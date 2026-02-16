400 कोटींचा बनाव एसआयटी चौकशीत उघड; सर्व सात संशयितांची निर्दोष सुटका
कर्नाटकातील चोर्ली घाटातून 400 कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा कंटेनर चोरीला गेल्याचा प्रकार घडला होता. याप्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे.
नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील 400 कोटी रुपयांच्या कथित कंटेनर लुटी आणि अपहरण प्रकरणात आता मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सातही संशयितांची इगतपुरी न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली आहे. तक्रारदार संदीप पाटील यांची तक्रार बनावट असल्याचं न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट समोर आलं आहे.
...अखेर सत्य आलं समोर : संपूर्ण राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील 400 कोटी रुपयांच्या कथित कंटेनर लुट आणि अपहरण प्रकरण बनवाट असल्याचं नाशिक ग्रामीण पोलिसांच्या एसआयटीच्या चौकशीत समोर आलं आहे. तक्रारदार संदीप पाटील यांनी कर्नाटक राज्यातील चोर्ली घाट परिसरात 2 हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांनी भरलेला तब्बल 400 कोटी रुपयांचा कंटेनर चोरीला गेल्याचा दावा केला होता. या कथित लुटीच्या अनुषंगानं मुंबईतील एका बांधकाम व्यावसायिकानं आणि त्याच्या साथीदारांनी आपलं अपहरण केल्याचा आरोप करत त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील घोटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकारणत 400 कोटींचा आकडा असल्यानं हे प्रकरण राज्यभर चर्चेत आलं होतं.
400 कोटींचा बनाव : चारशे कोटींच्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी एसआयटी स्थापन केली होती. एसआयटी प्रमुख आदित्य मिरखेलकर यांच्या पथकानं कॉल डिटेल्स आणि प्रवासाच्या तांत्रिक पुराव्यांचा अभ्यास केला. ज्यामध्ये गंभीर विसंगती आढळल्या. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही घटना घडली नसल्याचा पुरावा न्यायालयात सादर करण्यात आला. इगतपुरी न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. यु. इंगळे यांनी कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचं नमूद करत, गुजरात, मुंबई आणि कल्याणमधून अटक केलेल्या सातही जणांना निर्दोष मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळं 400 कोटींच्या या फिल्मी कथेचा अखेर पर्दाफाश झाला आहे.
सात जणांना अटक आणि सुटका : "कथित 400 कोटींच्या प्रकरणात पोलिसांनी मुंबई, गुजरात आणि कल्याण इथून बांधकाम व्यावसायिक किशोर सावला यांच्यासह विशाल नायडू, सुनील धुमाळ, विराट गांधी, जयेश कदम, मच्छिंद्र मढवी आणि जनार्दन धायगुडे अशा सात जणांना अटक केली होती. मात्र, हा सगळा बनाव असल्याची माहिती आम्ही न्यायालयात सादर केली. न्यायालयानं सर्व बाजू तपासल्यानंतर सातही आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत," अशी माहिती एसआयटी प्रमुख आदित्य मिरखेलकर यांनी दिली.
काय होतं प्रकरण : नाशिकरोड भागातील एका व्यावसायिकाचे अपहरण करण्यात आल्यानंतर कर्नाटक राज्यातून चलनातून बाद झालेल्या चारशे कोटी रुपयांच्या दोन हजारांच्या नोटांनी भरलेला कंटेनर महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वी आणला जात होता. हा कंटेनर चोर्ली घाटातून परस्पर गायब करण्यात आला. या कंटेनर लुटीबाबत कटकारस्थान केल्याच्या संशयावरून टोळीनं तक्रारदार व्यवसायिक संदीप पाटील यांचे गेल्या वर्षी ऑक्टोबर 2025 मध्ये अपहरण करत जीवे मारण्याची धमकी दिली होती, अशी तक्रार संदीप पाटील यांनी दिल्यानं पोलीस अधीक्षक कार्यालयानं घोटी पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करत तपास सुरू केला होता.
