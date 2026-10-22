मराठवाडा पदवीधर मतदार संघात 41 उमेदवार रिंगणात, तीन लाखांहून अधिक मतदार बजावणार मतदानाचा हक्क
मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी मतदान होणार आहे. त्यात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी लढत पाहायला मिळत आहे.
Published : October 22, 2026 at 5:20 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाची निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षातर्फे तीन वेळेचे विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांच्यात लढत आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे दिलीप घुगे यांच्यासह एकूण 41 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आपले नशीब आजमावणार आहेत. ही निवडणूक कोणत्या राजकीय पक्षाचा उमेदवार म्हणून होत नसून उमेदवार, त्याने केलेली मतदार नोंदणी आणि महाविद्यालयांशी जपलेले संबंध यांच्यावर अवलंबून असते.
विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण यांनी नोंदणीवर बराच भर दिल्यानं त्यांचे पारडे काहीसे जड मानले आहे. असे असले तरी मागील काही दिवसात खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार रोहित पवार यांनी मतदारसंघात केलेला प्रचार पाहता कोणबाजी मारणार हे स्पष्ट सांगता येणार नसल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार धनंजय लांबे यांनी व्यक्त केलं.
राष्ट्रवादी विरोधात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षात होणार लढत- राष्ट्रवादीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांचा मागील तीन वेळेपासून म्हणजे अठरा वर्षांपासून मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात पगडा पाहायला मिळतो. त्यामुळेच त्यांना पुन्हा एकदा संधी देण्यात आली. सुरुवातीला भाजपा आमदार प्रशांत बंब यांनी त्यांना विरोध दर्शवला. मात्र, पक्षादेशनंतर त्यांनी सतीश चव्हाण यांना पाठिंबा जाहीर केला. दुसरीकडे शिवसेनेचे आमदार तथा मंत्री संजय शिरसाट यांच्यासह अब्दुल सत्तार, संजना जाधव यांनीदेखील चव्हाण यांना विरोध दर्शवला.
सतीश चव्हाण यांच्या भेटीनंतर मंत्री संजय शिरसाट यांचे बंड शमले असले तरी अब्दुल सत्तार आणि संजना जाधव यांचा विरोध शेवटपर्यंत कायम राहिला असल्यानं महायुतीमध्ये एकवाक्यता नाही, अशी चर्चा रंगली आहे. तर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षानं त्यांचा पारंपरिक मतदारसंघ म्हणून डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना उमेदवारी दिली. त्यांच्या प्रचारासाठी पक्षाच्या नेत्यांनी मतदारसंघ पिंजून काढला. शिवसेना उबाठा पक्षानं दिलीप घुगे यांना उमेदवारी दिली असली तरी त्यांच्या प्रचारासाठी पक्षानं म्हणावी तशी ताकद लावली नसल्याचं दिसत नाही, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार धनंजय लांबे यांनी व्यक्त केलं.
सोशल मीडियावर रंगलं युद्ध- निवडणूक म्हणले की उमेदवारांच्या समर्थकांमध्ये वेगळच युद्ध रंगल्याचं पाहायला मिळते. तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने यंदाच्या निवडणुकीत समाज माध्यमांवर युद्ध रंगले होतं. त्यात सतीश चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. त्यांच्या तापट स्वभाव बाबत काहीप्रमाणात टीका आली. गेल्या अठरा वर्षांमध्ये त्यांनी मांडलेले मुद्दे, शिक्षण संस्थांशी ठेवलेले संबंध आणि मतदार संघावर ठेवलेली पकड पाहता त्यांचे पारडे थोडे जड मानता येईल. मात्र, दुसरीकडे डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांच्या प्रचारात असलेली आघाडी पाहता निकालाबाबत स्पष्टता सांगता येणार नाही. शेवटी ही निवडणूक आहे. पदवीधर मतदार संघाची ही लढत उमेदवार पाहून होते, अस मत ज्येष्ठ पत्रकार धनंजय लांबे यांनी व्यक्त केलं.
842 मतदान केंद्रांवर मतदान-मराठवाडा (औरंगाबाद विभाग) पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आठही जिल्ह्यांत मतदान साहित्याचं वितरण पूर्ण करण्यात आलं. 23 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत विभागातील 842 मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. त्यासाठी प्रशासन सज्ज झाल्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालय मार्फत देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली या आठही जिल्ह्यात निवडणूक यंत्रणा कार्यरत आहे. मतदारसंघात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 217, जालना 89, परभणी 76, हिंगोली 36, नांदेड 120, लातूर 88, धाराशिव 76 आणि बीड जिल्ह्यात 140 अशी एकूण 842 मतदान केंद्रे आहेत. या निवडणुकीसाठी 41 उमेदवार रिंगणात असून, एकूण 3 लाख 26 हजार 701 मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. मतदारांनी मत पत्रिकेवर पसंतीक्रम नोंदवून मतदान करावयाचं आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयमार्फत देण्यात आली.