दौंड तालुक्यातील ४०० गुऱ्हाळघरे बंद, अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईमुळे गुऱ्हाळ मालकांचे धाबे दणाणले, नागरिक खुश
दौंड तालुक्यातील बहुतांश गुऱ्हाळघरे बंद करण्यात आलीत. अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईमुळे गुऱ्हाळ मालक धास्तावले आहेत. दुसरीकडे नागरिकांतून अन्न औषध प्रशासनाच्या कारवाईचं स्वागत होत आहे.
Published : June 10, 2026 at 3:05 PM IST
दौंड - तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईचा धसका अनेकांनी घेतला असून अनेक दुकाने आणि व्यवसाय कारवाईच्या भीतीने बंद असल्याचं चित्र सध्या दिसून येत आहे. अन्न औषध प्रशासनाच्या छापेमारीमुळे भेसळ असलेला गूळ तयार करणारे परप्रांतीय गुऱ्हाळ चालक धास्तावले आहेत. तसंच गावठी आणि हातभट्टीच्या दारूसाठी लागणारा गूळ हा गुऱ्हाळांमधून पुरवला जात असल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं गुऱ्हाळ मालकांना नोटीसा दिल्या आहेत. यामुळे दौंड तालुक्यातील जवळपास 400 गुऱ्हाळे सध्या बंद असल्याचं चित्र दिसत आहे. तर दुसरीकडे भेसळयुक्त गूळ निर्मिती उद्योगावर कारवाई करण्यात येत असल्यानं नागरिकांकडून या कारवाईचं स्वागत करण्यात येत आहे.
दौंड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर उसाचं उत्पादन घेतलं जातं. या परिसरात मोठे 4 साखर कारखाने असून देखील गुऱ्हाळघरेही 12 महिने सुरू असतात. दौंडमधील गुऱ्हाळे जरी स्थानिकांनी सुरू केलेली असली तरी जवळपास सर्वच गुऱ्हाळे ही परप्रांतीय व्यावसायिकांना चालवण्यासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेली आहेत. या गुऱ्हाळांमधून सध्या परप्रांतीय व्यावसायिक गूळ निर्मिती करत आहेत. दौंड तालुक्यातून निर्माण केलेल्या बहुतांश गुळापैकी बराचसा गूळ हा दारू निर्मितीसाठी नेला जातो. दारू निर्मितीसाठी या गुळाला मोठी मागणी आहे अशी माहिती दिली जातेय.
दौंड तालुक्यातील गुऱ्हाळांवर अन्न औषध प्रशासनाची कारवाई - गेल्या आठवड्यात अन्न औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न औषध प्रशासनानं दौंड तालुक्यातील खामगाव, बोरीपार्धी येथील गुऱ्हाळघरांवर छापा टाकत मोठी कारवाई केली होती. या कारवाईमध्ये गूळ निर्मितीसाठी त्यामध्ये खराब साखर वापरली जात होती. अशी साखर आणि खराब गूळ औषध प्रशासनाने जप्त केला होता. या कारवाईमुळे दौंड तालुक्यातील गुऱ्हाळमालक, चालक चांगलेच धास्तावले आहेत.
दौंड तालुक्यात जवळपास 400हून अधिक गुऱ्हाळे असल्याची माहिती आहे. मे महिन्यामध्ये जवळपास सर्वच साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपला असला तरीही गुऱ्हाळघरांवर आताही मोठ्या प्रमाणावर उसाचे गाळप सुरू आहे. दररोज सरासरी एक हजार टन ऊस गाळप केला जातो. मात्र अन्न औषध प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे आणि पुण्यामध्ये विषारी दारूमुळे अनेकांना जीव गमवावे लागला. या घटनेमुळे दारू निर्मितीसाठी गूळ वापरला जात असल्याने प्रशासनाच्या वतीने गुऱ्हाळांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. यामुळे तातडीने बोरमलनाथ मंदिर बोरीपार्धी येथे तालुक्यातील सर्व गुऱ्हाळ चालक-मालक यांची संयुक्तरित्या बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये अन्न औषध प्रशासनाच्या नियमाप्रमाणे भेसळमुक्त व शुद्ध गूळ तयार करण्याचे ठरले असल्याची माहिती देण्यात आली.
गुऱ्हाळ चालक-मालक संघटनेची बैठक - सध्याचे उसाचे दर कमी करावेत असं साकडं परप्रांतीय गुऱ्हाळ चालकांनी ऊस पुरवठादार गुऱ्हाळ मालकांना घातलं. सध्या शेतकऱ्यांच्या उसाला दर प्रति टन 4000 ते 4200 आहे. हा दर कायम राहावा अशी मागणी ऊस पुरवठादार गुऱ्हाळ मालक व शेतकरी करत आहेत. भेसळमुक्त गूळ तयार करायचा असल्यास परप्रांतीय गुऱ्हाळ चालक 3500 रुपये प्रति टन भाव देऊ शकतात. या मुद्द्यावरून चालक-मालक संघटनेमध्ये दोन गट पडले आहेत. याचाच भाग म्हणून तालुक्यातील परप्रांतीय गुऱ्हाळ चालकांनी गेली दोन दिवसांपासून गुऱ्हाळे बंद ठेवलेली आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे राज्य उत्पादन शुल्कनेही या गुऱ्हाळमालकांना नोटीसा दिल्या आहेत. विषारी दारू बनवण्यासाठी तुमचा सहभाग जर सापडला तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असं या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांतून अन्न औषध प्रशासनाच्या कारवाईचे स्वागत - दुसरीकडे अन्न औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात भेसळयुक्त पदार्थांवर कारवाई करण्यात येत आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भेसळ करणारी रॅकेट उघडी पडत आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांतून अन्न औषध प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या या कारवाईचं स्वागत केलं जात असून भेसळखोरांवर आणखी कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.
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