसह मार्गातील प्रत्येक गावात तिचं जल्लोषात स्वागत केलं जातं. विविध सामाजिक, धार्मिक संस्था आणि ग्रामस्थ पालखीचे पूजन करून वारकऱ्यांचं स्वागत करतात. रुक्मिणी मातेच्या दर्शनासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा भाविकांची गर्दी होते. अमरावती शहरात बियाणी चौक परिसरात माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या वतीनं या पालखीचं स्वागत केलं जातं. तर राजापेठ चौक इथं बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्या वतीनं या पालखीचं जल्लोषात स्वागत होतं.

भक्ती, परंपरा आणि संस्कृतीचा जिवंत वारसा : "चार शतकांहून अधिक काळ अखंड सुरू असलेली कौंडण्यपूरची श्री रुक्मिणी मातेची पालखी ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून विदर्भाच्या सांस्कृतिक वर्षांचं जिवंत प्रतिक आहे. विठ्ठल रुक्मिणीवर असणारी अखंड श्रद्धा, वारकऱ्यांची निष्ठा आणि समाजाच्या सहभागामुळं हा सोहळा आजही तितक्याच भक्तिभावानं पुढं जात असून यंदाही श्री रुक्मिणी माता पंढरीच्या भेटीसाठी मार्गस्थ झाली," असं रविराज देशमुख म्हणाले.

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TAGGED:

श्री रुक्मिणी माता
ASHADHI EKADASHI 2026
कौंडण्यपूर
RUKMINI MATA PALAKHI
KAUNDANYAPUR RUKMINI MATA PALAKHI

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